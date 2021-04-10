فاعلون يؤسسون جمعية للدفاع عن النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية

تم مساء اليوم السبت تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، كإطار مدني يهدف إلى الدفاع عن حق النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية والتشهير والاتجار بالبشر، تحت شعار “من أجل حماية قانونية ومجتمعية للضحية”.
المحامي محمد كروط قال في ندوة نظمها مؤسسو الجمعية إن النساء ضحايا مختلف الاعتداءات لا يتم إنصافهن، مضيفا أنهن يكن “عرضة للتشهير والاضطهاد وهناك من يتاجر بهن، ولا يحصلن على تعويض كاف، لأن القضاء المغربي شحيح في التعويض عن الأضرار”.
وأشار كروط إلى أن عدم تمكين النساء الضحايا من حقوقهن دفع إلى التفكير في إطار قانوني جمعوي “يهتم بمناصرة الضحايا والدفاع عن حقوقهن وعن تعويضهن في حالة وجود العسر أو تهريب المتهمين للأموال لتفادي الحجز عليها”.
واستطرد المتحدث ذاته بأن الجمعية المغربية لحماية الضحايا ستنهض بلعب دور استباقي ووقائي “لكي يكون لدينا مجتمع بدون ضحايا، لأن الوقاية تبقى أهم من الاعتقال والعقوبات”، داعيا إلى ملاءمة القوانين المغربية مع المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب.
من جهته قال المحامي محمد الهيني إن تأسيس الإطار الجمعوي الجديد يأتي “تلبية لحاجة دستورية وقانونية ومجتمعية”، مضيفا: “لن نكون بديلا لأي جمعية أخرى من الجمعيات الموجودة في الساحة، وهدفنا الأسمى هو حماية الضحايا”.
وانتقد الهيني هشاشة الحماية التي تتمتع بها النساء الضحايا في مختلف أنواع الاعتداءات بالمغرب، موردا: “عندما ننزل إلى الواقع نجد أن حماية الضحايا شبه منعدمة، أو في أحسن الأحوال ليست بالنجاعة الكافية”.
كما انتقد المحامي ذاته التعويض الذي تحصل عليه النساء الضحايا، معتبرا أنه “هزيل جدا”، وداعيا إلى أن يكون قانون المسطرة الجنائية “منصفا”، وزاد موضحا: “نحن نحترم المتهم، لكن يجب احترام الضحايا أيضا والدفاع عن حقوقهن وكرامتهن، التي هي أهم حق من حقوق الإنسان، لأنه إذا أهينت كرامة الإنسان فقد مُس حقه في الوجود”.
وتتمثل أهداف الجمعية المغربية لحقوق الضحايا في دعم حقوق ضحايا الجريمة، والسعي إلى الدفاع عن حقوق النساء والأطفال والفئات الهشة بالوسائل القانونية المتاحة، عبر تقديم الشكايات والاستماع والترافع وغيرها من الآليات التي يتيحها القانون والدستور.
واستطرد الهيني بأن هناك “عنفا مستمرا وتشهيرا وسبا وقذفا في حق الضحايا”، مضيفا: “سنواجه كل أشكال المس بحقوق الضحايا ومناهضة الإفلات من العقاب وفق قاعدة مساواة المواطنين أمام القانون، وإسماع صوت الضحايا ومؤازرتهن وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهن”.
ايها الرجال انتم الحلقة الاضعف ، لكم الله ،
من يريد السماء تمطر بالفلوس عليه تأسيس جمعية تدافع عن المرأة من بيتك رقم هاتف و اتصالات مع المنظمات في اوروبا و امريكا و كذالك منظمات حقوق الانسان ووووو الدليل تلك العجوز المغربية الامية تملك شقة في باريس 16 و شقة في مدريد و مزرعة في المغرب و فيلا ووووو جمعيتها مع الامهات العازبات منذ 1998 وسماء تمطر عليها بفلوس من اوربا وامريكا والمنظمات الدولية عجوز امية لكن دكتورة في الخداع
تم مساء اليوم السبت تأسيس الجمعية المغربية لاستغلال النساء الضعيفات والجاهلات وبيعهن الوهم والربح من ورائهن وتلقي الإمدادات من الجمعيات الخارجية التي ينفدون اجنداتها ولا شيىء للمرأة التي انساقت ورائهم سوى العداء مع زوجها وقهره إدا كان مغلوب على أمره والزج به في السجن
وماذا عن العنف اللذي تمارسه بعض النساء على أزواجهن، وما أكثر من يتعرض لهذا العنف من الرجال
والتعنيف ضد الرجال هو حق مشروع للنساء ولا من يتطوع ليدافع عنه. هذا المسمى الحق هو من نتج عنه جيلا كاملا من المنحرفين والمجرمين. حقوق الطفل حقوق المراة واين حقوق الرجل من هذه الوزيعة ؟ ام ان الرجل هو الوحش المفترس الذي يحارب في المنزل والمحاكم والشارع والمراة حمل وديع منزه عن العنف والظلم . ؟ هذه الحقوق هي التي تهيئ اسباب خراب الخلية النواة للمجتمع. الاسرة التي كنتم قد ولدتم وترعرعتم في كنفها ستنحل تحت غطاء الحقوق وستتشتت والاطفال هم الضحية الاولى والاخيرة.
أصبحنا نسمع مؤخرا كثيرا من الرجال ضحايا عنف من طرف النساء وبالاخص زوجاتهم ولم يقف بهم الأمر عند حد التعنيف بل رموا بازواجهم الى الشارع ولم تاخذهم شفقة ولا رحمة ولا راعت الى طول العشرة ولا إلى الاولاد ولا إلى الظروف الصحية إلى زوجها فترمي به مباشرة إلى الشارع. لذا نطالب بتاسيس جمعيات كثيرة على الصعيد الوطني للدفاع عن هؤلاء الرجال ضحايا العنف من طرف النساء.
الجمعيات هي سبب خراب الأمة حسبي الله و نعم الوكيل فيها و في كل زوجة لا تتقي الله في زوجها،كثر ضلم الزوجات و الله الزواج أكبر خطأ في زماننا هذا.
Le loup dans la bergerie
Une fois le loup était sans travail , il a commencé à pleurer
Et ils ont dit pourquoi vous pleurez, il a répondu je suis sans travail ,
Ils lui ont dit juste pour ça
On va vous trouver du travail
Tu vas t’occuper du troupeau des moutons
Alors il a dit je sais si vous la faites aucun agneau ne restera vivant !
Moralité de l’histoire, bienvenue au commentaire
لا يعقل أنه نساء النظافة يعملن ثماني ساعات متتالية ب 1000 درهم للشهر بدون تغطية صحية ولا الحد الأدنى للأجور .كاين شي عنف كثر من هذا