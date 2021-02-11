فتح باب الترشيح للجائزة الوطنية للطلبة الباحثين‎

ينظم فريق البحث “الديمقراطية في دول البحر الأبيض المتوسط”، التابع لمختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط، بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، النسخة الأولى (2021) من الجائزة الوطنية للطلبة الباحثين المسجلين في سلك الدكتوراه، في القانون العام والعلوم السياسية، في موضوع: “المدينة والديمقراطية”.

وللترشح للجائزة يشترط تقديم دراسة ذات صلة بموضوع الدورة، يتراوح عدد كلماتها ما بين 5000 و10.000 كلمة، وأن تكون علمية تنطوي على جدة وأصالة وعمق في التناول، وألا تكون منشورة، وألا تكون مقدمة للنشر إلى جهة ما، إضافة إلى تقديم شهادة التسجيل في الدكتوراه، ونسخة من السيرة الذاتية للطالب الباحث.

وتم تخصيص مبلغ 8000 درهم كجائزة أولى، و5000 ثانية، و4000 ثالثة، ونشر الدراسات العشر الأولى ضمن مؤلف جماعي كجائزة رابعة.

وتهدف هذه الجائزة، حسب الأستاذ الجامعي محمد الرضواني، رئيس فريق البحث “الديمقراطية في دول البحر الأبيض المتوسط”، إلى تشجيع الطلبة الدكاترة على البحث العلمي الرصين، والانخراط في الدينامية التي تعرفها الجامعة المغربية عامة وجامعة محمد الأول خاصة، وذلك من خلال تحفيزهم على التطرق إلى مواضيع آنية وإشكالية، وإذكاء روح التنافس الإيجابي بينهم، بشكل يخدم مسارهم الجامعي، لاسيما أن الأعمال العشرة الأولى ستنشر في مؤلف جماعي؛ كما تهدف إلى تعزيز إثارة مواضيع القانون العام وإشكالياته داخل الفضاء الجامعي وخارجه.

هذه المبادرة، التي تأتي في إطار تفعيل دور بنيات البحث داخل جامعة محمد، يقول الرضواني في تصريح لهسبريس، سيعمل أعضاء فريق البحث، ورئيس جامعة محمد الأول بوجدة، وعميد الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، على تطويرها في الدورات المقبلة.