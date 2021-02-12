"فاجعة طنجة" تستنفر وزارة الداخلية

استنفرت وزارة الداخلية كافة مصالحها ومصالح “شرطة الجماعات المحلية”، للشروع ابتداء من اليوم في رصد المخالفات المتعلقة بظروف العمل ومدى احترام الشروط الوقائية للوقاية من فيروس كورونا، تحت طائلة الإغلاق.

وتقول مصادر هسبريس الإلكترونية إن مذكرات صارمة صدرت عن وزارة الداخلية لعدم التساهل مع مخالفي الإجراءات المعمول بها.

يذكر أن فاجعة طنجة خلفت استياء كبيرا لدى الجهات العليا، كما أن الملك محمدا السادس استفسر وزير الداخلية خلال المجلس الوزاري الذي انعقد أمس عن الإجراءات التي اتخذت بهذا الصدد تزامنا مع استمرار التحقيقات لتحديد الجهات المتورطة في هذا الاستهتار.