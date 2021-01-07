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تعليقات الزوار2
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وزارة التجهيز تحذر من التنقلات أثناء التساقطات
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محكمة في العراق تصدر مذكرة للقبض على ترامب
Nos élus responsables ne savent faire que se jetter la redponsabilite
يجب على جلالة الملك ان يعاقب جميع للمهندسين المعماريين رواساء الجماعه القدماء ان يتم المحاسبه بسجن لكي يجعل عيبر على المسؤلين الجودود/ وسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم