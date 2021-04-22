فتاة تقود عصابة للسرقة والتهديد في بيوكرى‬

فتاة تقود عصابة للسرقة والتهديد في بيوكرى‬
صورة: أرشيف
الخميس 22 أبريل 2021 - 17:06

تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية لبيوكرى، باشتوكة آيت باها، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة واعتراض السبيل باستعمال ناقلة وتحت التهديد، تتكون من أربعة شبان، ضمنهم فتاة.

وجرى توقيف أفراد العصابة، الذين ينحدرون من منطقة هوارة، نواحي تارودانت، وذلك بمنطقة أنزا، شمال مدينة أكادير، بعد تحريات تقنية وميدانية باشرتها مصالح الشرطة القضائية إثر تسجيل عمليات سرقة محالّ تجارية بمدينة بيوكرى في أوقات الإفطار، باستعمال سيارة خفيفة تابعة لإحدى وكالات كراء السيارات.

ووضع الموقوفون الأربعة تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل الاستماع إليهم حول التهم المنسوبة إليهم، وتتعلق أساسا بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة المرفقة بظروف الليل وخرق حالة الطوارئ والفساد وإعداد وكر للدعارة.

اشتوكة آيت باها السرقة بيوكرى عصابة

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