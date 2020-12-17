غيابات كثيرة تبعثر أوراق الوداد أمام حسنية أكادير

يُواصل نادي الوداد الرياضي لكرة القدم استعداداته لمواجهة ضيفه حسنية أكادير، السبت المقبل، لحساب الجولة الرابعة من منافسات الدوري الاحترافي، قبل أن تشد بعثة الفريق “الأحمر” الرحال صوب مالي، لمواجهة فريق الملعب المحلي، برسم ذهاب الدور التمهيدي الثاني من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مقربة للفريق “الأحمر” أن الأخير سيفتقد لخدمات عدد من لاعبيه البارزين خلال مواجهة “الغزالة السوسية”، ويتعلق الأمر بكل من صلاح الدين السعيدي بداعي الإصابة وأيوب المودن الذي لم يتماثل للشفاء بعد العملية الجراحية التي خضع لها خلال الفترة الأخيرة بالديار الفرنسية وكللت بالنجاح، بالإضافة إلى المدافع أشرف داري الذي تحصل على بطاقة حمراء في المواجهة الماضية أمام أولمبيك آسفي.

ووفق المصادر نفسها، فإنه من المحتمل أن يغيب المدافع الإيفواري الشيخ كومارا عن دفاع الوداد بسبب عدم جاهزيته بدنيا؛ غير أن احتمال مشاركته يبقى واردا في ظل غياب داري. كما أن تشكيلة التونسي فوزي البنزرتي ستعرف غياب اللاعب أيمن الحسوني، الذي سيغيب عن الميادين لشهر تقريبا بداعي الإصابة.

وأوضحت المصادر نفسها أن مشاركة أيوب سكومة والعملود وبن الشاوي تبقى غير مؤكدة، حيث يخضع هذا الثلاثي لتداريب خاصة لاستعادة لياقتهم البدنية قبل العودة للمشاركة في التداريب الجماعية.

وفي سياق متصل، فإن إدارة الفريق “الأحمر” قد حددت الأحد المقبل موعدا لسفر بعثة الفريق صوب العاصمة المالية باماكو، لمواجهة الملعب المالي برسم الدور التمهيدي الثاني المؤهل لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، في رحلة تستغرق أزيد من ثلاث ساعات، على أن يعود الفريق إلى أرض الوطن مباشرة بعد نهاية اللقاء.

وكان ريغو غيرفيس مدرب نادي الملعب المالي قد أكد، في تصريح لـ”هسبورت”، أن مواجهة فريقه لنادي الوداد الرياضي لن تكون سهلة له وللاعبيه، على اعتبار الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الفريق المغربي في هذه المسابقة، بعد وصوله المربع الذهبي للنسخة الماضية، ونهائي النسخة التي “سُرقت” منه الموسم قبل الماضي أمام الترجي، والتتويج بلقب سنة 2017.

وتابع المتحدث نفسه قائلا: “الوداد هو المرشح للتأهل للدور الموالي عن هذه المواجهة؛ لكن هذا لا يعني أننا سنكون خصما سهلا. سنلعب حظوظنا كاملة، وسنُحاول استغلال الفرص التي تسنح لنا خلال اللقاء. كما أننا محظوظون كون الجماهير الودادية لن تكون حاضرة في المدرجات بسبب كورونا؛ لأنها تُعطي قوة وحماسا كبيرين لفريقها”.

وأردف قائلا: “الوداد يقوده شيخ المدربين فوزي البنزرتي الذي يتوفر على تجربة كبير في القارة “السمراء” مع فرق مختلفة، وتعاقد الوداد معه مرة أخرى دليل على طموح مكونات الفريق إلى تحقيق إنجازات جديدة؛ لكننا نأمل أن نكون في قمة الجاهزية يوم المباراة، ونُحاول التأهل لأن أسلوبنا يتماثل مع أسلوب فرق شمال إفريقيا”.

ويستقبل الوداد حسنية أكادير، السبت المقبل، لحساب الجولة الرابعة من منافسات “البطولة برو” على أرضية الملعب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، على أن يواجه الملعب المالي الأربعاء المقبل على أرضية ملعب 26 مارس بالعاصمة باماكو.

يشار إلى أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” أعفت الوداد الرياضي من الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا؛ فيما تأهل “سطاد” مالي على حساب أشانتي غولد ريفيرز الغيني.