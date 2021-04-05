غضب التجار وأرباب المقاهي يتصاعد خشية الإغلاق في شهر رمضان

عبرت العديد من الهيئات المهنية عن تذمرها من قرارات حكومة سعد الدين العثماني، وتخوفها من الإغلاق الليلي خلال شهر رمضان الذي لم تعد تفصل عنه سوى أيام قليلة.

وأعلنت تنظيمات مهنية عدة عن عزمها الدخول في خطوات تصعيدية ضد الحكومة، بدءا بالإضراب عن العمل المزمع خوضه من لدن أرباب المقاهي والمطاعم يوم الجمعة المقبل.

وأكد مهنيون، في تصريحات متطابقة لجريدة هـسبريس الإلكترونية، أنهم سينخرطون في الإضراب المذكور، وفي كل الخطوات الاحتجاجية ضد الحكومة لثنيها عن اتخاذ أي قرار من شأنه الإضرار بهم.

وشدد فاعلون في قطاعات مهنية عديدة على أن الحكومة، بقيادة حزب العدالة والتنمية، ساهمت في تأزيم وضعيتهم بسبب القرارات التي تتخذها، مشيرين إلى أن الإغلاق الليلي في رمضان سيجعل محلات عدة تغلق بشكل نهائي.

وتشهد العديد من المنتديات على تطبيقات التواصل الفوري غضبا واسعا للمهنيين، الذين أكدوا مشاركتهم في الإضراب المقرر يوم الجمعة المقبل، لافتين إلى أنهم سيصعدون أكثر في حال اتخاذ قرار يضر بهم ولا يراعي مصالحهم.

من جهتها، أعلنت التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية عدم “تقبلها للقرارات التعسفية في حق العديد من القطاعات المهنية المتوقفة منذ مدة طويلة، وعدم كفاية الإجراءات المتخذة لمواكبتها”.

وحذرت التنسيقية، في بيان لها، من الآثار الوخيمة لأي إغلاق محتمل لقطاع المقاهي والمطاعم والوجبات الخفيفة خلال شهر رمضان المقبل.

ودعا البيان لجنة اليقظة والقطاعات الحكومية الوصية إلى “تحمل مسؤوليتها الكاملة لتبعات أي قرار ستتخذه مستقبلا”، معلنا استعداد التنسيقية للوقوف مع المنتسبين إليها بهذه القطاعات، وخوض مختلف الأشكال النضالية الممكنة للدفاع عن مطالبهم وانتظاراتهم.

وكانت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب قد دعت إلى خوض إضراب وطني إنذاري يوم الجمعة المقبل، وذلك احتجاجا على تجاهل الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية لمراسلاتها ومطالبها.