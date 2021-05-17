غياب الأمن الإسباني يشجع الآلاف على الولوج سباحة إلى سبتة

علمت هسبريس من مصدر مطلع أن ضعف التغطية الأمنية الإسبانية ساهم بشكل كبير في التدفق الكبير الذي عرفه ثغر سبتة المحتلة منذ مساء الأحد.
وقد انبرت الصحافة الإسبانية لتحميل المسؤولية بشكل استباقي للسلطات الأمنية المغربية، التي اتهمتها بالتراخي والسماح بتدفق المهاجرين على المدينة، في حين اعتبر مصدر هسبريس أن مبررات السلطات للتغطية على فشلها مردود عليها.
واعتبر المصدر ذاته أن السلطات الإسبانية اعتادت الاتكال على الأمن المغربي للقيام بدور الدركي وحماية حدودها بالنيابة، مشددا على أن الأمن الإسباني بمختلف تلاوينه كان غائبا بشكل تام، ومتسائلا: “هل يريدون من المغرب أن يحمي حدودهم؟”.
وتوثق تسجيلات متداولة لعمليات الهجرة والتسلل الجماعي غيابا شبه تام لدوريات الحرس المدني والشرطة الوطنية الإسبانية، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور السلطات الأمنية الإسبانية في مكافحة عمليات الهجرة غير المشروعة.
وتمكن حوالي ثلاثة آلاف مهاجر، بينهم ألف قاصر، من الوصول إلى شاطئ سبتة المحتلة، الإثنين، وفق ما أوردته مصادر إعلامية إسبانية.
ووفق المصادر ذاتها، تضمنت الموجة الجديدة من الهجرة السرية شبانا وأطفالا ونساء تمكنوا من الوصول سباحة حتى شاطئ سبتة بوسائلهم الخاصة، مفيدة بأن بعضهم استخدم عوامات قابلة للنفخ.
وقال متحدث باسم الحرس المدني الإسباني في سبتة إن بعض المهاجرين غادروا ليلا من الشواطئ التي تبعد بضعة كيلومترات عن جنوب سبتة، وتم توقيفهم لدى دخولهم الأراضي الإسبانية، موضحا أن “البحر كان في حالة جزر بحيث كان من الممكن، في بعض الأماكن، الوصول سيرا”.
بغيت نسولكم واش سبتة مدينة اسبانية ولا مغربية
إسبانيا هي الاحتلال الصهيوني لقطاع سبتة و مليلية
كل واحد يحمي حدوده و البادء اظلم، المغرب بركا عليه يحضي غير المرتزقة و المخدرات بقات ليه غير اسبانيا يحميها حتى تكون وقفات معاه و هذيك الساعة هضرة اخرى
ووواااايلي.هادوك مغاربة ديالنا و ما مشاو غير نسبتة ديالنا ما المشكل.عاش الملك.العطلة الصيفية هذا العام للجميع في شواطء سبتة و بلا فيزا
السبب مجهول حتى الآن ولكن في النهاية ستقوم السلطات الاسبانية بإخراج جميع (العالقين) كما أتمنى من السلطات المغربية عدم استقبالهم و فتح الحدود معهم لنرى ردة فعل الاسبان
يجب على اسبانيا باعتبارها بلد ديموقراطي يضمن الحرية والانسانية والعيش الكريم، الا تفزع باستقبال بعض الآلاف من المهاجرين بدواع انسانية، كما استقبلت زعيم المرتزقة قبل آيام بنفس الدافع.
أعتقد أن رسالة المغرب الذكية اتضحت للجار، وأن خطأه لن يتكرر.
لا حماية منذ الآن لثغر سبتة ولا مليلية ولا تعاون مع من يخدعنا ويخوننا مع أعدائنا بحجة العمل الإنساني بإدخال الرخيص إلى أسبانيا بأوراق مزورة وبتواطؤ مع الجزائر الان اتضح العمل الجاد للمغاربة الذي يحمي المستعمرتين من تدفق المهاجربن
Pas de commentaires bizarre… ce n’est pas un sujet Algérien pour que vous veniez gonfler vos gandouras…
مافيها باس الى استقبلاتهم اسبانيا * لدواعي انسانية *
او زايدون هديك بلادنا.
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . كاتب المقال يتحدث عن سبتة و كأنها مدينة إسبانيا . ياللعار . و نا راه بغيت لمغاربة كاملين يحركو لهاد سبتة على الاقل نسترجعوها .
هذه فرصة حقيقية ليدرك الاسبان أن نومهم الهاني لن يكون الابحفظ حسن الجوار مع المغرب ،وذلك باعتماد الوضوح في العلاقة ،وترك النفاق والنظرة الدونية للجار الجنوبي ،فالمغرب له مبادئ راسخة وكريمة في التعامل بقيادة ملوكه ،ومن أعتقد أن سياسة التعالي والضبابية ستنفعه مع المغرب فهو مخطئ.يجب على اسبانيا ان تتخلى عن التوجس والتحفظ وتتقدم لبناء علاقة صريحة نقية مع جارها الجنوبي إن هي ارادت الأمن والأمان.
كفى تضليلا للشعب. رايت قبل ساعات تحقيقا ل tf2 في نشرتها والله دمعت. كلهم مهاجرون شباب مغاربة وفيهم نساء اكثر من ألف دفعة واحدة. تأسفت الطائرات التي تقلع يوميا نحو غزة عوض نصرة شبابنا الأولى بالمعونة
أصبحنا أضحوكة العالم،نرسل مساعدات لدول أخرى وشعبنا يهرب من الفقر بحثا عن حياة أفضل.أتمنى أن يتواصل تسهيل الأمن المغربي مرور المهاجرين وأتمنى من الله أن يحفظهم جميعا وينجحوا في الهروب من جحيم لامبالاة الحكومة وعدم اكتراثها بما يعانيه المواطن المغربي سواءا قبل كورونا أو بعدها.لكم الله يا أعداء الوطن.سنتحاسب يوم القيامة.أما إسبانيا سواءا ظالمة او مظلومة على الأقل لا تجعل من شعبها يهاجر ويغامر بحياته ليترك بلده فإسبانيا تسلمهم للصليب الأحمر أو لطلب اللجوء وربي يوفقهم.المغرب أجمل بلد فالعالم هههه
على المغرب ان يقبل مرة أخرى منع المغاربة من دخول سبتة و مليلية لانهما مدينتين مغربيتبن.
إلى الأمام الهجوم على بورقعة سبتة و مليلية مدن مغربية.
الناس اعيات او متجبد من عندها دابا ما ابقات تلقا امنين تجبد صافي رجعات تلقي راسها افلبحر.المشكل انتاع الحكومة انها لم تعي بعد ان وعي الشعب المغربي اصبح يسبق وعي الحكومة .المغاربة اصبحوا يقارنون انفسهم ومستوى عيشهم بجيرانهم الاوروبيين يعني المغربي انتاع السبعينات و الثمانينات بح انتها وانقرض. امنين كيشوفوا اسبانيا حلات كلشي والناس امروجين او هما اريال ما ايدور اش باقي مازال ايدير اهنا اتسولو ايقوليك اللهم لملاقية امع الروكان او امع خوكان.
و متى هروب الشعب من الفقر من بلده الام يعتبر ورقة رابحة ؟؟ اليس هذا عار بالنسبة لدولة تسوق على التقدم و الازدهار ؟؟
لاننسى ملف الصيد يجب إيقاف جميع سفنهم.حتما ستعم الفوضى باسبانيا.لقد الفوا العيش والرخاء على ظهورنا.بغاو بنبطوش والكابرانات الله يطلسهم بيهم.المغرب قوي بابنائه وبموقعه الممتاز فاللهم يسر.