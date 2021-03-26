غياب الشهود يؤخر ملف محاكمة "رئيس تمصلوحت"

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الجمعة، ملف محاكمة رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الحوز، المتابع بتهمة تبديد أموال عامة، إلى الـ16 من شهر أبريل المقبل.

ويأتي هذا التأخير لعدم حضور بعض الشهود ومدير أعمال الجماعة، التي يدير شؤونها حزب التجمع الوطني للأحرار في شخص عبد الجليل قربال، المتابع بتبديد أموال عامة بعد شكايات عدة حول مجموعة من الصفقات وردت على الوكيل العام، من قبيل مشروع طريق، وشاحنات لنقل النفايات الصلبة، وسيارات للنقل المدرسي وسيارات الإسعاف.

وتتابع النيابة العامة رئيس جماعة تمصلوحت في شأن شكايات عدة تم تجميعها في ملف واحد اعتبارا لوحدة التهمة، خلص البحث التفصيلي لقاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، يوسف الزيتوني، بشأنها إلى أدلة كافية على ارتكاب المتهم جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.

ووقفت مؤسسة قاضي التحقيق على مفارقة لجوء رئيس جماعة تمصلوحت إلى الإعلان عن صفقة طريق وهو يعلم فتح طريق بثلاث طبقات حين كان مستشارا في المجلس السابق.

وبخصوص صفقات وعقود اقتناء سيارات للنقل المدرسي وسيارات الإسعاف وشاحنات نقل النفايات، وقف بحث قاضي التحقيق على لجوء رئيس الجماعة إلى اقتنائها من خارج جهة مراكش، التي تتوفر على شركات تبيع هذا النوع من المركبات.

وتعليقا على ذلك، أوضح الرئيس عبد الجليل قربال أن هذه الشكايات ذات طابع كيدي، مضيفا في تصريح لهسبريس أن “كل الصفقات تمت وفق المعايير الجاري بها العمل، وتحترم القانون”، على حد قوله.