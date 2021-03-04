"فاطمة لغناوية" تكرم المرأة في يومها العالمي‎

يستعد حميد الحضري و”أنازارت” وأيت حميتي طارق لإطلاق أغنيتهم الجديدة “فاطمة لغناوية” كهدية للمرأة المغربية الحرة والمستقلة، وذلك في اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس كل سنة.

وفي بلاغ صحافي قال القائمون على العمل الفني إن فاطمة الزهراء ترمز إلى المرأة المغربية التي استطاعت تكوين نفسها ونشر جناحيها للمساهمة في تنمية المجتمع، وتتمتع بطموح كبير، وهي ناجحة في حياتها على الصعيدين الشخصي والمهني.

وأضاف البلاغ: “متحررة، استطاعت فاطمة الزهراء بسهولة فرض استقلاليتها التي تتوافق تماما مع التقاليد والعادات والثقافة المغربية، وتعتبر هذه الأغنية نشيدا لها في وقت كثرت السلوكيات غير الأخلاقية الصادرة عن جزء ‘متحيز جنسيا’ أو ‘كاره للمرأة’، جزء مازال ينظر إلى النساء على أنهن أدنى منزلة”.

فاطمة الزهراء، وفق منتجي العمل: “هي استجواب حقيقي للمفاهيم النمطية التي يجب أن نلغيها. وقد يكون تمرد ‘فاطمة لغناوية’ على سلاسل الخضوع التي يفرضها هذا الجزء من مجتمعنا شبيها بتحرر أول الغناوة من وضعهم كعبيد”.

وشدد البلاغ على أن النمط الغناوي المستوحى بشكل خاص من المعلم أيت حميتي طارق وفرقته يضع هذه الأغنية في ملف الموسيقى العالمية؛ “وقد حصل هذا المزج بين الغناوة والهاوس على يد الموزع وعازف الكمان أنازارت، وبكلمات وألحان حميد الحضري”.

أغنية ذات كلمات بسيطة ومعبرة، سهلة على الأذن، يقول مبدعو العمل؛ “وبالتالي تدفع أي شخص ليستمع إليها وتدعوه إلى التمعن في رسالتها المدفونة، وهي الدفاع عن الحرية”.