فاس تتوصل باللقاح وسط تعزيزات أمنية مشددة

فاس تتوصل باللقاح وسط تعزيزات أمنية مشددة
صورة: هسبريس
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 01:13

توصلت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة فاس مكناس، مساء الاثنين، بحصتها من الدفعة الأولى للقاح “أسترازينيكا” ضد فيروس كورونا المستجد، وسط تعزيزات أمنية مشددة لعناصر الدرك الملكي.

وتم تخزين شحنة اللقاح المتوصل بها داخل مستودع التبريد التابع للمختبر الجهوي لتشخيص الأوبئة والمحافظة على صحة البيئة بمدينة فاس.

ووصلت الشحنة من اللقاح الهندي الصنع إلى مدينة فاس انطلاقا من الوكالة المستقلة للتثليج بمدينة الدار البيضاء، على متن سيارة نفعية (فاركونيط) معدة لهذا الغرض.

في غضون ذلك، تجنب مسؤولو المديرية الجهوية لوزارة الصحة بالجهة عينها إعطاء أية توضيحات لوسائل الإعلام حول عدد جرعات اللقاح التي توصلت بها المديرية، وحصة المندوبيات الإقليمية السبع التابعة لها منها، التي هي فاس ومكناس وتاونات والحاجب ومولاي يعقوب وبولمان وتازة.

اللقاح فاس كوفيد- 19 وزارة الصحة

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‫تعليقات الزوار

2
  • الرجوع لله
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 01:41

    توما مالكم .. واش هادوك متفرقعات …راه غير دواء طبي بلا ما تزيدو فيه هاد شي كنشوفوه غا فالمغرب العزيز …. باراكات ..
    انشريهسبرس مشكورة كما العادة

    -2
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  • zemmour
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 01:52

    المدن المغربية بدأت تتوصل باللقاح،الواحدة تلو الأخرى…فين جيرانا لي بالأمس القريب كانو كى يتغناو بقرب توصلهم باللقاح،وحتى أنهم قسمو الحصة مع الشقيقة تونس قبل ما يوصل اللقاح هههه لا حول ولا قوة إلا بالله…يا dz ويا ختو elfahla dz سييييرو شوفو لكوم شي شغل من غير المروك…..هاد المروك صعييييب عليكوم بزااااف،عقدكوم فحياتكوم.

    0
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