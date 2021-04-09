فتح باب المنحة للطلبة المنقطعين عن العمل‎

فتح باب المنحة للطلبة المنقطعين عن العمل‎
صورة: منير امحيمدات
الجمعة 9 أبريل 2021 - 06:53

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بلاغا موجها للطلبة الممنوحين الذين تم إيقاف صرف منحهم بسبب انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأعلنت الوزارة، في البلاغ الذي توصلت به هسبريس، أن المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية وضع رهن إشارة الطلبة الذين لم يعد مصرحا بهم منصة إلكترونية من أجل إيداع طلبات استرجاع منحهم بعد انقطاعهم عن العمل، وذلك ابتداء من الإثنين 12 أبريل.

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنحة الجامعية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

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