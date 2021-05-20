غرق عائلة في قارب للهجرة السرية

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‫تعليقات الزوار

15
  • عبدالله
    الخميس 20 ماي 2021 - 20:04

    الجهل عاهة مستديمة قضحونا بجهلهم اسبانيا كذا ستعطيكم العنصرية والشماتةا اطلب الرزاق الكريم

    24
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  • عنتاب بريك
    الخميس 20 ماي 2021 - 20:05

    من تسبب في جراءه ضد الانسانية ؟؟
    من تسبب في دفع مواطنين بالانتحار هكذا ؟؟
    من جعل الوضعية الكارثية تتازم بهذا الشكل المأساوي !!
    من فضح هذا البلد امام العالم ؟؟

    16
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  • أشرف
    الخميس 20 ماي 2021 - 20:08

    هذا يسمى بالانتحار هؤولاء الذين يرمون أنفسهم في البحر يجب أن يعرفوا ان رزقهم مكتوب وهم في بطون أمهاتهم من يجري وراء الدنيا سيكون مصيره التهلكة

    5
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  • abdellah44
    الخميس 20 ماي 2021 - 20:12

    من المعلوم أن للهجرة بهذا الشكل لها مخاطر جمة ومثل هذه الهجرات التي تخضع لمنطق المغامرة عبر التاريخ خلف ضحايا مثال الهجرة الى الولايات المتحدة الأمريكية و الهجرة عبر
    ها والى اليوم حركات الهجرة في جميع أنحاء العالم المتخامة لمناطق الجدب تعرف مأسي انسانية كل واحد يتحمل مسؤولية قراره الشخصي لكن المغامرة بأطفال صغار وجعلهم دروعا للهجرة أمر مقزز

    1
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  • م المصطفى
    الخميس 20 ماي 2021 - 20:13

    لا حول ولا قوة إلا بالله
    إنا لله وإنا إليه راجعون
    بدون تعليق

    1
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  • فرح
    الخميس 20 ماي 2021 - 20:15

    لبلاد هي المسؤلة على هاد الوضعية

    -1
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  • abdo
    الخميس 20 ماي 2021 - 20:17

    لا أفهم كيف لإنسان أن يغامر بنفسه وعائلته في البحر…. مهما تكون الحياة في المغرب قاسية فهذا ليس مبرر لهذه المغامرة هذا انتحار ورمي النفس إلى التهلكة…. حتى ولو وصلت إلى أروبا فهناك أزمة اقتصادية واجتماعية في أروبا كذلك…. السؤال لمادا يغامر الآباء بابناءهم واطفالهم؟

    -1
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  • ahemd
    الخميس 20 ماي 2021 - 20:17

    لا حول ولا قوة إلا بالله هادي هي نتائج شعب جاهل وحكومة فاسدة

    0
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  • issam
    الخميس 20 ماي 2021 - 20:17

    والله العظيم هاد المسؤولين لازم اتحاكمو في الجرائم الي رتاكبوها في حق هاد الشعب واش معندهمش درة من الكرامة باش اشوفو نزوح جماعي ديال الشعب لي كلشي باغي اهاجر للعيش الكريم ، لي هامهم هو العلاقات الدبلوماسية او العجرفة الخاوية حتى لو ضحو بالشعب كاملا حسبي الله ونعم الوكيل

    0
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  • azrou999
    الخميس 20 ماي 2021 - 20:19

    ليكن في علم المغاربة بانه اوروبا باكملها تعيش في ازمة اقتصادية و لو كان الامر غير ذالك لفتحت ابوابها للمهاجرين لهذا لا افهم لماذا المغاربة يلقون في البحر بارواحهم ؟

    -2
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  • حسن
    الخميس 20 ماي 2021 - 20:19

    لقمة العيش بكرامة صارت معدومة في بلدنا. يا مسؤولين اتقوا الله في عباد الله. ستحاسبون على كل ما يقع للشعب لأنكم تعيشون في النعيم بأموال الشعب .تأكلون أموالهم بالباطل .رحمة الله عليهم و لعنة الله على من كان السبب

    1
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  • لك الله يا مواطن
    الخميس 20 ماي 2021 - 20:19

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر . . . إسمعو يا مسؤلي البﻻد إسمعو إن كان لكم قلب ﻷن الله يقول فإنها ﻻ تعمى اﻷبصار ولكن تعمى القلوب التي في صدور

    0
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  • Hammadi
    الخميس 20 ماي 2021 - 20:24

    لَئِن شَكَرْتُم لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾
    ﴿وَلَئنْ صَبرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾
    ﴿وَمَاكَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾
    سعادة الانسان في ثلاثة أمور :
    شكر على نعمة
    صبر على شدة
    والإستغفار من معصية
    اللهم اجعلنا من الشاكرين الصابرين
    انه البعد عن الله يااخوة

    0
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  • Kamal
    الخميس 20 ماي 2021 - 20:26

    مكاينش الخدمه. مكاينش لقرايه .مكاينش .مكاينش. او مكاينش لكن الملاحض هو ان لا احد يفكر في تنظيم الاسره . انجاب الاطفال متواصل على اشده. و هذا احدث انفجار ديموغرافي مهول والذي هو أحد الاسباب الرئيسيه لهذه المئاسي الكبرى
    اذن والحاله هذه البدايه من هنا اي تصحيح هذه الوضعيه فورا .والا لا يمكن ان نخرج سالمين من هذا الواقع المرير ابدا.

    0
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  • أستاذة وطنية
    الخميس 20 ماي 2021 - 20:28

    كما قالت المرأة راه حتى واحد ما ك يديرو ليه قنبة ويقولو ليه تلاح هذا اختيار وكأن اوروبا ستفرش الورود للمهاجرين الإنسان يدفع الفلوس باش يموت الله يهدي الناس على ولادهم وعلى عمرهم 5 النفوس ماشي ساهلة عوض الأسرة صبر والغرقى الله يرحمهم خاصة الأطفال شنو ذنبهم

    0
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