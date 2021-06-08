فتح باب الترشيح لولوج مؤسسات التعليم العالي

فتح باب الترشيح لولوج مؤسسات التعليم العالي
صورة: و.م.ع
الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 20:19

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب الترشيح لولوج عدد من مؤسسات التعليم العالي برسم الدخول الجامعي 2022-2021، ابتداء من 15 يونيو الجاري.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن الأمر يتعلق بكليات الطب والصيدلة، وكليتي طب الأسنان، والمدارس الوطنية للتجارة والتسيير، والمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، والمدارس الوطنية العليا للفنون والمهن.

وستقدم الترشيحات، حصريا، عبر المنصات الإلكترونية الموحدة الخاصة بكل فئة من هذه المؤسسات، وذلك وفق برمجة زمنية محددة، وفق البلاغ الذي دعا إلى التعرف على المزيد من المعلومات حول إجراءات ومراحل الترشيح واجتياز المباريات، عبر الاطلاع على المذكرات الوزارية الخاصة بولوج المؤسسات السالفة الذكر ب”فضاء الطالب” على الموقع الالكتروني للوزارة: www.enssup.gov.ma.

التعليم العالي الدخول الجامعي المدارس والجامعات باب الترشيح

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
صعوبة امتحان مادة الفيزياء
الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 20:50 5

صعوبة امتحان مادة الفيزياء

صوت وصورة
عشر سنوات لمؤسسة المتاحف
الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 19:41

عشر سنوات لمؤسسة المتاحف

صوت وصورة
تفاؤل تلاميذ الباك بوجدة
الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 17:41

تفاؤل تلاميذ الباك بوجدة

صوت وصورة
أخنوش يقترح "جواز الشباب"
الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 12:01 63

أخنوش يقترح "جواز الشباب"

صوت وصورة
كواليس "موعد مع الخيانة"
الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:59

كواليس "موعد مع الخيانة"

صوت وصورة
الدوزي وبرنامج الأحرار
الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:09 67

الدوزي وبرنامج الأحرار