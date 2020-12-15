غُرة شهر جمادى الأولى تحل الأربعاء في المغرب

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ هو يوم غد الأربعاء.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 ربيع الآخر 1442هـ، موافق 15 دجنبر 2020 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة:

“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ، بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 ربيع الآخر 1442 هـ موافق 15 دجنبر 2020 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وعليه فإن فاتح شهر جمادى الأولى هو يوم غد الأربعاء 16 دجنبر 2020 م”.