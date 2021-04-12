غرة رمضان يوم الأربعاء .. وهسبريس تبارك للقراء الشهر الكريم‎

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم، أن الأربعاء 14 أبريل الجاري هو أول أيام شهر رمضان المبارك في المغرب.

وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، بأنها راقبت هلال شهر رمضان ـ بعد مغرب يوم الاثنين 29 شعبان 1442 موافق 12 أبريل 2021، فثبت لديها عدم رؤية الهلال، وعليه فإن فاتح شهر رمضان لعام 1442 هو يوم الأربعاء 14 أبريل.

وتهنئ جريدة هسبريس الإلكترونية كافة الزوار الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتتمنى للشعب المغربي داخل الوطن وخارجه رمضان مباركا سعيدا.

وكل عام وأنتم بخير.