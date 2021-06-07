تغريم شركة "غوغل" 220 مليون يورو في فرنسا

تغريم شركة "غوغل" 220 مليون يورو في فرنسا
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:59

فرضت هيئة تنظيم المنافسة الفرنسية، اليوم الاثنين، غرامة بقيمة 220 مليون يورو على شركة “غوغل” لإساءة استغلال مركزها المهيمن في السوق لنشر إعلانات على الإنترنيت بما يخدم مصالحها الخاصة.

لم تعترض “غوغل” على العقوبة التي تمثل جزءا من تسوية تم التوصل إليها، بعد شكوى رفعتها ثلاث مجموعات إعلامية هي “نيوز كورب” وصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية ومجموعة “روسيل” البلجيكية بتهمة “الاحتكار الفعلي لمبيعات الإعلانات عبر الإنترنيت”.

وتشكل هذه الغرامة أحدث خطوة من جانب السلطات الأوروبية لاتخاذ موقف أكثر صرامة حيال شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.

سوق الإعلانات شركة غوغل محاربة الاحتكار هيئة المنافسة الفرنسية

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‫تعليقات الزوار

3
  • سامي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 11:11

    اصبحنا نلمس هدا الاحتكار في الانترنت عموما في المغرب فلا توجد صفحه الا و يلزمك الانتضار حتى ينتهي الاعلان

    22
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  • الطنز الازرق
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 11:14

    220 مليون بالنسبة لغوغل هي مجرد فكة ! مبلغ هزيل جدا مقارنة مع الارباح الخيالية لغوغل

    غوغل تفضل ان تدفع الغرامة و فورا

    23
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  • ربيع
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 15:46

    ماكرهناش حتى حنا تفرض شي عقوبة مكمحة على لوبي المحروقات لي خاصو يتباع بنصف الثمن باش كاين اليوم ، شتان بيننا و بين دولة الحق و القانون

    0
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