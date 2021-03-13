فاتح شهر شعبان يحل بعد غد الاثنين بالمغرب

فاتح شهر شعبان يحل بعد غد الاثنين بالمغرب
صورة: أرشيف
السبت 13 مارس 2021 - 22:03

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر شعبان لعام 1442 هجرية سيكون بعد غد الاثنين.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر شعبان لعام 1442 هجرية، بعد مغرب اليوم السبت، فتأكد لديها عدم ثبوت رؤيته.

رؤية الهلال شهر رمضان غرة شعبان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

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‫تعليقات الزوار

16
  • زكرياء الكندي
    السبت 13 مارس 2021 - 22:08

    شهر شعبان مبارك على الأمة العربية والإسلامية قاطبة نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي جميع المصابين بهذا الفيروس وأن يرفع عنا هذا الوباء إن شاء الله

    69
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  • Abdelhak
    السبت 13 مارس 2021 - 22:11

    اللهم بلغنا شهر رمضان في صحة وأمان ياحي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.

    63
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  • يوسسسسسسسف
    السبت 13 مارس 2021 - 22:11

    اللهم ادخله علينا وعليكم بالصحة والعافية ، والفرج ان شاء الله .

    55
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  • سامي
    السبت 13 مارس 2021 - 22:11

    اقترب الفاضل الكريم فاللهم أعده علينا بالصحة و العافية و حسن الثواب

    49
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  • net
    السبت 13 مارس 2021 - 22:12

    اللّهم بارك لنا في شعبان و بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين و آرفع اللّهم عنا هدا الوباء برحمتك يا الله.

    24
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  • شهر الخيرات
    السبت 13 مارس 2021 - 22:15

    اللهم أهله على الجميع بالصحة والعافية يارب وتقوى الله

    18
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  • بدر الصفريوي
    السبت 13 مارس 2021 - 22:16

    اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم اجعل لنا شعبان فاتحة خير وارفع عنا هاد الوباء لكي تفتح المساجد كلها في بقاع العالم استعداد لصلاة التراويح انشاء الله

    18
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  • Ayoub
    السبت 13 مارس 2021 - 22:17

    هل ستكون صلاة التراويح هذه السنة لأن الكلام
    متداول ولا يوجد ماهو أرجح

    9
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  • abdou_magicien
    السبت 13 مارس 2021 - 22:18

    ” اللهم اجعله شهرا مبارك على جميع الأمة الإسلامية، ونسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين وأن ينتهي هذا الوباء وتعود الحياة إلى مجراها الطبيعي…! ”

    13
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  • الواثق بالله
    السبت 13 مارس 2021 - 22:23

    مبارك شعبان على الشعب الجزائري والتونسي والليبي وكل عام وانتم بالف خير، دون نسيان الشعب المويطاني، اللهم بلغنا واياهم رمضان.

    5
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  • Mohamed
    السبت 13 مارس 2021 - 22:24

    الله يجعلو يدخل بلخير على البشرية

    7
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  • ابو سلمان
    السبت 13 مارس 2021 - 22:28

    اللهم بارك لنا في رجب و شعبان وبلغنا رمضان ونحن في احسن حال وافرجها يا رب على كل من ضاقت به الحال

    10
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  • sardab.omar
    السبت 13 مارس 2021 - 22:30

    سلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهل الله علينا شهر شبعان بالصحة والعافية وااللهم ادخل علينا شهر رمضان الكريم لا فاقدين ولا مفقودين اللهم ارفع عنا هدا البلاء والوباء يارب العالمين حفظكم الله ورعاكم كل متتبعي جريدة هسبريس

    9
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  • elkhiraoui63
    السبت 13 مارس 2021 - 22:35

    اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان إن شاء الله

    9
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  • بوعزة
    السبت 13 مارس 2021 - 22:36

    حيث قيل عن الرسول -صلى الله عليه وسلم عن أسامة بن زيد أنه قال:” قلت: “يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم في شعبان؟ قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم”

    11
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  • أم انير
    السبت 13 مارس 2021 - 23:09

    اهله الله على جميع المسلمين باليمن والبركات وبلغنا شهر رمضان لافاقدين ولامفقودين.

    0
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