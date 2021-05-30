فاعلون يدعمون مقاربة حقوقية في نظام الصحة

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة، السبت، مائدة مستديرة بمدينة شفشاون حول ”فعلية الحق في الصحة، نحو نظام صحي قائم على المقاربة المبنية على حقوق الإنسان”؛ وذلك بمشاركة مجموعة من الفاعلين المعنيين بقطاع الصحة من ممثلي الأطباء بالقطاعين العام والخاص وإطارات نقابية، وبحضور أساتذة باحثين بكلية الطب والصيدلة وجمعيات المجتمع المدني وإعلاميين وخبراء في المجال.

ويأتي هذا اللقاء، حسب الجهة المنظمة، في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان القائمة على فعلية الحقوق؛ وذلك بالنظر إلى راهنية الموضوع، خاصة في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19، وباعتبار الصحة حقا أساسيا نص عليه الدستور والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأهداف التنمية المستدامة.

وتهدف هذه المائدة المستديرة إلى التفكير المشترك في إصلاح وتأهيل النظام الصحي بالمغرب، من أجل الإعمال الكامل للحق في الصحة لجميع الأشخاص من مختلف الأعمار الجنسين؛ بمن فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة والسجناء والمهاجرون واللاجئون وغيرهم.

وعمل المشاركون في هذا اللقاء على تحديد أوجه تفاوت واختلال السياسة العامة في الصحة والمسببات التي تعيق الولوج إلى الحق في الصحة، فضلا عن تعميق النقاش حول الوسائل الكفيلة بمعالجة الوضع الصحي الراهن وتجويد خدماته.

وتوجت هذه المائدة المستديرة بتوصيات دقيقة تبتغي اعتماد وتنفيذ إستراتيجية صحية شاملة تضمن الوقاية، مع توفير إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية للجميع على أساس المساواة دون تمييز.