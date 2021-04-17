فاعلون يوصون بمدرسة مغربية متطورة لبناء جيل قائد لقاطرة التنمية

تمر المنظومة التعليمية المغربية بمنعطف حاسم، يعوَّل على القانون الإطار للتعليم أن يُخرجها من أزمتها الراهنة، غير أن أفق إصلاح المنظومة لا ينبغي أن يحدّه سقف تقويم اختلالاتها، بل جعلها قادرة على مواكبة المتغيرات التي يشهدها العالم، وعلى رأسها التقدم التكنولوجي، من أجل “صناعة” طالب مالك لمهارات تمكّنه من مجاراة تحولات العصر. كانت تلك خلاصة مداخلات فاعلين تربويين واقتصاديين في ندوة رقمية نظمتها جمعية “أماكن” لتحسين جودة التعليم، بشراكة مع المكتبة الوسائطية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لمهن التربية والتكوين، مساء الجمعة، حول “مستقبل المنظومة التربوية في سياق كوفيد-19 وفي ضوء القانون الإطار للتعليم”.
محمد زكي، مدير أكاديمية جهوية للتربية والتكوين سابقا، نبّه، حين حديثه عن تواضع نتائج التلاميذ المغاربة في المسابقات الدولية، إلى أن ثمّة حاجة إلى أن تكون المدرسة المغربية فضاء للفكر النقدي، وأن تتيح لهم فرص الإبداع، وتمكّنهم من تملّك مهارات التواصل، مبرزا أن التلاميذ المغاربة يعانون من صعوبات في هذا الجانب.
وأبرز زكي أن التلاميذ والطلبة بحاجة إلى تكوينهم على أخذ المبادرة، والفضول العلمي، والتأقلم والاستمرارية في العمل بعد التخرج، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على أطر تربوية جيدة، لكنها تحتاج إلى التكوين المستمر، اقتداء بتجارب الدول الغربية، حيث يظل الأستاذ في ارتباط دائم مع البحث العلمي الجامعي.
ونبه المتحدث ذاته إلى أن تكوين طلبة ذوي مهارات عملية تمكنهم من الاندماج في سوق الشغل بعد التخرج يتطلب المزاوجة بين الدراسة في المؤسسات التعليمية والعمل في المقاولات، حتى يكتسب الطالب خبرة واطلاعا على عالم المقاولة، على غرار ما هو معمول به في ألمانيا.
وأوضح زكي أن التحدي الأكبر الذي ينبغي الانكباب عليه هو كيفية تدبير التعامل مع التقدم التكنولوجي المتسارع، مشيرا إلى أن نحو 60 في المائة من المهن المتوفرة حاليا ستختفي وتحل محلها مهن جديدة مستقبلا. ودعا إلى تمكين التلاميذ من وسائل وأدوات الاستفادة من زخم المعلومات المتاحة على الأنترنت، وتجنيبهم الأشياء غير المرغوب فيها.
في السياق نفسه، أكدت عائشة العلوي، الباحثة في الاقتصاد، أن كسب التحديات التي يطرحها التقدم التكنولوجي يقتضي “بناء مواطن لديه ذكاء وفكر نقدي، وقادر على التكيف مع متغيرات العصر، لأن الرهانات الحالية ليست هي الرهانات التي ستُطرح مستقبلا”.
ودعت العلوي إلى الانكباب على تنزيل القانون الإطار للتعليم، وعدم تبديد مزيد من الوقت، لا سيما أن زمن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 انقضت منه حوالي ستّ سنوات، مشيرة إلى أن بعض الفاعلين المعنيّين بتنزيل القانون الإطار للتعليم “لا تتوفر لديهم الرؤية بخصوص المهام المنوطة بهم”.
وترى العلوي أن التحول نحو اقتصاد المعرفة والرقمنة والتكنولوجيا سيجعل الفاعل الاقتصادي حاضرا بقوة في المنظومة التعليمية، معتبرة ذلك مسألة إيجابية، لكنها نبّهت إلى ضرورة “أن تكون الشراكة مع الفاعل الاقتصادي واضحة، حتى لا يُكرّس التعليم لخدمة الاقتصاد فقط، بل أن يخدم التنمية بشكل عام، على الصعيد الثقافي والاقتصادي والاجتماعي وغيرها من المجالات”.
وبخلاف الرأي الذي عبرت عنه عائشة العلوي، أيّد عبد الله الفركي، رئيس كونفدرالية المقاولات الصغرى، إعطاء الأولوية للاقتصاد عبر تمكين المقاولة من الاستفادة من الخرّيجين، قائلا: “علينا أن نعرف ما هي حاجيات المغرب ونركّز عليها، حتى لا نشتت الجهود المبذولة في تكوين الطلبة في قطاعات كثيرة”.
ودافع الفركي عن الدور الذي تلعبه المقاولات الصغيرة في الجانب المتعلق بالاستثمار في الموارد البشرية من خريجي المؤسسات التعليمية، قائلا إن “الاستثمار في الأطر لا يحقق ربحا آنيا للمقاولات، لأنها تدفع المال لتكوينهم على استعمال آلات غير متوفرة في المؤسسات التعليمية، وهذا الاستثمار مهم لأنه يمكّن من إنشاء جيل قادر على قيادة قاطرة التنمية”.
فقط لا نريد الفوضى. ضرورة الحسم في قضية التعاقد. لحد الآن التلاميذ هم الضحية.
وفين هما الأساتذة بعد ? راهوم في السارع
بعد أكثر من 60 سنة من الاستقلال المزيف هناك من فطن اخيرا انه يجب ان تكون لنا مدرسة عمومية خالية من الشعودة الثقافية و التجهيل…. و همها توعية الأجيال و خلق أبطال و شباب ايجابي و متزن و فعال في سبيل النهوض بالمعرفة والعلم و التكنلوجيا بصفة جدية ودائمة…للأسف من قبل كان هناك بانضية سطو على التعليم و بزنسو في المعرفة و قتلو الرياضة و الفن …و الحصيلة هي أكثر من 5 مليون مغربي هاجر للبحث عن داته و هويته و الكثير منهم من وجدها في بيءة تحترم نفسها و تشجع شبابها على المضي قدما في الدراسة و العمل و الإنتاج و التضامن من أجل الكرامة
هكدا كلام سمعناه مند عشرات السنين ثقوا بي لن يتغير أي شيء أي شيء ليس تشاؤما بل هم مستفيدون من هدا الوضع هم رهوم باينين
كل شيء اصبح لزوم الديكور والتبجح التافه الدي لا اساس له من الصحة .كيف يعقل ان يتكون جيل قائد لعجلة التنمية في ظل حكومة لا تعترف اصلا بالتعليم وتتفنن في اهنانة رجال التعليم ولا تدخر جهدا في ادلال رجال التعليم وتحقيرهم في اعين التلاميد والطلاب اين كانت هده الجمعيات المفبركة حين كان الاساتدة والمعلمون يضربون ويعنفون من طرف واحد الانسان عاد ناوي يكون مقدم وعلى مراى ومسمع من رجال الامن .هده الجمعيات التافهة يجب ان تهتم برجال التعليم قبل التعليم لان المعلم هو من ينجح او يفشل كل مخططات اصلاح التعليم ان كانت هناك فعلا نية صادقة لاصلاح التعليم كما عليها ان تحارب خصخصة التعليم والاتجار بمصير الاجيال القادمة .اجيال اصبحت تكره التعلم والمعلم الا من رحم ربي
قال الجاحظ : الكتاب نعم الأنيس في ساعة الوحدة ونعم القرين ببلاد الغربة، وهو وعاء مليء علمًا وليس هناك قرين أحسن من الكتاب، ولا شجرة أطول عمرًا ولا أطيب ثمرة ولا أقرب مجتنى من كتاب مفيد، والكتاب هو الجليس الذي لا يمدحك والصديق الذي لا يذمك والرفيق الذي لا يملك ولا يخدعك إذا نظرت فيه أمتعك وشحذ ذهنك وبسط لسانك وجود بيانك وغذى روحك ونمى معلوماتك، وهو المعلم الذي إن افتقرت إليه لم يحقرك وإن قطعت عنه المادة لم يقطع عنك الفائدة.
لا يمكن أن نحمل المدرسة كل المسؤوليات ولا يمكنها أن تحمل كل اثقال المجتمع بل على الآباء واأمهات ان يتحملوا القسط الأوفر من التربية لا يمكن للمؤسسات التعيمية أن تقوم مقام بيت ومنزل وحي واسرة المتلقن في المدرسة يتكون التلميذ ويربى في بيت عائلته
التنصل من السؤولية ليس مروءة
من من اولياء التلاميذ يعطي المثل بالقراءة في البيت لكي يستقي منه الابناء ؟لا احد او تقريبا اذ الأستاذ الذي مهمته ووظيفته هي المطالعة والكتب والمكتبات بينه وبين هذا برنامجه الدراسي الذي حفظه ثم توقف عنده زمن المطالعة.
شعب لا يقرأ لا مستقبل له انه يعيش في الماضي وهذا الماضي قد يكون بعيدا جدا.
مجرد تساؤل.
أي مدرسة ينشدها المغاربة !!!؟؟؟
والنظام يريد مدرسة سياسية، بفرنسة لغة التعليم وعبرنت المناهج.
الخطة الجهنمية والسحرية من أجل رقي ورفع من قيمة المدرسة العمومية وجعلها تنافس الدول الصناعية الكبرى وجعل المدرسة العمومية في أعلى الأمم لن يحصل ذلك إلا بفضل السيد سعيد امزازي الذي اسعد جل المغاربة في التعليم عن قرب كما عن بعد مع توفيره للإمكانيات المادية والمعنوية خدمة للمدرسة العمومية كما المدن كما في القرى والصحاري واعلى قمم الجبال وحتى مع الرحل من سكان البوادي وقريبا تقريب المدرسة العمومية متنقلة بين الاحياء الهامشية كل هذا بفعل غيرة السيد امزازي رجل المستحيلات وهدان وهداكم الله إلى تجنب سياسة الحكومة العجيبة
منذ الإستقلال و نحن نحاول أن نضع قاطرة التنمية في مسارها الصحيح، و بالرغم من كل الجهود ومضي حقب وأجيال كان القطار السريع فرنسيا مئة بالمئة.
للاسف80% من الموارد البشرية في التعليم من الإبتدائي الة ااجامعي غير صالحة وعلى المغاربة أن لا ينتظروا خيرا منها والمصيبة الكبرى هم المتعاقدون الذين يكرهون العمل بشكل غريب اعتدوا بمستواهم الضعيف وباضراباتهم وبالفوضى على الملايين من التلاميذ ظلما وعدوانا. في غياب وزارة حازمة لم تستطع حتى القيام بالاقتطاعات وإحالة رؤوس الفتنة على المحاكم. والعقد شريعة المتعاقدين.
لن تتطور منظومتنا التعليمية التي تمنح البلاد اطر وجيل يمكن ان ينافس دول صاعدة ما دام هناك تهميش للتعليم وبناء وتشييد مدارس وثانويات لا ترقى الى مدارس عصرية و يجب ان تشيد بطرق حديثة وتتوفر على مستلزمات الثقافة والفنون والمسرح ومكتبة رسمية وما دام من يدرس له تفكير قرون مضت ويريد تكوين وتدريس اجيال على منواله وحشرهم في جمعيات وجماعات واحزاب دينية .فلن يرقى التعليم الى ما يصبو اليه الغيورين على البلاد .
السلام عليكم
شيء عادي نفس السيناريو يعاود نفسه كلام من عشرات السنين؟؟
فاعلون يوصون؟ ماذا نفعل بوصية عل الورق؟ نريد منظومة تربوية قادرة على تنمية كفايات المتعلمين تواكب جميع الميادين حتى تحقق تكافؤ الفرص وتيسر اندماج كل الشرائح في بناء وطن للجميع. على الفاعلين أن يوصوا بتوفير ظروف مناسبة وملائمة للمدبر وللأستاذ وللمتعلم، وبعدها نرى. الميدان يغلي والكل يحتج وأنتم تزغردون بعيدا عن الواقع. ما أثار انتباهي كثرة الندوات الافتراضية وتبقى فعلا افتراضية لأن تقويمها لا يبين أي تأثير على المنظومة التربوية.
مجرد رأي.
ان لم تعطي الدولة العميقة الضوء الأخضر لتعليم الناشءة ليكونوا أجيال المستقبل. فهاذا الكلام سيبقى حبر على ورق.
إلى صحراوي رقم8
لا تحاول خلط الا مور ليس فرنسة التعليم بل فرنسة المواد العلمية وهوالصحيح وكل من يطالب بفرنسة المواد العلمية فهو يطالب ببلوكاج اولاد الشعب لان الجامعة بالفرنسية.لو اخدنا مرشحين للطيران المدني واحد عندو باك رياضيات عربي واخرعندو باك رياضيات فرنسي اكيد ان الشركة ستختار صاحب الباك فرنسي. .الى المسمى الصحراوي لماذا لاتطالب بتعريب الجامعة اولا.
ليكن في علمك أن اللغة العربية ضعيفة في ما يخص المواد العلمية.ليس لدينا علماء بل نترجم فقط مايبدعه الغرب.
Désolé !! L’école publique n’existe plus selon les normes internationales !!
Ceux qui contrôlent le pays ont décidé d’abîmer l’enseignement du peuple car un peuple instruit représente un danger pour leurs intérêts !!
Un plan diabolique a été établit depuis des années pour détruire l’enseignement public !! Le vrai !!
Malheureusement c’est la réalité seuls l’enseignement de l’élite dans les écoles huppées existe!!
Aucun espoir !!