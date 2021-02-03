فتح تحقيق في استفادة من اللقاح خارج الضوابط

فتح تحقيق في استفادة من اللقاح خارج الضوابط
صورة: أرشيف
الأربعاء 3 فبراير 2021 - 12:00

تم فتح تحقيق، اليوم الأربعاء، للكشف عن ظروف وملابسات استفادة شخص من عملية التلقيح ضد كورونا، بمقر عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان في الدار البيضاء، على الرغم من كونه خارج الفئات المستهدفة حاليا بحملة التلقيح الوطنية.

وقال بلاغ لولاية جهة الدار البيضاء سطات، توصلت به هسبريس، إن المعطيات الأولية تشير إلى تلقي الشخص المعني الجرعة الأولى خلال عملية تلقيح أفراد السلطات العمومية المعنيين بالمرحلة الحالية من حملة التلقيح الوطنية، والمنظمة مؤخرا بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان.

المصدر نفسه ذكر، أيضا، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في تمكين الشخص المعني من اللقاح خارج الضوابط المعمول بها.

الحملة الوطنية للتلقيح فتح تحقيق فيروس كورونا ولاية الدار البيضاء سطات

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‫تعليقات الزوار

11
  • N.H
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 12:12

    كل هذه الأخبار المفبركة الهدف منها توصيل فكرة أن اللقاح عليه إقبال كبير و تهافت من طرف المواطنين…أما الحقيقة فهي عكس ذلك من جهتي فأنا أتبرع بلقاحي بالمجان لمن يريده

    -19
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  • ام نعمة
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 12:15

    ياك التلقيح بالمجان ولكل المواطنين سواسية ونفس التلقيح! سيعطى له لاحقا.اذن اين هو المشكل.

    -20
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  • khalid
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 12:18

    بلادنا هيا هدي مكاين لاش ندرقوا الشمس بالغربال

    15
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  • لاتستغرب
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 12:32

    هاهما بداو التخلويض ف كلشي الى متى سترتقون الم تستتفيدوا من هده الجاءحة

    0
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  • مواطن
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 12:33

    يجب الصرامة مع هؤلاء الانانيين . ووضع حد للسيبة والفوضى.العالم كله يراقب عملية التطعيم ضد فيروس كورونا.ويتابع الصغيرة والكبيرة.علينا ان نكون في مستوى الحدث.

    0
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  • rotanaservice
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 12:38

    انا شخصيا اتبرع بلقاحي ولا رغبة لدي في التلقيح

    0
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  • Sxhomi
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 12:46

    الضرب بيد من حديد لكل من يريد الإستفادة وهو ليس من الناس المخولين لدلك فلينتضر حتى يأتي دوره مالو زربان تحية للأمن الدي ألقى القبض عليه.

    0
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  • محمد
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 12:55

    اللي احصل يخلص تلقيح و يهني الوقت

    0
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  • ملال
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 12:57

    الجشع والنهم والجوع الفكري و غياب الحس الوطني ..حتى اللقاح لم يسلم منكم …..لا حول ولا قوة الا بالله…حاملوا شعار انا وبعدي الطوفان …لا يستحيون ولا يفكرون في العواقب

    0
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  • تلاعب بالرقمنة
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 13:05

    على حد علمي ان صاحب الاستفادة يكون معروفا و معطياته مسجلة بنظام معلوماتي و التعرف عليه عن طريق البطاقة الزطنية..في هذه الحالة هناك اما تلاعب بالمعطيات و هذا تزوير و تلاعب ببرنامج معلوماتي او تزوير وثائق المستفيد الأصلي بمستفيد مزيف…يتوجب على القضاء الضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه التلاعب بالتلقيح الذي اقر عاهل البلاد بمجانيته.

    0
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  • علي
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 13:14

    تم توصيل الرسالة بنجاااح…….
    والفاهم يفهم… كنت سأكتفي بهذا القدر لكن الموقع يجبرك على كتابة 50 حرف على الأكثر……

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