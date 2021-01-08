فتاة تعاني من متلازمة "الشعر الخشبي" بإنجلترا

تعاني الفتاة الشقراء “ليلى جريس بارلو”، البالغة من العمر تسع سنوات، من متلازمة الشعر غير القابل للمشط منذ أن كانت في السنة الأولى من عمرها بانجلترا.

ووفق ما نشرته صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن ولدي جريس، “أليكس” و”مارك بارلو”، من “ديربي”، جربا منتجات عديدة على مر السنين في محاولات لترويض شعر ابنتهما المجعد، لكن دون جدوى.

وغالبا ما ينتهي كل صباح على الشقراء الصغيرة بالألم والدموع؛ إذ تحاول والدتها جاهدة تسريح شعر ابنتها “الخشبي” في شكل ذيل الحصان أو عناقيد.

وقد تم تشخيص حالة “ليلى جريس” رسميا عندما كانت في الخامسة من عمرها، بعدما نقلت إلى مستشفى بسبب الحمى الغدية، واعترف المسعفون بأنهم لم يروا شعرا مثل شعر جريس من ذي قبل.

تجدر الإشارة إلى أن المتلازمة تنقص عندما يصل الأطفال إلى سن البلوغ.