غضب التجار وأرباب المقاهي يتصاعد خشية الإغلاق في شهر رمضان

غضب التجار وأرباب المقاهي يتصاعد خشية الإغلاق في شهر رمضان
صورة: منير امحيمدات
الإثنين 5 أبريل 2021 - 17:00

عبرت العديد من الهيئات المهنية عن تذمرها من قرارات حكومة سعد الدين العثماني، وتخوفها من الإغلاق الليلي خلال شهر رمضان الذي لم تعد تفصل عنه سوى أيام قليلة.

وأعلنت تنظيمات مهنية عدة عن عزمها الدخول في خطوات تصعيدية ضد الحكومة، بدءا بالإضراب عن العمل المزمع خوضه من لدن أرباب المقاهي والمطاعم يوم الجمعة المقبل.

وأكد مهنيون، في تصريحات متطابقة لجريدة هـسبريس الإلكترونية، أنهم سينخرطون في الإضراب المذكور، وفي كل الخطوات الاحتجاجية ضد الحكومة لثنيها عن اتخاذ أي قرار من شأنه الإضرار بهم.

وشدد فاعلون في قطاعات مهنية عديدة على أن الحكومة، بقيادة حزب العدالة والتنمية، ساهمت في تأزيم وضعيتهم بسبب القرارات التي تتخذها، مشيرين إلى أن الإغلاق الليلي في رمضان سيجعل محلات عدة تغلق بشكل نهائي.

وتشهد العديد من المنتديات على تطبيقات التواصل الفوري غضبا واسعا للمهنيين، الذين أكدوا مشاركتهم في الإضراب المقرر يوم الجمعة المقبل، لافتين إلى أنهم سيصعدون أكثر في حال اتخاذ قرار يضر بهم ولا يراعي مصالحهم.

من جهتها، أعلنت التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية عدم “تقبلها للقرارات التعسفية في حق العديد من القطاعات المهنية المتوقفة منذ مدة طويلة، وعدم كفاية الإجراءات المتخذة لمواكبتها”.

وحذرت التنسيقية، في بيان لها، من الآثار الوخيمة لأي إغلاق محتمل لقطاع المقاهي والمطاعم والوجبات الخفيفة خلال شهر رمضان المقبل.

ودعا البيان لجنة اليقظة والقطاعات الحكومية الوصية إلى “تحمل مسؤوليتها الكاملة لتبعات أي قرار ستتخذه مستقبلا”، معلنا استعداد التنسيقية للوقوف مع المنتسبين إليها بهذه القطاعات، وخوض مختلف الأشكال النضالية الممكنة للدفاع عن مطالبهم وانتظاراتهم.

وكانت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب قد دعت إلى خوض إضراب وطني إنذاري يوم الجمعة المقبل، وذلك احتجاجا على تجاهل الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية لمراسلاتها ومطالبها.

الإغلاق الليلي المقاهي والمطاعم حكومة سعد الدين العثماني شهر رمضان

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‫تعليقات الزوار

12
  • مواطن من المغرب
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 17:06

    للأسف قرار الاغلاق الشامل في ليالي رمضان وارد بنسبة مائة في المائة. فلا تضيعوا مدخول تلك اليومين في إغلاق لن يجد له أي صدى..

    9
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  • اسماء
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 17:07

    الغضب لاينفع مع كورونا …فعلا الأمور تسيء لكن يجب علينا التعقل والحدر …يقول المثل اللي تخليك…خليها

    -5
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  • sissomost
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 17:08

    la fermeture est la seule solution si on veut éviter la catastrophe.

    -7
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  • متتبع
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 17:10

    الإغلاق في رمضان لا مفر منه و إلا سنعود للبداية لأن الفيروس بدأ يفترس في الدول الأوروبية

    -12
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  • The Dude
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 17:11

    غير وجدو راسكوم … ديكشي للي غادي يكون غالباً … مع الأسف.

    7
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  • الحذر
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 17:14

    سبحان الله فكرتو فسويعات من وراء الفطور ولم تتعقبو مخاطر ماهو قادم فالصيف ايلى ماتحكمنا فالالتزام بالكمامات والتباعد فهذ الوقث غادي نعيشو ماهو اصعب قادما وعقلو عليها حيث الفيروس دخل للبلاد وفيه ماهو نيجيري افريقي وماهو بريطاني وجينوم المغرب 28حالة قابل للتمحور اللهم عافينا هذا علم الفيروسات وماعادي لايقضيو عليها ولا يقثلوها ولكن الاحتياطات هي الحل الوحيد ولي بغى وكيضن بلي غادي يربح فرمضان راه غالط حيث الصيف وما وراء الصيام هو الافظل ولي شك غادي يطيح فما وقع فعيد الاضحى؟؟؟؟!وعقلو على هذ التعليق

    0
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  • صحتنا تهمنا
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 17:15

    في مصلحة المواطنين الاغلاق اليلي في رمضان
    نتمنى دلك

    0
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  • Aji n3awdlik b darija
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 17:15

    كورونا زهوانية كاتخرج غا بالليل والنهار كاتكون ناعسة .. حكومة تفقير الفقير و اغناء الغني الله ياخد فيكم الحق

    0
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  • الف لام
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 17:17

    او من بعد؟؟؟؟ النتيجة مكايناش مادام الجهة المقابلة سادين ودنيهوم

    0
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  • روخو
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 17:17

    من مصلحة مقاهي مطاعم يتم إغلاق تكون هناك فرصة متاحة في صيف إنشاء ألله

    0
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  • مواطن
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 17:21

    هؤلاء الذين يرغبون في المغامرة بأرواح الناس من أجل مصلحتهم المالية ألا ينظرون إلى الأطباء والممرضون وكل من يشتغل في المستشفيات ليلا ونهارا مغامرين بأعمارهم و صحتهم من أجل الناس ليس طلبا للمال بل من أجل الوطن وأنتم تنهقون في كل وقت وراء الفلوس.

    0
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  • حمو
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 17:22

    يجب أن تفرق الحكومة بين أصحاب المقاهي المكترين و الملاك

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