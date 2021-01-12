فتاة تتصدر عصابة للتهجير السري بمدينة طنجة‎

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم فتاة؛ للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية مختصة في النصب عن طريق الوعد بالتهجير السري والسرقة المقرونة بالضرب والجرح.

بلاغ لولاية أمن طنجة أوضح أن الأشخاص المعنيين جرى توقيفهم فور إشعار المصالح الأمنية بمنطقة بني مكادة بتعرض أحد الأشخاص للضرب والجرح الخطيرين بالأسلحة البيضاء عقب استدراجه إلى مدينة طنجة وإيهامه بتهجيره سرا إلى الخارج مقابل مبلغ مالي، وتعريض أسرته للابتزاز المادي.

وأضاف المصدر ذاته أن فرق الأبحاث للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة رفقة عناصر أمن بني مكادة باشرت الأبحاث في حينه، وتمكنت من توقيف الفاعل الرئيسي في هذه العملية قبل أن تسفر التحقيقات عن توقيف باقي مشاركيه من بينهم فتاة بإحدى الشقق بحي بوخالف العرفان بالمدينة ذاتها.

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط وحجز هواتف نقالة وسيارة نفعية كان يستغلها المشتبه فيهم في اقتراف هذا الفعل الجرمي، ليتم الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.