أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • Routeur
    الخميس 7 يناير 2021 - 20:20

    Nos élus responsables ne savent faire que se jetter la redponsabilite

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • [email protected]
    الخميس 7 يناير 2021 - 21:02

    يجب على جلالة الملك ان يعاقب جميع للمهندسين المعماريين رواساء الجماعه القدماء ان يتم المحاسبه بسجن لكي يجعل عيبر على المسؤلين الجودود/ وسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة