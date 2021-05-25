غوغل أندرويد 12 يأتي بتصميم «Material You» الجديد

عادة ما تقوم شركة غوغل بإطلاق مجموعة من الوظائف الجديدة مع كل إصدار جديد من نظام تشغيل الأجهزة الجوالة أندرويد، إلا أن التصميم الأساسي لنظام غوغل أندرويد قد مر عليه فترة طويلة نسبيا دون تحديثات؛ حيث أطلقت غوغل واجهة المستخدم «Material Design» الحالية منذ 2014.

وأعلنت الشركة الأمريكية أنها تعتزم طرح واجهة المستخدم «Material You» الجديدة خلال فصل الخريف المقبل، وسيتم استعمالها لأول مرة في إصدار غوغل 12 الجديد.

ويتوافر الإصدار التجريبي من نظام أندرويد 12 لهواتف غوغل Pixel اعتبارا من الآن، بحيث يمكن للمستخدمين من هواة التجريب إلقاء نظرة على واجهة المستخدم «Material You» الجديدة، والتي تأتي بلوحة ألوان متطورة وأدوات مصممة حديثا، ومن المتوقع أن تكون واجهة المستخدم الجديدة أكثر تخصيصا من الإصدار السابق.

وهناك وظيفة جديدة تحمل اسم Color Extraction تقوم بالتعرف على الألوان السائدة والتكميلية اعتمادا على الخلفية المختارة من قبل المستخدم، وبعد ذلك يتم استعمال نظام الألوان في نظام التشغيل بالكامل بدءا من شريط الإشعارات ومرورا بعناصر التحكم في الصوت ووصولا إلى الأدوات الجديدة.

وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يكون هناك المزيد من الحركات السلسة والرسوم المتحركة داخل واجهة المستخدم، وسيتم عرض النطاقات المهمة أو التي يتم استعمالها بكثرة مثل شريط الإشعارات أو الإعدادات السريعة بصورة أكثر وضوحا.

حماية البيانات

وإلى جانب التصميم الجديد يزخر نظام غوغل أندرويد 12 بالعديد من الإمكانيات الجديدة المعنية بحماية البيانات الخاصة بالمستخدم؛ حيث تتيح لوحة التحكم في الخصوصية نظرة عامة على إعدادات الأذونات وتوفر المزيد من التفاصيل حول نوعية التطبيقات، التي تصل إلى بيانات المستخدم، وبيان نوعية هذه البيانات، كما يمكن للمستخدم سحب أذونات التطبيقات من لوحة التحكم مباشرة إذا لزم الأمر.

واعتمادا على بيانات الموقع التقريبية أعلنت شركة غوغل عن إطلاق فئة أذونات جديدة للتطبيقات، التي تحتاج إلى بيانات تقريبية للموقع وليس بيانات دقيقة للغاية، وتعتبر تطبيقات الطقس من التطبيقات، التي تحتاج إلى بيانات موقع تقريبية.

ومن ضمن الوظائف الجديدة أيضا ميزة البيان الموجودة في أعلى الجانب الأيمن لشريط الحالة، والتي تشير بوضوح إلى ما إذا كانت التطبيقات تصل إلى الميكروفون أو الكاميرا، وتظهر الأيقونات المعنية على خلفية خضراء، ولكي يتمكن المستخدم من الاستجابة على الفور يمكن التحكم في وصول التطبيق إلى الميكروفون والكاميرا عبر نظام التشغيل بالكامل بواسطة اثنين من أزرار التشغيل/الإيقاف في الإعدادات السريعة.

وتعمل وظيفة Private Compute Core على توفير حماية أفضل للخصوصية؛ حيث من المقرر أن تتم معالجة الكثير من البيانات على الهاتف الذكي مباشرة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالبيانات الشخصية المستمدة من نطاقات الصوت والفيديو والتحكم الصوتي.

وأكدت الشركة الأمريكية أن هذه البيانات لن يتم نقلها من الهاتف الذكي ومعالجتها على خوادم الشركة، وأضافت شركة غوغل أنه من المقرر طرح وظائف جديدة مع إطلاق الإصدار أندرويد 12 الجديد مع حلول فصل الخريف المقبل.