تغريم شركة "غوغل" 220 مليون يورو في فرنسا

فرضت هيئة تنظيم المنافسة الفرنسية، اليوم الاثنين، غرامة بقيمة 220 مليون يورو على شركة “غوغل” لإساءة استغلال مركزها المهيمن في السوق لنشر إعلانات على الإنترنيت بما يخدم مصالحها الخاصة.

لم تعترض “غوغل” على العقوبة التي تمثل جزءا من تسوية تم التوصل إليها، بعد شكوى رفعتها ثلاث مجموعات إعلامية هي “نيوز كورب” وصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية ومجموعة “روسيل” البلجيكية بتهمة “الاحتكار الفعلي لمبيعات الإعلانات عبر الإنترنيت”.

وتشكل هذه الغرامة أحدث خطوة من جانب السلطات الأوروبية لاتخاذ موقف أكثر صرامة حيال شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.