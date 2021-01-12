"غياب طاقم طبي" يغضب الصيدلانيين في أزغنغان 

أثار صدور قرار عاملي بإقليم الناظور، يلزم الصيدليات بالبقاء مفتوحة طيلة اليوم بنظام الحراسة، جدلا لدى الصيدلانيين بجماعة أزغنغان التابعة ترابيا للإقليم عينه، بسبب عدم توفر المركز الصحي بالجماعة على طاقم طبي وغياب نظام المستعجلات الطبية.

وفي السياق ذاته، وجه نورالدين البركاني، عضو المجلس الإقليمي بالناظور وصيدلاني في أزغنغان، رسالة إلى عامل الإقليم يؤكد من خلالها أن “صيدلية الحراسة بالمدينة ذاتها لا يمكن أن تقدم خدماتها وفق القانون دون إحداث نظام للمستعجلات الطبية، وتوفير طبيب بالمركز الصحي أثناء الليل والنهار، لاستقبال المرضى وتقديم الفحوصات اللازمة، وتزويدهم بالوصفات الطبية التي تعتبر ضرورية للحصول على الأدوية”.

وقال البركاني، في تصريح لهسبريس، إن “رسالته الموجهة إلى عامل الإقليم تأتي في سياق الوضع المؤسف، الذي تعاني منه ساكنة جماعة أزغنغان، التي يخلو مركزها الصحي من الطاقم الطبي ونظام المستعجلات الطبية لاستقبال المرضى وتقديم الفحوصات”.

وأضاف المتحدث عينه أن “هذا الوضع لا يساعد صيدليات الحراسة على القيام بواجبها وفقا للقانون، وبالخصوص أثناء الليل في إطار نظام الحراسة، لذلك لا بد من التدخل العاجل من قبل المسؤولين لتوفير طاقم طبي قار، وقسم للمستعجلات بالمركز الصحي، لفائدة المرضى والحالات المستعجلة على وجه الخصوص”.