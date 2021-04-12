غرة رمضان يوم الأربعاء .. وهسبريس تبارك للقراء الشهر الكريم‎

غرة رمضان يوم الأربعاء .. وهسبريس تبارك للقراء الشهر الكريم‎
هسبريس
الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:48

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم، أن الأربعاء 14 أبريل الجاري هو أول أيام شهر رمضان المبارك في المغرب.

وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، بأنها راقبت هلال شهر رمضان ـ بعد مغرب يوم الاثنين 29 شعبان 1442 موافق 12 أبريل 2021، فثبت لديها عدم رؤية الهلال، وعليه فإن فاتح شهر رمضان لعام 1442 هو يوم الأربعاء 14 أبريل.

وتهنئ جريدة هسبريس الإلكترونية كافة الزوار الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتتمنى للشعب المغربي داخل الوطن وخارجه رمضان مباركا سعيدا.

وكل عام وأنتم بخير.

الصوم شهر رمضان هلال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

93
  • kakayoussef
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:53

    رمضان مبارك عليكم أتمنى أن يدخل عليكم بالصحة والعافية يارب العالمين

    60
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • زهير بومية
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:54

    اللهم اهله علينا باليمن والبركات و السلم و السلام ، رمضانكم مبارك سعيد

    42
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • د.عبد الله إمزري
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:54

    لم أجد أجمل من تهنئة رسول الله ﷺ لأصحابه بقدوم شهر رمضان
    فيسعدني أن أقتدي بالرسول ﷺ وأن أهنئكم بها

    أتاكم رمضان شهر يغشاكم الله فيه فينزل فيه الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء ويباهي بكم ملائكتهفأروا الله من أنفسكم خيراً
    فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله

    بلغنا الله وإياكم صيام هذا الشهر المبارك وقيامه،، الْلَّھُم أَهِلَهُ عَليْنَا بِالْأمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْعَوْنٓ عَلَى الْصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآَنِ،، الْلَّھُمّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلِّمْهُ لنا وَتَسَلَّمْهُ مِنّا مُتَقَبَّلاً يٓارٓبٓ العٓالِٓمينْ …
    مُبارٓكٌ علٓيْكُمْ شّٓهرُ رٓمٓضٓان
    وكل عام وأنتم بخير ،،،

    80
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • simo
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:54

    رمضان بدون صلاة تراويح فى المساجد راه والو رمضان بدون صلاة تراويح فى المساجد راه والو

    -46
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Imane
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:54

    Ramadan Moubarak à tout les marocains du monde

    24
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • abou jaydae
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:54

    علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات

    24
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • berrakkamal
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:55

    يا الله عسى أن يكون مبارك على كل الناس

    20
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Hayat
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:55

    رمضان كريم على جميع الأمة الاسلامية اللهم تقبل منا صيامنا

    24
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • hassan
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:55

    رمضان مبارك على الجميع المزيد من الاجتهاد فيه

    23
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبد السلام
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:55

    اللهم ارفع عنا هذا الوباء بهذا الشهر المبارك ورمضان كريم

    24
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • رمضان
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:55

    كل عام وانتم بخير

    17
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • بن تامي
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:55

    الله إدخلو علينا وعليكم بالصحة والسلام والعافية الله ما أبلغنا إياه لافاقدين ولا مفقودين عواشركم مبروك

    18
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • لطيفة
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:55

    رمضان مبارك كريم وكل عام وانتم بخير

    16
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • taalagout
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:56

    رمضان كريم على جميع المغاربة أينما كانو وعلى جميع الامة الاسلامية قاطبة. اللهم ارفع عنا هذا الوباء.

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • رمضان
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:56

    مبرووووك رمضان. للإشارة فقط وزارة الأوقاف ليست من نشرت هذا الاعلان. بل هو اعلان منتشر على الفيسبوك

    -5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حسين عمري
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:56

    رمضان مبارك سعيد لكافة الزوار. أعاده الله على الجميع أعواما عديدة وأزمنة مديدة

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مسلم
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:56

    اتمنى لكم رمضان مبارك يا ايها المسلمين . ❤

    18
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سهيل
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:56

    رمضان مبارك سعيد جريدة هسبريس .وكل عام وطاقمكم بخير .بالمزيد من العطاء و الازدهار

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • khalid
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:57

    رمضان مبارك سعيد وكل عام وانتم بالف خير لجميع طاقم جريدة هسبريس

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمدين
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:57

    رمضان مبارك لجميع المغاربة.. ومتمنياتنا بأن يكون آخر رمضان مع هذا الوباء ومع هذه الحكومة الفاشلة بجميع مكوناتها وألوانها التي جلبت البؤس والشقاء للمغاربة ولبلادنا

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الخاوة
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:57

    بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك اتقدم بأخلص التمنيات لكل العاملين بمؤسسة هسبريس راجيا من الله ان يكون فاتحة خير وفلاح عليكم ومزيدا من التألق.

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي في الغربة
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:57

    رمضان كريم على كل المسلمين واعاده الله على الجميع

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • خالد
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:57

    رمضان كريم لجميع المسلمين

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Oujdi
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:58

    A vous aussi les journalistes de hespress Ramadane Moubarak

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • abdou
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:58

    رمضان مبارك سعيد لأطر الجريدة المحترمة وزوارها ومحببها وكتابها وقراءها ومشجعيها وكل عام وأنتم بألف خير.

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Amine
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:58

    رمضان مبارك سعيد و كل عام وأنتم بخير

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبد الجبار
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:58

    اهل الله عليكم الشهر الكريم بالفضل والرحمة وسعة الرزق. اللهم وفقنا لقيامه وصيامه. اللهم إنا لنا أحبة في القبور فارحمهم وأغفر لهم واعفوا عنهم.

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • احلام
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:58

    رمضان مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير… واخة رمضان ناااقص هاد العام كيف العام اللي فات…. الله يهدي هاد القوم علينا و يرفع علينا هاد الوباء

    -5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • OULACHGAR BELAID
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:58

    *‏مُبارٓكٌ علٓيْكم شّٓهرُ رٓمٓضٓان
    أعاننا الله وإياكم على صيامه وقيامه وجعلنا من عتقائه من النار ووفقنا وبلغنا ليلة القدر
    الْلَّھُم أَهِلَهُ عَليْنَا بِالْأمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْعَوْنٓ عَلَى الْصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآَنِ
    الْلَّھُمّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلِّمْهُ لنا وَتَسَلَّمْهُ مِنّا مُتَقَبَّلاً يٓارٓبٓ العالمين

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • رضا
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:58

    السلام عليكم الله ادخل اعلينا رمضان المبارك بالصحة والعافية والشفاء الجميع والرحمة للاموات

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محاسن
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:59

    رمضان مبارك أهله الله عليكم باليمن والبركات
    اللهم أعنا على ذكرك وَشُكْرِكَ وحسن عبادتك ولا تجعلنا من الغافلين

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:59

    الى كل مسلمين العالم رمضان كريم وكل عام وانتم بخير

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Zakaia de
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:59

    الله اجازيك حلوا لينا المساجد راه المتنفس الوحيد الذي نملكه في هذه البلاد!!!!!!!!

    -10
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • المؤمنون
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:59

    شكرا لكم ان تطبيق هسبرس اجمل تطبيق لان توجد به المعلومات صحيحة

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • samira
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:59

    رمضان مبارك لجميع الأمة الإسلامية باليمن والبركات وآلله إرفع علينا الوباء في أقرب وقت

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Fixible
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:00

    اللهم إجعلنا من المعتوقين و أكتب لنا صلاة عيد الفطر فوق رمال تيندوف.
    مبروك العواشر لكل القواة المسلحة الملكية

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطنة
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:00

    رمضان مبارك كريم تقبل الله منا ومنكم الصيام وكل عام والأمة الإسلامية بخير

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Jamal
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:01

    الله يدخلو على المغاربة كافة بالهناء والشفاء والعافية يارب ويبعد عنا الوباء وينصر جلالة الملك وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وانتم بخير وصحه وسلامه يارب

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أحمد
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:01

    اللهم احفظ لي ابني عمر و انبته نباتا حسنا و اجعله من الصالحين
    رمضان كريم للجميع

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Noura
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:01

    رمضان مبارك سعيد ♥️

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • وجدي
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:02

    تقبل الله صيام الجميع وأبعد عنا وعن البشرية جمعاء هذا الوباء ،اللهم ارحم جميع موتانا واشفي مرضانا ،

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • تراويح
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:02

    رمضان بدون تراويح بدون معنى مادامت كورونا بالليل فلنصلي التراويح بالنهار

    -15
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • غريب
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:02

    أهل الله شهر رمضان المبارك على الأمة جمعاء بالخير واليمن والبركات والصحة والعافية والأمن والامان

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:02

    االله يبارك فيكم ورمضان كريم علينا و على الأمة العربية الإسلامية

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أيوب الديب
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:03

    اللهم بلغنا رمضان. اللهم ارفع عنا هذا الوباء. و خاص امزازي يخرج لينا الاطار المرجعي للامتحانات

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سعيد محيب
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:03

    اتمنى من العلي القدير ان يتقبل صيامنا وقيامنا في هذا الشهر الكريم ويديم موفور الصحة والعافية على كافة الامة الاسلامية.

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • rachid
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:03

    اللهم رفع علينا هدا الوباء و عنينا بفضلك عمن سواك

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبد الحكيم
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:03

    رمضان مبارك كريم لجميع المسلمين و المغاربة

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • hsina
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:03

    خوتي المغاربة .رمضان مبارك سعيد.وكل عام وانتم بألف خير.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Rachid
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:04

    اللهم انعم علينا هدا الشهر الكريم بالصحة والعافية اللهم بلغنا هدا الشهر الكريم واغفر لنا وارحمنا برحمة الواسعة

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • رعد العملاق
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:04

    أهله الله علينا وعلى الجميع بالهداية والرزق والخير ومغفرة الذنوب وتقبل الله منا ومنكم

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • العنكبوت
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:04

    كانتمنى لكل مسلم فوق هذه الأرض رمضان كريم و يكون فرصة لإصلاح و تهذيب النفس و السلوك
    سيرو على بركة الله و ماعمركم تخيبو

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Covid-32
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:05

    بحال ديما تصوموا موراتا وتعيدو معانا هههههه………

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سعيد ازولاي
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:05

    رمضان كريم …اللهم أهله علينا باليمن والايمان وبالسلم والأسلام.تقبل الله منا ومنكم الصيام

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • البوهالي
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:05

    أهله الله عليكم بالخير واليمن والبركات والسلامة من الأسقام والسلامة من الجائحة

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Alami
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:05

    رمضان مبارك على جميع المغاربة و كافة المسلمين في جميع بقاع الأرض. نسأل الله ان يرفع عنا هذا الوباء.

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • werdmo
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:06

    جعله الله شهر خير و بركة و امن و امان على المغاربة و المسلمين و اعاده الله علينا اعوام عديدة و وفقكم الله حتى يبقى منبركم هدا مثالا للصحافة البناءة و الهادفة

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • رمضان مبارك
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:06

    شكرا لك هسبريس ورمضان مبارك لكم ولجميع المغاربة وكل مسلمي العالم ؛ اللهم بلغنا رمضان .

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن غيور1
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:06

    السلام عليكم
    نبارك لإخوتنا رمضان جعله الله يمنا وسعادة على الشعب المفربي.
    الحقيقة لم تعد هناك أجواء لرمضان، لا تزاور ، لا صلة الرحم، لا الصلاة في المسجد، واخيرا لا ترويح عن النفس.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • احبك
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:06

    رمضان مبارك هسبريس أشتاق الى مسلسلات دوزيم فأنا احبها

    -5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • kamalkamal197
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:06

    اللهم جعله شهر يمن و بركة.. و أدخله علينا بالخير و البركة

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Lalla leila
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:06

    رمضان كريم…أسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وأن يبارك لنا المولى فيه ويجعل لنا من بركته نصيبا ويديم علينا فضله..

    كل عام وأنتم بخير..❤️

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • amine
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:07

    كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • خلتويتيني
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:07

    أي رمضان هذا وقد حرمنا من قيام الليل. من صلى العشاء والفجر جماعة كأنما قام الليل.واخا نبقاو نصطحو جباهينا الليل كلو وربما يالاه نوصلو درجة صلاتين فقط.

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حمدي
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:07

    العالم كله صايم غدا إلا حنا. و ناقصين ساعة. الله أعلم واش دايز لنا الصيام

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • جواد ودغيري
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:07

    را دايرين ف قناة المغربية رمضان يوم الثلاثاء . فهم تسطا .. كلشي عندهم بالمقلوب .

    على العموم الانسان يضاعف مجهود الخير والعبادة في هذا الشهر الفضيل .

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Amedov
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:08

    حسبنا الله و نعم الوكيل سحبت منا صلاة التراويييح من بين ايدينا في هذا الشهر العظيم الدول العربية كلها ضلت التراويح اليوم و بكل احترام الاحترازات في ظرف سااااعة من الزمن و انتهى الامر….ما قيمة ساعة من بسن 12 ساعة و الناس تتجول في الاسواق و الطوبيسات ووووو. …لماذا تأمروننا بالخروج الى الصلاة الاستسقاء عندما لا ينزل المطر و تطلبوون من الناس التضرع الى الله من اجل نزول الامطار و تمنعون ذلك في هذا الشهر العظيييم من ان ندعوه ان يرفع عنا الوبااااء لماذا هذا النفاق…..و الله مهما فعلتم لن يرفع عنا الله ذلك الا اذا اراد لكن اختياراتنا و قرارات الحكومة سيسجلها التاريييخ…..بئس القوم الذين لا تعظمون شعاااائر دينهم….

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سيمو
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:09

    رمضان كريم وكل عام وانتم بخير بخير وصحة وسعادة يا رب العالمين

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • التاخر سنة
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:09

    عادت ريما او حليمة لعادتها القديمة التأخر عن الركب ههه

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الهمس
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:09

    رمضان كريم للأمة الإسلامية قاطبة والشعب للمغرب خاصة

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Ait said Abdelkrim
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:09

    اللهم اهله علينا بالرحمة و المغفرة و الرزق الحلال و و نحن جد حزينون على غلق المساجد و عدم إقامة صلاة التراويح و قلة ذات اليد ونتمنى من الله تعالى ان تعود الخلافة الإسلامية و العزة من جديد للمسلمين فلقد وصل السيل للزبى

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:10

    مبارك عليكم شهر الصيام والقيام وصالح الأعمال وكل عام وانتم بالف خير وصحة وعافية

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • yossef
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:10

    نحن في إسبانيا ، لم نعرفوا هل نصوموا مع السعودية البعيدة عنا بالالاف الكيلومترات أم نصوموا ونفطروا مع المغرب القريب بعشرات الأمتار من إسبانيا،

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • كمون
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:10

    نتمنى أن نصوم رمضان المقبل من دون حكومة البؤس هته… ياااااااارب

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطنة مغربية
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:10

    شكرا لجريدتنا المفضلة
    رمضان كريم علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • lasssssssssss
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:10

    و نحن كذالك
    رمضان مبارك عليكم يا قراء هسبريس و على جميع الصحفيين خاصة و المغاربة اجمعين عامة
    بالصحة والسلامة والمغفرة

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • متتبع مغربي
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:10

    أهله الله على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها باليمن والبركات و السلام في كل ربوعها. و أحر التبريكات والتهاني لكل المغاربة في أرض الوطن و خارجها و أن يكون دخوله نهاية الوباء الفتاك و الجائحة و تداعياتها الصحية و الاجتماعية والاقتصادية الكارثية الصعبة و القاسية على ساكنة العالم.

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الكيزي محمد
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:12

    رمضان مبارك سعيد علينا وعليكم وعلى المغاربة جميعا الأمة الإسلامية جمعاء ونطلب من الله تعالى بأن يرحمنا ويرفع عنا هذا الوباء. وينول كل مسلم ما يتمناه وزيادة. رمضان كريم. شكرا

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • إلى جريدة هسبريس
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:12

    أبارك لكم كدلك ها الشهر المبارك و جميع الطاقم الدي يسهر على إعداد هده الجريدة الأولى بين الجرائد الإلكترونية المغربية. مجهود مشكور و مقدر من جريدة فتحت صفحاتها لنقاشات و مواضع أصبحت تهم الآخر كدلك. شكرا.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • زوبير
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:15

    رمصان مبارك كريم وحسبنا الله على كل ظالم متجبر ،

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Fouad
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:15

    كالعادة ،الحساب الفلكي هو المعمول به والمراقبة ا اترجيح واتدويخ….. كلشي يقول اراقب ونساو الرقيب…

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربية شمالية
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:17

    رمضان مبارك كريم كل عام وأنتم والأمة الإسلامية بألف خير ، أهله الله علينا باليمن والبركات ، أسأل الله أن يرزقنا صيامه وقيامه ، وأن يغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا وأن يعفو عنا إنه هو الغفور الرحيم

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Sara
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:17

    رمضان مبارك
    وكل عام و انتم بألف خير

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • القاسمي
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:18

    اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام…
    واجعلنا من الذين اغتنموا واغترفوا من نفحات ربنا ومن الذين أُعتقت رقابهم من النار…

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • رمضان كريم للجميع
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:19

    رمضان كريم للجميع. أدخله الله علينا و عليكم بموفور البركات و الحسنات؛ و التمريات و الشباكيات; و رفع الجوائحيات من كل الصنوف و الألوان؛ و قضاء كل الحاجات! ! وحفظ الله شعبنا و وطننا الغالي من كل مكروه،

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Lamya
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:19

    شكرا هسبريس! و رمضان مبارك سعيد بالصحة و العافية و كل عام و انتم بخير.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • tawfik omaei
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:21

    رمضان كريم لكل المغاربة خارج أرض الوطن وداخله. اللهم اجعله آخر أيام هدا الوباء

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • بوشرى
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:21

    أهله الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وكل عام وانتم بخير

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Mostafa hassani
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:25

    رمضان مبارك سعيد
    لجميع المسلمين و المسلمات
    نسال الله ان يتقبل منا صيامه و قيامه
    اما التراويح فيصليها كل منا في منزله

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • yahya.dnidane
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:27

    الله يعطي الصحة لهداك الفلكي لا يخطئ بتاتا

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Ahmed
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:27

    رمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير جريدة هسبريس لمغربية

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مصطفى ازلك
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:37

    شكرا لجريدتنا المفضلة على التبركة
    بدوري ابارك دخول شهر رمضان الى كافة اطر ومستخدمي الجريدة واتمنا لكم جميعا التوبة والغفران

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:39

    هذه تهنئة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بقدوم رمضان، وأنا أهنئكم بها
    (أتاكم رمضان شهر يغشاكم الله فيه، فينزل فيه الرحمة ، ويحط الخطايا، ويستجيب الدعاء ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرًا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله).
    بلغنا الله وإياكم صيام هذا الشهر المبارك وقيامه،، الْلَّھُم أَهِلَهُ عَليْنَا بِالْأمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْعَوْنٓ عَلَى الْصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآَنِ، الْلَّھُمّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلِّمْهُ لنا وَتَسَلَّمْهُ مِنّا مُتَقَبَّلاً يٓارٓبٓ العٓالِٓمينْ .
    مُبارٓكٌ علٓيْكُمْ شّٓهرُ رٓمٓضٓان
    وكل عام وأنتم بخير.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
جنازة لاعب كرة
الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:25 12

جنازة لاعب كرة

صوت وصورة
مقر السجل التجاري بالبيضاء
الإثنين 12 أبريل 2021 - 18:24

مقر السجل التجاري بالبيضاء

صوت وصورة
إضراب مفتوح عن الطعام
الإثنين 12 أبريل 2021 - 17:39 13

إضراب مفتوح عن الطعام

صوت وصورة
وفاة لاعب على أرضية الملعب
الإثنين 12 أبريل 2021 - 16:38 15

وفاة لاعب على أرضية الملعب

صوت وصورة
انتشال شاب في شاطئ الجديدة
الإثنين 12 أبريل 2021 - 15:37 5

انتشال شاب في شاطئ الجديدة

صوت وصورة
بوحسين .. نقاش في السياسة
الأحد 11 أبريل 2021 - 22:07 2

بوحسين .. نقاش في السياسة