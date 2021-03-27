"غوغل" يحتفي بـ"توحيدة" أول طبيبة مغاربية

استحضر محرك البحث “غوغل” ذكرى توحيدة بن الشيخ، الطبيبة التونسية التي ولدت سنة 1909 وتوفيت سنة 2010، على اعتبار أنها أول طبيبة في تونس وفي المنطقة المغاربية.

وبالمناسبة ذاتها طرح البنك المركزي التونسي ورقة نقدية جديدة من فئة 10 دنانير للتداول، وتم اختيار توحيدة بن الشيخ كشخصية رئيسية لها، إذ ستطبع صورتها عليها.

وتعد توحيدة بن الشيخ أول طبيبة في تونس وفي المنطقة المغاربية، حيث تولت عددا من المناصب، منها إدارة قسم التوليد وطب الرضيع في مستشفى شارل نيكول بالعاصمة من سنة 1955 إلى سنة 1964، كما أنشأت في المستشفى ذاته قسما خاصا بالتنظيم العائلي سنة 1963، وتولت أيضا منصب رئيسة قسم التوليد وطب الرضيع بمستشفى عزيزة عثمانة بتونس، وتم تعيينها سنة 1970 في منصب مديرة الديوان الوطني للتنظيم العائلي.

وساهمت توحيدة بن الشيخ في الحياة الفكرية من خلال كتاباتها، وأشرفت على أول مجلة تونسية نسائية ناطقة بالفرنسية، وصدرت من 1936 إلى 1941، تحت عنوان “ليلى”.

في العام 1950، أسست الطبيبة التونسية جمعية القماطة التونسية للعناية بالرضع من أبناء العائلات المعوزة، كما ساهمت في تأسيس لجنة الإسعاف الوطني؛ وسنة 1958 أصبحت عضوا في عمادة الأطباء التونسيين.