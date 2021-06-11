غرق يافعتين في بحيرة "تمروانت" شمال أكادير‬

انتشلت عناصر تابعة لفرقة الغطس للوقاية المدنية بأكادير، مساء الخميس، جثتي يافعتين، يبلغ عمرهما 14 و16 سنة، من أعماق بحيرة “تمروانت”، في دوار “تزكي الشرفاء”، التابع للجماعة الترابية أضمين، قيادة أمسكروض، شمال أكادير.

وأوضحت مصادر من عين المكان أن شبانا كانوا قد قصدوا المنطقة، الخميس، من أجل الاستجمام، حيث أثارت انتباههم جثتين آدميتين وقد طفتا على سطح مياه البحيرة، فعملوا على إخبار السلطة المحلية والمصالح الدركية.

وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر من الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي إيموزار وممثل عن السلطة المحلية التي توجد البحيرة في نفوذها الترابي وأفراد من عائلة الضحيتين، فضلا عن مصالح الوقاية المدنية، حيث عملوا على انتشال الجثتين من البحيرة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئنافية بأكادير بنقل جثتي الهالكتين، اللتين تنحدران من دوار “تموكالت”، بواسطة سيارة نقل الأموات نحو مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني، قصد تشريحهما لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، لفائدة البحث القضائي المفتوح من قبل الدرك الملكي.

ودقت فعاليات جمعوية بالمنطقة، في اتصالات متطابقة بجريدة هسبريس الإلكترونية، ناقوس الخطر من أجل إيجاد الحلول المناسبة لإيقاف ما وصفته ضحايا الغرق والحرائق المحتملة بعدما لوحظ توافد أعداد كبيرة منهم من أجل قضاء أيام استجمام بالمنطقة وإقامة “مخيمات عشوائية”، على حد تعبيرهم.