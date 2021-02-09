فاجعة طنجة تحزن المغاربة

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تعليقات الزوار10
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السلام عليكم
اللهم ارحم هاد الموتى واجعلهم من الشهداء. المرجو محاسبة كل المسؤولين بما في ذلك الشيخ المقدم القائد وزارة الداخلية .لو كان شي فقير بغا إبني شي حايط كل الشيخ والمقدم واقفين عليه. أما بخصوص الوقاية المدنية حديث بلا حرج .لا يليق بسمعة المغرب يجب إعادة الهيكلة. لا يعقل أن الآلات التي يجب استخدامها للتدخل في انقاد الناس تبقى بدون تشغيل في التكنة حتى الحوادث. يجب تجريبها كل مرة في الأسبوع حتى تكون مستعدة في حالة الكوارث.
للأسف صرنا نستأنس بمثل هذه المصائب. إذا لاحظ المتابعون تفاعل الشعب مع مقتل الطفل عدنان ثم الجريمة البشعة في سلا ثم فاجعة هذا المعمل . سوف يلاحظ منحنى التعاطف بدأ ينخفض تدريجيا…
سياسة الاعقاب واللامساءلة ومجاملة رموز الفساد السياسي والسلطوي والمالي من اجل كسب الولاء في غياب الديمقراطية ودولة الحق والقانون كل هذا التسيب قد تؤدي بالبلد الى الهاوية على المدى المتوسط والبعيد لان الدولة انهارت سلطتها في مختلف الميادين وتفشى الفساد والرشوة والمحسوبية والزبونية وتم قمع كل صوت معارض وفاضح للوضعية الكارثية !
يجب تحديد المسؤولية والعقاب بلاهوادة لمن سبب في هاذه الكارثة الإنسانية التي ذهب ضحيتها ابرياء لا ذنب لهم .سوى دافع الجشع و عدم روح المواطنة.
المغاربة يحزنهم حتى قط بدون مأوى ومابالك أن نرى إخواننا يغرقون في البر. إنه يوم عصيب ومؤلم
فاجعة بكل المقاييس .حزننا جميعا لهذا الحدث المفجع الذي يساءل كل المسؤولين محليين و مركزيين
انا لله وانا اليه راجعون
الى متى سيستمر السكوت عن الفاسدين والمفسدين في هذه البلاد ؟ الى متى ينفدون بجلدهم من كل مصيبة دون حساب ولا عقاب ؟
مسؤولية مشتركة بين أصحاب الشركة و صاحب العمارة و المسؤولين عن البنية التحتية ومياه الصرف الصحي في مدينة طنجة. إضافة إلى المقدم والقايد في المنطقة علما أن المقدم مستحيل ما يكونش عارف بوجود هذه الشركات الصناعية الغير المرخصة الكائنة في منطقة تحت مراقبته. إلا إذا كان سكوته عن ذلك هو بسبب استفاذته هو كذلك منها بعدة امتيازات مادية وغيرها.. وهذا أمر رائج كثير بين المقدمين. وصلني الخبر من عند صديقة ألمانية وهو ما أزعجني أكثر لانه يعطي صورة جد سيرة عن المغرب للأسف. رحم الله ضحايا لقمة العيش الأبرياء.
صاحب المعمل خائن والقيادة والمقدمين والبلدية خونة واللي رخص لهم خاين كلهم في طنجة خونة يعررفون خطر الشعب وساكتين ومرخصين لهم الشغل بدون قانون وماتو الخدامة في المعمل ولا قانون اين النقابة والسلطات المحلية اصحاب البطون والرشوة والزور والنصب والاحتيال على الشعب الضعيف المحتاج الى لقمة العيش بغمض عينيه .
انا لله وانا اليه راجعون كفى من التعاليق الغوغاء انه قدر الله عز وجل لاصاحب المصنع ولا احد مسؤول عن قدر الله هذا المصنع كان يعيل أسر لاحول لها ولاقوة ولم يتعمد صاحبه قتلهم عنوة