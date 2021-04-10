فاعلون يؤسسون جمعية للدفاع عن النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية

تم مساء اليوم السبت تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، كإطار مدني يهدف إلى الدفاع عن حق النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية والتشهير والاتجار بالبشر، تحت شعار “من أجل حماية قانونية ومجتمعية للضحية”.

المحامي محمد كروط قال في ندوة نظمها مؤسسو الجمعية إن النساء ضحايا مختلف الاعتداءات لا يتم إنصافهن، مضيفا أنهن يكن “عرضة للتشهير والاضطهاد وهناك من يتاجر بهن، ولا يحصلن على تعويض كاف، لأن القضاء المغربي شحيح في التعويض عن الأضرار”.

وأشار كروط إلى أن عدم تمكين النساء الضحايا من حقوقهن دفع إلى التفكير في إطار قانوني جمعوي “يهتم بمناصرة الضحايا والدفاع عن حقوقهن وعن تعويضهن في حالة وجود العسر أو تهريب المتهمين للأموال لتفادي الحجز عليها”.

واستطرد المتحدث ذاته بأن الجمعية المغربية لحماية الضحايا ستنهض بلعب دور استباقي ووقائي “لكي يكون لدينا مجتمع بدون ضحايا، لأن الوقاية تبقى أهم من الاعتقال والعقوبات”، داعيا إلى ملاءمة القوانين المغربية مع المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب.

من جهته قال المحامي محمد الهيني إن تأسيس الإطار الجمعوي الجديد يأتي “تلبية لحاجة دستورية وقانونية ومجتمعية”، مضيفا: “لن نكون بديلا لأي جمعية أخرى من الجمعيات الموجودة في الساحة، وهدفنا الأسمى هو حماية الضحايا”.

وانتقد الهيني هشاشة الحماية التي تتمتع بها النساء الضحايا في مختلف أنواع الاعتداءات بالمغرب، موردا: “عندما ننزل إلى الواقع نجد أن حماية الضحايا شبه منعدمة، أو في أحسن الأحوال ليست بالنجاعة الكافية”.

كما انتقد المحامي ذاته التعويض الذي تحصل عليه النساء الضحايا، معتبرا أنه “هزيل جدا”، وداعيا إلى أن يكون قانون المسطرة الجنائية “منصفا”، وزاد موضحا: “نحن نحترم المتهم، لكن يجب احترام الضحايا أيضا والدفاع عن حقوقهن وكرامتهن، التي هي أهم حق من حقوق الإنسان، لأنه إذا أهينت كرامة الإنسان فقد مُس حقه في الوجود”.

وتتمثل أهداف الجمعية المغربية لحقوق الضحايا في دعم حقوق ضحايا الجريمة، والسعي إلى الدفاع عن حقوق النساء والأطفال والفئات الهشة بالوسائل القانونية المتاحة، عبر تقديم الشكايات والاستماع والترافع وغيرها من الآليات التي يتيحها القانون والدستور.

واستطرد الهيني بأن هناك “عنفا مستمرا وتشهيرا وسبا وقذفا في حق الضحايا”، مضيفا: “سنواجه كل أشكال المس بحقوق الضحايا ومناهضة الإفلات من العقاب وفق قاعدة مساواة المواطنين أمام القانون، وإسماع صوت الضحايا ومؤازرتهن وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهن”.