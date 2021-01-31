فابريس نغاه يغادر الرجاء إلى "سيراميكا" في مصر

وقع اللاعب الكاميروني فابريس نغاه في كشوفات نادي “سيراميكا كليوباترا” المصري لكرة القدم، قادما إليه من نادي الرجاء الرياضي، بعد أن وضعه جمال سلامي، مدرب “الفريق الأخضر”، خارج حساباته.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن نغاه حط الرحال أمس السبت بالديار المصرية، وتوجه مباشرة صوب مقر إقامة النادي من أجل توقيع العقد بعد أن اتفق الطرفان على جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة.

ووفق المصادر نفسها فإن الظهير الأيسر السابق للرجاء وقع على عقد مع الفريق المصري يمتد لموسم واحد، مع إمكانية التجديد، وبالتالي سيسعى المدافع الكاميروني إلى إثبات نفسه مع فريقه الجديد.

وأعلن نادي الرجاء الرياضي، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، توصله إلى اتفاق نهائي يقضي بانتقال لاعبه الكاميروني إلى صفوف الفريق المصري خلال “المركاتو” الشتوي الجاري.

يُشار إلى أن نغاه، صاحب الـ23 سنة، كان قد انتقل إلى الرجاء في يناير من سنة 2019، ووقع معه على عقد يمتد إلى نهاية الموسم الجاري، قادما من الدفاع الحسني الجديدي.