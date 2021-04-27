فان باستن: زياش في موقع خاطئ مع تشيلسي

طالب عدد من نجوم الكرة الهولندية، وعلى رأسهم “الأسطورة” ماركو فان باستن، الدولي المغربي حكيم زياش بمغادرة فريقه الحالي تشيلسي الإنجليزي، بداية من الصيف المقبل، في ظل استمرار المدرب الألماني توماس توخيل على رأس العارضة التقنية لـ”البلوز”.

وحضر مجموعة من نجوم الكرة الهولندية، على غرار فان باستن وخالد بولحروز وديرك كاوت، ضيوفا على برنامج “روندو” في “زيجو سبورت”، حيث تطرقوا لموقف صانع لعب “أسود الأطلس” مع تشيلسي، وعدم مشاركته بصفة رسمية في جميع المباريات.

وقال ماركو فان باستن: “مرة أخرى أجد زياش يلازم كرسي الاحتياط، وعندما يلعب يكون في مركز المهاجم. أنا حزين لرؤيته هكذا، كما أنني متأكد أنه ليس في المكان الصحيح الذي يُناسبه”.

وأضاف المتحدث نفسه: “بالنسبة للاعب تيمو فيرنر أعتبره لاعبا سيئا للغاية، ولكنه يلعب دائماً. النظام الذي يعتمده المدرب لا يناسب زياش.. مع توخيل هو صانع ألعاب ومع لامبارد كان جناحا”.

من جهته قال ديرك كاوت، لاعب ليفربول السابق، “أنظر لفرينكي دي يونغ وكيف تطور.. زياش بالمقابل أتى به مدرب آخر والآن يلعب في مركز مغاير، لقد تمكن من التسجيل أمام السيتي، فيما تفاجأ بأنه احتياطي في المباراة الموالية؛ ونجد فيرنر يفعل ما يحلو له، نعم سجل ضد وست هام لكن يمكنه أن يقدم ما هو أكثر”.

جدير بالذكر أن الدولي المغربي حكيم زياش لعب حتى الآن 32 مباراة مع تشيلسي في كل المسابقات، وسجل 5 أهداف وصنع 4؛ وتبقى إمكانية رحيله عن صفوف “البلوز”، بحلول فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، واردة بقوة.