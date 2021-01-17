غموض يلفّ لقاح كورونا في المغرب .. وزارة الصحة تواجه الأزمة بالصمت

بدأت تظهر مخاوف حقيقية بشأن موعد وصول لقاح فيروس كورونا إلى المغرب وعدم التزام الشركات الدولية المنتجة بوعودها، بعد تزايد الطلب العالمي على عملية التطعيم في ظل استمرار وفيات من جراء الوباء.
وكان المغرب قد فوجئ أمس السبت بعدم تسلم الشحنة الأولى من اللقاحات، التي كانت ستنطلق رحلتها من الهند نحو الدار البيضاء ضمن اتفاق بين المملكة المغربية و”أسترازينيكا” البريطانية.
وقالت مصادر هسبريس إن المغرب كان يتنظر هذه الشحنة القادمة من الهند، مركز إنتاجها، ففوجئ في آخر لحظة بعدم جاهزية الشحنة من المورد الرئيسي، مشيرة إلى أن هذا الأمر حصل أكثر من مرة مع “سينوفارم” الصينية.
ولم تقدم شركة “أوكسفورد-أسترازينيكا” أي توضيحات بخصوص عدم التزامها بموعد تسليم الجرعات إلى المغرب، في حين عبرت شركة “فايزر “الأمريكية عن عدم جاهزيتها لتسليم اللقاح للأوروبيين في الموعد المحدد.
وفي وقت تواصل وزارة الصحة التزام الصمت في موضوع حساس يرتبط بسمعة المملكة المغربية، أعرب وزراء الصحة من 6 دول بالاتحاد الأوروبي عن قلقهم الشديد بشأن التأخير في تسليم لقاح “فايزر-بايونتيك” إلى بلداتهم.
وإلى حدود اليوم رخصت دول عدة، من بينها بريطانيا والمغرب والهند وباكستان والسلفادور والأرجنتين، لاستعمال لقاح “أسترازينيكا” بشكل طارئ، وهو ما أدى إلى تزايد الطلب عليه وتأخر وصوله إلى المغرب.
وسبق لوزير الصحة خالد آيت الطالب أن كشف عزم المغرب اقتناء حوالي 65 مليون جرعة ضمن الحملة الوطنية للتلقيح، لكن هذا الرقم يبقى اليوم صعب المنال في ظل التأخر الحاصل في التوصل بالجرعات الأولى والتنافس الدولي الشديد على اللقاح.
وسيكون رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مطالبا، بعد غد الثلاثاء، بالجواب على أسئلة حارقة حول التأخر الحاصل في وصول لقاح كورونا، وذلك خلال مثوله بمجلس المستشارين ضمن الجلسة الشهرية المخصصة للحديث حول موضوع “الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا”.
وبلغ مجموع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المغرب 458.865 حالة إلى حدود يوم أمس السبت، وفق الإحصائيات المعلنة على الساعة السادسة مساء، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 7911، وذلك منذ بداية الجائحة في الثاني من شهر مارس من العام الماضي.
ممكن نلقاو الحل عند استوديو 2M و للا العروسة.
يا امة ضحكت من جهلها الامم
المغرب يدفع ثمن الاستثمار في المهرجانات وفي كرة القدم لسنوات طويلة عوض الاستثمار في العلم وفي تطوير البحوث العلمية.
من حد وجد ومن زرع حصد
الإعلان عن أول لقاح سعودي مضاد لكورونا بانتظار الموافقة لبدء التجارب السريرية. كفو كفو MBS الله يعز الملك سلمان …
هاد الشي عادي. كل دولة تدرب على عرامها
هنا فين تايبان دور دولة تتهتم بالبحث العلمي
واش غير اللقاح لي فيه الغموض فالمغرب راه كلو غامض وغامق
حكومة معتوهة فاشلة لن ينال المغرب حصته مثل دول. لكن صراحة أن الملك ……. هو من طمأنة الشعب المغربي باننا سنكون أول من يأخد ليقاح وصنصنعه وسنصدره إلى دول إفريقيا. صافي تقاضاو
ليكم لعياقة وتفطاح.
ملي كانو الناس مهتمين بالتعليم و البحث العلمي و الصحة وووو نتوما كنتو مهتمين بموازين و الشيخات و كرة القدم و توزيع الأوسمة على الشيخات هههه و دبا كتسناو سيادكم يعطفو عليكم باللقاح الله يلعن لي مكيحشم
هده التلاعبات كلها من طرف اللوبي الدي فقد صفقة اللقاح بعد ان صرح جلالة الملك نصره الله بان التلقيح مجانا لكل الشعب ابمغربي .
لا صحة لشعب يقتني دواءه من وراء البحار.
لو كانت لدينا سياسة صحية وقومات القطاع الصحي
لما انتظرنا الصين او الهند.
كما يقول المثل المغربي، مايجي النبي اشفع فيا، حتا يكون الفيروس قضاها فيا. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، من غير دواء.
هذه عبرة لمن يعتبر،يجب الاعتناء بالبحث العلمي،فبدلا من تصريحات بعض المختصين المغاربة في ظروف احسن كان بإمكانهم إيجاد تلميحات لأمراض عدة وطنيا،أما الآن وبعد شفاء المصابين زورونا ب94 بالمئة فبعد هذا اكتسابها المناعة الجماعية ولم نعد نحتاج لأي لقاح،ما نحتاج إليه هو العودة للحياة الطبيعية
اللي مكسي بديال الناس عريان .هذا حالنا للأسف الشديد. الدولة تفرطت في التعليم والصحة وهاهي النتيجة. الأموال الباهظة صرفت على المهرجانات. ووزارة الشباب والرياضة. دون نتيجة .واليوم هاهي النتيجة النهائية. هل من مجيب .
هادي راها غير التسخينات للجاىحات اللي جايين .على وزارة الصحة والتعليم والصناعة والمالية الاجتماع لتدشين مصنع لصناعة اللقاح في اقرب وقت .قاليك المثل المغربي ما ايحكلك غير ظفرك .