"فايزر " تعلن عن قرب إنتاج عقار لهزيمة "كورونا‎"

أعلنت “فايزر” على لسان رئيسها التنفيذي ألبرت بورل، في تصريح لقناة “سي إن بي سي”، أن العقار التجريبي الذي تنتجه الشركة لعلاج “كوفيد-19” عن طريق الفم قد يكون متاحا بحلول نهاية العام.

وأكد بورل أنه في حالة سارت التجارب السريرية بشكل جيد ووافقت إدارة الغذاء والدواء على العقار، يمكن توزيعه في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية بحلول نهاية العام.

وشدد خبراء الصحة على أن الدواء الذي يؤخذ عن طريق الفم مع بداية ظهور الأعراض يمكن أن يغير الوضع، لأن المصابين بالفيروس حديثا يمكنهم استخدامه خارج المستشفيات.

وكانت شركة فايزر، التي طورت مع شركة الأدوية الألمانية بيونتك أول لقاح ضد “كوفيد-19” تم ترخيص استخدامه في الولايات المتحدة، بدأت في مارس مرحلة مبكرة من التجارب السريرية لاختبار علاج جديد مضاد للفيروسات لمواجهة الفيروس.

وبينما يركز اختبار الفعالية الأولي على المرحلة المبكرة من الإصابة لدى الأشخاص، فإن “فايزر” تخطط أيضا لاستكشاف ما إذا كان الدواء يعمل على حماية الأشخاص الأصحاء الذين تعرضوا لفيروس كورونا، مثل أفراد الأسرة أو رفقاء السكن الذين يعيشون مع شخص مصاب.