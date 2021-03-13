فاتح شهر شعبان يحل بعد غد الاثنين بالمغرب

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر شعبان لعام 1442 هجرية سيكون بعد غد الاثنين.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر شعبان لعام 1442 هجرية، بعد مغرب اليوم السبت، فتأكد لديها عدم ثبوت رؤيته.