فتح الحدود و"جواز كورونا" ينعشان آمال القطاع السياحي في المغرب

استقبل مهنيو السياحة بابتهاج كبير قرار السلطات فتح الحدود الجوية في وجه السياح الأجانب، بعد ركود تام شهده القطاع السياحي خلال العامين السابقين بسبب “كورونا”؛ لكن الرهان اليوم هو إنعاش الحركة السياحية الوطنية الداخلية، من خلال إطلاق عروض “جذابة” ومتنوعة تروم زيادة الإقبال على بعض المناطق، خاصة خلال عطلة الصيف.
وإلى جانب استقبال السياح الأجانب الذين يشكلون أكثر من النصف من حيث الليالي السياحية، يراهن مهنيو القطاع السياحي على الزبناء المغاربة من خلال إطلاق عروض “محفزة”، خاصة في ظل استقرار الوضعية الوبائية وانتعاش حركة التنقل بين المدن.
وفضل المغرب الإبقاء على حدوده مغلقة، خاصة بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المتحور؛ وهو ما أدى إلى تعطيل الحركة السياحية في المملكة التي تراهن على الصيف لتعويض الخسائر التي لحقت القطاع، إذ انخفض عدد السياح الوافدين بنسبة 63 في المائة حسب الإحصائيات المسجلة.
وتكبد قطاع السياحة ما يفوق 64 مليار درهم من الخسائر بسبب الأزمة الحالية، وفق دراسة رسمية؛ وهو ما سيجعل المهنيين يفكرون في سبل الاستدراك، ومن بينها البحث عن إمكانية جذب سياح من مناطق متفرقة وجديدة.
ويمني مواطنو بعض المدن السياحية النفس بالعودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
الزبير بوحوت، خبير في المجال السياحي، أبرز أن “السياحة الداخلية تشكل 30 في المائة من حجم الليالي المسجلة بالمؤسسات السياحية المصنفة”، موردا أنه “خلال عام 2019، من أصل 25 مليون ليلة سياحية، ساهمت السياحة الداخلية بحوالي 7.8 ملايين ليلة، أي حوالي 31 في المائة”، وهو ما يقابل رقم 13 مليون سائح داخلي.
وقال المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “السياح المغاربة ساهموا، عام 2019، بحوالي 31 في المائة من الليالي السياحية؛ لكن هذا المعدل لا يمكن أن يغطي نفقات المؤسسات السياحية”.
وأضاف بوحوت أن “المغرب يحتاج أولا إلى تشجيع السياحة الداخلية، من خلال إطلاق الحركة بين المدن حتى يتمكن المواطنون من التنقل بكل حرية”، مستبعدا بلوغ معدلات 2019 التي “كانت سنة طبيعية عكس السنة الحالية التي ما زال يشوبها ضباب”.
وسجل الخبير ذاته في المجال السياحي أن “جواز التلقيح ضد كورونا سيسهم في تحقيق انتعاشة سياحية، خاصة أن المواطنين سيقومون بتحركات إلى بعض المدن السياحية المعروفة”، مشددا على أن “الجواز آلية إستراتيجية ستمكن من رفع معدل ليالي المبيت في بعض المدن السياحية”.
ويسعى المغرب إلى تحقيق مناعة جماعية بتلقيح 70 في المائة من المواطنين. وطلبت الحكومة 65 مليون حقنة من اللقاحات المضادة لـ”كوفيد-19″ من شركة “سينوفارم” الصينية وشركة “أسترازينيكا” البريطانية.
وإلى حدود أمس الأحد؛ عرفت الحملة الوطنية للتلقيح استفادة 8.431.089 مواطنا ومقيما في المغرب من الحقنة الأولى المضادة لكورونا؛ بينما استفاد 6.448.985 من الحقنة الثانية.
يجب التعلم من درس كرونا و تشجيع السياحة الداخلية بأثمنة مناسبة للمواطنين
امتا غيتحلو هلذ الحدود هذا هو المهم لي بغينا نعرفو
حلوا لينا مطار موغادور الدولي .المدينة تحتضر بدون مطار .
لتشجيع السياحة الداخلية يجب اعادة النظر في اثمنة المبيت الخيالية في الفنادق .
Et nous voilà encore une fois de plus plongés dans la MÉTHODE COUE ou en darija GOULOU AL3AM ZINE. Les quelques ferries en partance d’Italie ou de France et les dizaines de vols des compagnies aériennes autorisées ne combleront JAMAIS le manque à gagner du secteur touristique. Ce sont pas moins de 5 millions de MRE qui ne pourront pas rentrer CHEZ EUX, je dis bien CHEZ EUX à cause d’une DIPLOMATIE MAROCAINE QUI JOUE LES ENFANTS GÂTÉS. Personnellement et pour la deuxième année consécutive je ne rentrerai pas au Maroc. Je ne suis pas UNE VACHE À LAIT, ni UNE MONNAIE D’ÉCHANGE que des INCOMPÉTENTS MAROCAINS UTILISENT pour faire pression sur le gouvernement espagnol. Je plains sincèrement les quelques 800,000 ressortissants marocains qui vivent en Espagne et qui seront obligés de passer par la France ou l’Italie pour rejoindre LEUR PAYS, je le répète LEUR PAYS qui ne cesse de leur mettre des BÂTONS DANS LES ROUES. Quant à ceux qui sont aux Amériques. Bon courage pour faire un test en 48h
اتمنى ان يستفيد مهنيو السياحة و الباعة و المطاعم و المقاهي و غيرها من درس كورونا و يغيروا من طريقة تعاملهم مع السياح من الداخل و تفضيلهم الاجانب عليهم
سبحان الله بالله عليكم واش جواز كورونا لوحده سينعش السياحة مممم ممكن اذا كنتم تتحدثون على فئة معينة عندها الحبة اما المحتاج اقسم بالله حتى اقهرنا بالعوز مابقات لنا غير نسافرو هههه وكيفاش تنعش السياحة بالاجانب وانثم محددين الحادش ليلا تتحبس الحركة???للاسف كتاخذو قرارات ارتجالية وبلا ماتحطو النقيض ديالها في حالة ما؟؟؟بغينا نتنفسو ونتحركو شوي فين نترزقو الله وهالضيق وغليو تاني الاضحية واش خليثو للناس باش يسافرو الا في حالة ما ديرو احصاء واش الناس مع او ضد الاضحية وهكذا يتنفسو الخلق الا لغيثو ،..؟!!!؟؟،، تنعسو وتفيقو وتاخذو القرار وهذا عيبكم لانقاش ولا شرح ولا وضوح والله انظر من الحال
الآن يمكن للمغاربة الحاصلين على جواز التلقيح زيارة إسبانيا في إطار السياحة لأن إسبانيا تعترف بلقاح سينوفارم الصيني وفتحت السياحة في وجه الملقحين وذلك ابتداءا من تاريخ 15 يونيو الحالي.
فين هاد جواز كورونا من 8 صباحا و انا حاول استخراجه دون جدوى حتى استياست و تركت الهاتف يرتاح لانه بدوره تعب و بدأ يستغيث .
هذ الشي غير معقوب… ترخيص استثنائي و حجر لمدة 10 وانا و عائيلي ملقحين بالفيزر. وآلله عيينا من هد القرارات التفضيلية للغرب. و غباء قرارات حكومة.
واش جواز كرونا هو الي ينعش السياحة واش كتضحكو على المواطنين ولا هدا الي فكر في جواز التخربيق بعقلو واالمغاربة اغبياء /وطلقو الناس بين المدن باش تنعش السياحة وكدلك الخدود بلا زكير /هاد الحكومة المشؤومة منهار شفنا كمارتها وديما المشاكل اذا اسندت الامور الى غير اهلها فانتظر الساعة
و كيفاش غادي تسافر عائلة متكونة من اب و ام ملقحين و ابناء بالغين غير ملقحين !!!
خبر سار و نتمنى أن يساهم جميع أفراد الشعب بالمساعدة في نجاح الانفتاح باتخاذ التدابير الاحتياطية بدون تدخل السلطات . الحرية لا تعني افعل ما اشاء.
هذ الشي غير معقوب… ترخيص استثنائي و حجر لمدة 10 وانا و عائيلي ملقحين بالفيزر. وآلله عيينا من هد القرارات التفضيلية للغرب. حكومة لا حكمة لها.
جودة الخدمات متدنية كثيرا خصوصا اذا كنت مغربي ولد البلاد
أولا كيف سيتعامل أب قام بالتلقيح ومسموح له السفر والأبناء أو الزوجة التي لم تقموا بعد بالتلقيح؟ هل سيأخدهو سيارته ويرسل الآخرين عبر الحافلات أو القطار بسبب رخصة التنقل؟ ثانيا كيف تشجع السياحة الداخلية ولازال في شوارعنا ميليشيات حراس السيارات؟ أما عن تكلفة السياحة فلا أضن انه سيكون هناك تخفيض لأن الطلب مرتفع بسبب حرمان الناس من الإصطياف السنة الماضية…
ماعدا الخضر والفواكه اصبح كل شيء غالي وباهض الثمن في المغرب. زيادة على انعدام الامن و الغش والخداع في كل شي. والله لولا الاشتياق والحنين للاهل والاحباب لما ذهبنا الى المغرب.
الموقع ديال لقاح كورونا ما زال خدام ب 2G خصاك تمشي تقهوة اوشوف تثشوف واش اخرج لك جواز كورونا
حنا نفتو لنا لباس خرجتونا من المطار ظلما وعدوا سيرو كدبو على شي ميخي باراك عيقتو بالاكاذيب على الشعب المغربي انا معمرني نتيق في هادي الدولة الظالمة الله يجعل كيدهم في نحورهم
مع الأثمنة الخيالية لتذاكر الطائرة سينتعش الخيال
يا منافقون جواز اللقاح سيصيب السياحة بسكتة قلبية تانية ….شوفو الإجراءات لي دارت إسبانيا من أجل إنعاش السياحة و هاد الجواز المغرب اول بلد يعمل به و هذا كيبرهن ان الشعب المغربي معندوش برلمان لي يتدخل فالقرارات …
السياحة الداخلية لازمها قرارات حازمة و حاسمة. عيب و عار الاثمنة التي تقدم لبعض المنوجات السياحية من مآوي و فنادق و مطاعم… أثمنة لا نجدها عند دول تفوقنا في الدخل الفردي باضعاف.
يبقى عدد الرحلات ضعيف جدا و لن يمكن من تدارك بعض من الخسائر
ولأن عدد الرحلات البحرية أو الجوية ضعيف فإن ثمن التذاكر سيكون صاروخي و هذا ما سيساهم في انخفاض عدد السياح أو الجالية. الأثمنة وصلت لأكثر من 1000 أورو
بدون احتساب تكلفة التحليلات
و تخيل شي واحد ما عندو زهر و بالتحليلة السلبية شد الباخرة من سيت إو جينوفا و وسط الباخرة طلعت له التحليلة إيجابية ؟؟
لأن كاين هامش خطأ و كاين ما يسمى ب
faux positifs et faux négatifs
في هذه الحالة ٱحنيني غادي تمشي للحجر الصحي و باي باي الكونجي
فتحو لينا الرحلات البحرية مع أسبانيا و باراكا من القوالب، لماذا رحلات البضائع لم تتوقف طوال هذه الفترة، تسهرون قوتكم و جبروتكم فقط علينا نحن الجالية، لا يكفيكم المعاناة اللتي نعيشها يوميا، الله ياخذ فيكم الحق.