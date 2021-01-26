فاس تتوصل باللقاح وسط تعزيزات أمنية مشددة

توصلت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة فاس مكناس، مساء الاثنين، بحصتها من الدفعة الأولى للقاح “أسترازينيكا” ضد فيروس كورونا المستجد، وسط تعزيزات أمنية مشددة لعناصر الدرك الملكي.

وتم تخزين شحنة اللقاح المتوصل بها داخل مستودع التبريد التابع للمختبر الجهوي لتشخيص الأوبئة والمحافظة على صحة البيئة بمدينة فاس.

ووصلت الشحنة من اللقاح الهندي الصنع إلى مدينة فاس انطلاقا من الوكالة المستقلة للتثليج بمدينة الدار البيضاء، على متن سيارة نفعية (فاركونيط) معدة لهذا الغرض.

في غضون ذلك، تجنب مسؤولو المديرية الجهوية لوزارة الصحة بالجهة عينها إعطاء أية توضيحات لوسائل الإعلام حول عدد جرعات اللقاح التي توصلت بها المديرية، وحصة المندوبيات الإقليمية السبع التابعة لها منها، التي هي فاس ومكناس وتاونات والحاجب ومولاي يعقوب وبولمان وتازة.