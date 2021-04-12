غرة رمضان يوم الأربعاء .. وهسبريس تبارك للقراء الشهر الكريم‎

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم، أن الأربعاء 14 أبريل الجاري هو أول أيام شهر رمضان المبارك في المغرب.
وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، بأنها راقبت هلال شهر رمضان ـ بعد مغرب يوم الاثنين 29 شعبان 1442 موافق 12 أبريل 2021، فثبت لديها عدم رؤية الهلال، وعليه فإن فاتح شهر رمضان لعام 1442 هو يوم الأربعاء 14 أبريل.
وتهنئ جريدة هسبريس الإلكترونية كافة الزوار الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتتمنى للشعب المغربي داخل الوطن وخارجه رمضان مباركا سعيدا.
وكل عام وأنتم بخير.
رمضان مبارك عليكم أتمنى أن يدخل عليكم بالصحة والعافية يارب العالمين
اللهم اهله علينا باليمن والبركات و السلم و السلام ، رمضانكم مبارك سعيد
لم أجد أجمل من تهنئة رسول الله ﷺ لأصحابه بقدوم شهر رمضان
فيسعدني أن أقتدي بالرسول ﷺ وأن أهنئكم بها
أتاكم رمضان شهر يغشاكم الله فيه فينزل فيه الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء ويباهي بكم ملائكتهفأروا الله من أنفسكم خيراً
فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله
بلغنا الله وإياكم صيام هذا الشهر المبارك وقيامه،، الْلَّھُم أَهِلَهُ عَليْنَا بِالْأمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْعَوْنٓ عَلَى الْصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآَنِ،، الْلَّھُمّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلِّمْهُ لنا وَتَسَلَّمْهُ مِنّا مُتَقَبَّلاً يٓارٓبٓ العٓالِٓمينْ …
مُبارٓكٌ علٓيْكُمْ شّٓهرُ رٓمٓضٓان
وكل عام وأنتم بخير ،،،
رمضان بدون صلاة تراويح فى المساجد راه والو رمضان بدون صلاة تراويح فى المساجد راه والو
Ramadan Moubarak à tout les marocains du monde
علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات
يا الله عسى أن يكون مبارك على كل الناس
رمضان كريم على جميع الأمة الاسلامية اللهم تقبل منا صيامنا
رمضان مبارك على الجميع المزيد من الاجتهاد فيه
اللهم ارفع عنا هذا الوباء بهذا الشهر المبارك ورمضان كريم
كل عام وانتم بخير
الله إدخلو علينا وعليكم بالصحة والسلام والعافية الله ما أبلغنا إياه لافاقدين ولا مفقودين عواشركم مبروك
رمضان مبارك كريم وكل عام وانتم بخير
رمضان كريم على جميع المغاربة أينما كانو وعلى جميع الامة الاسلامية قاطبة. اللهم ارفع عنا هذا الوباء.
مبرووووك رمضان. للإشارة فقط وزارة الأوقاف ليست من نشرت هذا الاعلان. بل هو اعلان منتشر على الفيسبوك
رمضان مبارك سعيد لكافة الزوار. أعاده الله على الجميع أعواما عديدة وأزمنة مديدة
اتمنى لكم رمضان مبارك يا ايها المسلمين . ❤
رمضان مبارك سعيد جريدة هسبريس .وكل عام وطاقمكم بخير .بالمزيد من العطاء و الازدهار
رمضان مبارك سعيد وكل عام وانتم بالف خير لجميع طاقم جريدة هسبريس
رمضان مبارك لجميع المغاربة.. ومتمنياتنا بأن يكون آخر رمضان مع هذا الوباء ومع هذه الحكومة الفاشلة بجميع مكوناتها وألوانها التي جلبت البؤس والشقاء للمغاربة ولبلادنا
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك اتقدم بأخلص التمنيات لكل العاملين بمؤسسة هسبريس راجيا من الله ان يكون فاتحة خير وفلاح عليكم ومزيدا من التألق.
رمضان كريم على كل المسلمين واعاده الله على الجميع
رمضان كريم لجميع المسلمين
A vous aussi les journalistes de hespress Ramadane Moubarak
رمضان مبارك سعيد لأطر الجريدة المحترمة وزوارها ومحببها وكتابها وقراءها ومشجعيها وكل عام وأنتم بألف خير.
رمضان مبارك سعيد و كل عام وأنتم بخير
اهل الله عليكم الشهر الكريم بالفضل والرحمة وسعة الرزق. اللهم وفقنا لقيامه وصيامه. اللهم إنا لنا أحبة في القبور فارحمهم وأغفر لهم واعفوا عنهم.
رمضان مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير… واخة رمضان ناااقص هاد العام كيف العام اللي فات…. الله يهدي هاد القوم علينا و يرفع علينا هاد الوباء
*مُبارٓكٌ علٓيْكم شّٓهرُ رٓمٓضٓان
أعاننا الله وإياكم على صيامه وقيامه وجعلنا من عتقائه من النار ووفقنا وبلغنا ليلة القدر
الْلَّھُم أَهِلَهُ عَليْنَا بِالْأمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْعَوْنٓ عَلَى الْصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآَنِ
الْلَّھُمّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلِّمْهُ لنا وَتَسَلَّمْهُ مِنّا مُتَقَبَّلاً يٓارٓبٓ العالمين
السلام عليكم الله ادخل اعلينا رمضان المبارك بالصحة والعافية والشفاء الجميع والرحمة للاموات
رمضان مبارك أهله الله عليكم باليمن والبركات
اللهم أعنا على ذكرك وَشُكْرِكَ وحسن عبادتك ولا تجعلنا من الغافلين
الى كل مسلمين العالم رمضان كريم وكل عام وانتم بخير
الله اجازيك حلوا لينا المساجد راه المتنفس الوحيد الذي نملكه في هذه البلاد!!!!!!!!
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رمضان مبارك لجميع الأمة الإسلامية باليمن والبركات وآلله إرفع علينا الوباء في أقرب وقت
اللهم إجعلنا من المعتوقين و أكتب لنا صلاة عيد الفطر فوق رمال تيندوف.
مبروك العواشر لكل القواة المسلحة الملكية
رمضان مبارك كريم تقبل الله منا ومنكم الصيام وكل عام والأمة الإسلامية بخير
الله يدخلو على المغاربة كافة بالهناء والشفاء والعافية يارب ويبعد عنا الوباء وينصر جلالة الملك وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وانتم بخير وصحه وسلامه يارب
اللهم احفظ لي ابني عمر و انبته نباتا حسنا و اجعله من الصالحين
رمضان كريم للجميع
رمضان مبارك سعيد ♥️
تقبل الله صيام الجميع وأبعد عنا وعن البشرية جمعاء هذا الوباء ،اللهم ارحم جميع موتانا واشفي مرضانا ،
رمضان بدون تراويح بدون معنى مادامت كورونا بالليل فلنصلي التراويح بالنهار
أهل الله شهر رمضان المبارك على الأمة جمعاء بالخير واليمن والبركات والصحة والعافية والأمن والامان
االله يبارك فيكم ورمضان كريم علينا و على الأمة العربية الإسلامية
اللهم بلغنا رمضان. اللهم ارفع عنا هذا الوباء. و خاص امزازي يخرج لينا الاطار المرجعي للامتحانات
اتمنى من العلي القدير ان يتقبل صيامنا وقيامنا في هذا الشهر الكريم ويديم موفور الصحة والعافية على كافة الامة الاسلامية.
اللهم رفع علينا هدا الوباء و عنينا بفضلك عمن سواك
رمضان مبارك كريم لجميع المسلمين و المغاربة
خوتي المغاربة .رمضان مبارك سعيد.وكل عام وانتم بألف خير.
اللهم انعم علينا هدا الشهر الكريم بالصحة والعافية اللهم بلغنا هدا الشهر الكريم واغفر لنا وارحمنا برحمة الواسعة
أهله الله علينا وعلى الجميع بالهداية والرزق والخير ومغفرة الذنوب وتقبل الله منا ومنكم
كانتمنى لكل مسلم فوق هذه الأرض رمضان كريم و يكون فرصة لإصلاح و تهذيب النفس و السلوك
سيرو على بركة الله و ماعمركم تخيبو
بحال ديما تصوموا موراتا وتعيدو معانا هههههه………
رمضان كريم …اللهم أهله علينا باليمن والايمان وبالسلم والأسلام.تقبل الله منا ومنكم الصيام
أهله الله عليكم بالخير واليمن والبركات والسلامة من الأسقام والسلامة من الجائحة
رمضان مبارك على جميع المغاربة و كافة المسلمين في جميع بقاع الأرض. نسأل الله ان يرفع عنا هذا الوباء.
جعله الله شهر خير و بركة و امن و امان على المغاربة و المسلمين و اعاده الله علينا اعوام عديدة و وفقكم الله حتى يبقى منبركم هدا مثالا للصحافة البناءة و الهادفة
شكرا لك هسبريس ورمضان مبارك لكم ولجميع المغاربة وكل مسلمي العالم ؛ اللهم بلغنا رمضان .
السلام عليكم
نبارك لإخوتنا رمضان جعله الله يمنا وسعادة على الشعب المفربي.
الحقيقة لم تعد هناك أجواء لرمضان، لا تزاور ، لا صلة الرحم، لا الصلاة في المسجد، واخيرا لا ترويح عن النفس.
رمضان مبارك هسبريس أشتاق الى مسلسلات دوزيم فأنا احبها
اللهم جعله شهر يمن و بركة.. و أدخله علينا بالخير و البركة
رمضان كريم…أسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وأن يبارك لنا المولى فيه ويجعل لنا من بركته نصيبا ويديم علينا فضله..
كل عام وأنتم بخير..❤️
كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير
أي رمضان هذا وقد حرمنا من قيام الليل. من صلى العشاء والفجر جماعة كأنما قام الليل.واخا نبقاو نصطحو جباهينا الليل كلو وربما يالاه نوصلو درجة صلاتين فقط.
العالم كله صايم غدا إلا حنا. و ناقصين ساعة. الله أعلم واش دايز لنا الصيام
را دايرين ف قناة المغربية رمضان يوم الثلاثاء . فهم تسطا .. كلشي عندهم بالمقلوب .
على العموم الانسان يضاعف مجهود الخير والعبادة في هذا الشهر الفضيل .
حسبنا الله و نعم الوكيل سحبت منا صلاة التراويييح من بين ايدينا في هذا الشهر العظيم الدول العربية كلها ضلت التراويح اليوم و بكل احترام الاحترازات في ظرف سااااعة من الزمن و انتهى الامر….ما قيمة ساعة من بسن 12 ساعة و الناس تتجول في الاسواق و الطوبيسات ووووو. …لماذا تأمروننا بالخروج الى الصلاة الاستسقاء عندما لا ينزل المطر و تطلبوون من الناس التضرع الى الله من اجل نزول الامطار و تمنعون ذلك في هذا الشهر العظيييم من ان ندعوه ان يرفع عنا الوبااااء لماذا هذا النفاق…..و الله مهما فعلتم لن يرفع عنا الله ذلك الا اذا اراد لكن اختياراتنا و قرارات الحكومة سيسجلها التاريييخ…..بئس القوم الذين لا تعظمون شعاااائر دينهم….
رمضان كريم وكل عام وانتم بخير بخير وصحة وسعادة يا رب العالمين
عادت ريما او حليمة لعادتها القديمة التأخر عن الركب ههه
رمضان كريم للأمة الإسلامية قاطبة والشعب للمغرب خاصة
اللهم اهله علينا بالرحمة و المغفرة و الرزق الحلال و و نحن جد حزينون على غلق المساجد و عدم إقامة صلاة التراويح و قلة ذات اليد ونتمنى من الله تعالى ان تعود الخلافة الإسلامية و العزة من جديد للمسلمين فلقد وصل السيل للزبى
مبارك عليكم شهر الصيام والقيام وصالح الأعمال وكل عام وانتم بالف خير وصحة وعافية
نحن في إسبانيا ، لم نعرفوا هل نصوموا مع السعودية البعيدة عنا بالالاف الكيلومترات أم نصوموا ونفطروا مع المغرب القريب بعشرات الأمتار من إسبانيا،
نتمنى أن نصوم رمضان المقبل من دون حكومة البؤس هته… ياااااااارب
شكرا لجريدتنا المفضلة
رمضان كريم علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء
و نحن كذالك
رمضان مبارك عليكم يا قراء هسبريس و على جميع الصحفيين خاصة و المغاربة اجمعين عامة
بالصحة والسلامة والمغفرة
أهله الله على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها باليمن والبركات و السلام في كل ربوعها. و أحر التبريكات والتهاني لكل المغاربة في أرض الوطن و خارجها و أن يكون دخوله نهاية الوباء الفتاك و الجائحة و تداعياتها الصحية و الاجتماعية والاقتصادية الكارثية الصعبة و القاسية على ساكنة العالم.
رمضان مبارك سعيد علينا وعليكم وعلى المغاربة جميعا الأمة الإسلامية جمعاء ونطلب من الله تعالى بأن يرحمنا ويرفع عنا هذا الوباء. وينول كل مسلم ما يتمناه وزيادة. رمضان كريم. شكرا
أبارك لكم كدلك ها الشهر المبارك و جميع الطاقم الدي يسهر على إعداد هده الجريدة الأولى بين الجرائد الإلكترونية المغربية. مجهود مشكور و مقدر من جريدة فتحت صفحاتها لنقاشات و مواضع أصبحت تهم الآخر كدلك. شكرا.
رمصان مبارك كريم وحسبنا الله على كل ظالم متجبر ،
كالعادة ،الحساب الفلكي هو المعمول به والمراقبة ا اترجيح واتدويخ….. كلشي يقول اراقب ونساو الرقيب…
رمضان مبارك كريم كل عام وأنتم والأمة الإسلامية بألف خير ، أهله الله علينا باليمن والبركات ، أسأل الله أن يرزقنا صيامه وقيامه ، وأن يغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا وأن يعفو عنا إنه هو الغفور الرحيم
رمضان مبارك
وكل عام و انتم بألف خير
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام…
واجعلنا من الذين اغتنموا واغترفوا من نفحات ربنا ومن الذين أُعتقت رقابهم من النار…
رمضان كريم للجميع. أدخله الله علينا و عليكم بموفور البركات و الحسنات؛ و التمريات و الشباكيات; و رفع الجوائحيات من كل الصنوف و الألوان؛ و قضاء كل الحاجات! ! وحفظ الله شعبنا و وطننا الغالي من كل مكروه،
شكرا هسبريس! و رمضان مبارك سعيد بالصحة و العافية و كل عام و انتم بخير.
رمضان كريم لكل المغاربة خارج أرض الوطن وداخله. اللهم اجعله آخر أيام هدا الوباء
أهله الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وكل عام وانتم بخير
رمضان مبارك سعيد
لجميع المسلمين و المسلمات
نسال الله ان يتقبل منا صيامه و قيامه
اما التراويح فيصليها كل منا في منزله
الله يعطي الصحة لهداك الفلكي لا يخطئ بتاتا
رمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير جريدة هسبريس لمغربية
شكرا لجريدتنا المفضلة على التبركة
بدوري ابارك دخول شهر رمضان الى كافة اطر ومستخدمي الجريدة واتمنا لكم جميعا التوبة والغفران
هذه تهنئة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بقدوم رمضان، وأنا أهنئكم بها
(أتاكم رمضان شهر يغشاكم الله فيه، فينزل فيه الرحمة ، ويحط الخطايا، ويستجيب الدعاء ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرًا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله).
بلغنا الله وإياكم صيام هذا الشهر المبارك وقيامه،، الْلَّھُم أَهِلَهُ عَليْنَا بِالْأمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْعَوْنٓ عَلَى الْصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآَنِ، الْلَّھُمّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلِّمْهُ لنا وَتَسَلَّمْهُ مِنّا مُتَقَبَّلاً يٓارٓبٓ العٓالِٓمينْ .
مُبارٓكٌ علٓيْكُمْ شّٓهرُ رٓمٓضٓان
وكل عام وأنتم بخير.