فتح تحقيق في استفادة من اللقاح خارج الضوابط

تم فتح تحقيق، اليوم الأربعاء، للكشف عن ظروف وملابسات استفادة شخص من عملية التلقيح ضد كورونا، بمقر عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان في الدار البيضاء، على الرغم من كونه خارج الفئات المستهدفة حاليا بحملة التلقيح الوطنية.
وقال بلاغ لولاية جهة الدار البيضاء سطات، توصلت به هسبريس، إن المعطيات الأولية تشير إلى تلقي الشخص المعني الجرعة الأولى خلال عملية تلقيح أفراد السلطات العمومية المعنيين بالمرحلة الحالية من حملة التلقيح الوطنية، والمنظمة مؤخرا بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان.
المصدر نفسه ذكر، أيضا، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في تمكين الشخص المعني من اللقاح خارج الضوابط المعمول بها.
كل هذه الأخبار المفبركة الهدف منها توصيل فكرة أن اللقاح عليه إقبال كبير و تهافت من طرف المواطنين…أما الحقيقة فهي عكس ذلك من جهتي فأنا أتبرع بلقاحي بالمجان لمن يريده
ياك التلقيح بالمجان ولكل المواطنين سواسية ونفس التلقيح! سيعطى له لاحقا.اذن اين هو المشكل.
بلادنا هيا هدي مكاين لاش ندرقوا الشمس بالغربال
هاهما بداو التخلويض ف كلشي الى متى سترتقون الم تستتفيدوا من هده الجاءحة
يجب الصرامة مع هؤلاء الانانيين . ووضع حد للسيبة والفوضى.العالم كله يراقب عملية التطعيم ضد فيروس كورونا.ويتابع الصغيرة والكبيرة.علينا ان نكون في مستوى الحدث.
انا شخصيا اتبرع بلقاحي ولا رغبة لدي في التلقيح
الضرب بيد من حديد لكل من يريد الإستفادة وهو ليس من الناس المخولين لدلك فلينتضر حتى يأتي دوره مالو زربان تحية للأمن الدي ألقى القبض عليه.
اللي احصل يخلص تلقيح و يهني الوقت
الجشع والنهم والجوع الفكري و غياب الحس الوطني ..حتى اللقاح لم يسلم منكم …..لا حول ولا قوة الا بالله…حاملوا شعار انا وبعدي الطوفان …لا يستحيون ولا يفكرون في العواقب
على حد علمي ان صاحب الاستفادة يكون معروفا و معطياته مسجلة بنظام معلوماتي و التعرف عليه عن طريق البطاقة الزطنية..في هذه الحالة هناك اما تلاعب بالمعطيات و هذا تزوير و تلاعب ببرنامج معلوماتي او تزوير وثائق المستفيد الأصلي بمستفيد مزيف…يتوجب على القضاء الضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه التلاعب بالتلقيح الذي اقر عاهل البلاد بمجانيته.
تم توصيل الرسالة بنجاااح…….
والفاهم يفهم… كنت سأكتفي بهذا القدر لكن الموقع يجبرك على كتابة 50 حرف على الأكثر……