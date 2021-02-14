غياب التلفزة يحرم دوري القسم الثاني من "الفار"

تجرى مباريات بطولة القسم الثاني نهاية هذا الأسبوع بدون تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار)، وذلك بسبب عدم قدرة الشركة المكلفة بالنقل التلفزي على تأمين نقل مباريات هذا القسم، بفعل تزامنها مع مباريات بطولة القسم الأول.

وعلمت “هسبورت” أن غياب النقل التلفزي لمباريات القسم الثاني هو السبب الرئيسي لعدم اعتماد تقنية “الفار”، بعد أن تم خوض بعض المباريات بهذه التقنية في الجولات الأخيرة من بطولة هذا القسم.

ورغم المجهودات المبذولة من طرف الجامعة في الفترة الأخيرة لتوفير الوسائل اللوجستيكية المطلوبة، من عربات إضافية وتكوين أزيد من 21 ثلاثي إضافي من الحكام وتأهيل جل ملاعب القسم الثاني، إلا أن غياب النقل التلفزي تسبب في حرمان هذا القسم من تقنية “الفار”.

جدير بالذكر أنه لا يمكن اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد إلا في المباريات المنقولة، وهو الشرط الغائب نهاية هذا الأسبوع في مباريات الجولة العاشرة من بطولة القسم الثاني.