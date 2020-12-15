غُرة شهر جمادى الأولى تحل الأربعاء في المغرب

غُرة شهر جمادى الأولى تحل الأربعاء في المغرب
أ.ف.ب
الثلاثاء 15 دجنبر 2020 - 19:50

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ هو يوم غد الأربعاء.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 ربيع الآخر 1442هـ، موافق 15 دجنبر 2020 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة:

“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ، بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 ربيع الآخر 1442 هـ موافق 15 دجنبر 2020 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وعليه فإن فاتح شهر جمادى الأولى هو يوم غد الأربعاء 16 دجنبر 2020 م”.

فاتح شهر جمادى الأولى هلال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

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‫تعليقات الزوار

3
  • محمد
    15 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    مرحبا بدخول الشهر حمادى الاولى. هلال خير وبركة وامن وامان وسلم وسلام

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  • ولد الحاجة الصفروي
    15 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    الله يدخلو علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات

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  • sabir
    16 دجنبر 2020 الساعة 00:12

    اللهم اهله علينا بالخير و البركات

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