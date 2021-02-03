فتح تحقيق في استفادة من اللقاح خارج الضوابط

تم فتح تحقيق، اليوم الأربعاء، للكشف عن ظروف وملابسات استفادة شخص من عملية التلقيح ضد كورونا، بمقر عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان في الدار البيضاء، على الرغم من كونه خارج الفئات المستهدفة حاليا بحملة التلقيح الوطنية.

وقال بلاغ لولاية جهة الدار البيضاء سطات، توصلت به هسبريس، إن المعطيات الأولية تشير إلى تلقي الشخص المعني الجرعة الأولى خلال عملية تلقيح أفراد السلطات العمومية المعنيين بالمرحلة الحالية من حملة التلقيح الوطنية، والمنظمة مؤخرا بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان.

المصدر نفسه ذكر، أيضا، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في تمكين الشخص المعني من اللقاح خارج الضوابط المعمول بها.