غموض يلف مفارقة أربعيني الحياة في إقليم تنغير

وضع رجل في عقده الرابع حدا لحياته شنقا بأحد الأعمدة الكهربائية في مدخل دوار أنونيزم، التابع إداريا لجماعة إميضر في إقليم تنغير، لأسباب لا تزال مجهولة فتحت بشأنها مصالح الدرك الملكي تحقيقا.

وعثر على الضحية، وهو متزوج، جثة هامدة معلقة إلى حبل بعمود كهربائي من قبل بعض المواطنين، الذين أخطروا السلطات المحلية والأمنية بالواقعة.

وقامت عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية بمعاينة جثة الهالك، ونقلها عبر سيارة نقل الأموات نحو مستشفى تنغير، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

وحسب المعلومات المتوفرة لهسبريس فإن الهالك، البالغ من العمر 45 سنة، كان قيد حياته مسيرا لمقاولة تشتغل في قطاع الأشغال العمومية.