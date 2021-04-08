فتح تحقيق في تدوينة تحرض على خرق الطوارئ

تفاعلا مع ما نشره مكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، في تدوينة له، حول رفضه لقرار الحكومة فرض حظر التنقل الليلي، قررت النيابة العامة فتح تحقيق حول الموضوع.

وأصدر أحمد البنوضي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، بلاغا يشير إلى “تداول تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، يرخص فيها صاحبها للسكان بالتجول بالمناطق التابعة للجماعة القروية التي يرأسها وارتياد المقاهي من الفطور إلى الساعة الحادية عشرة ليلا خلال شهر رمضان، بعد أن قررت السلطات المختصة حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني ابتداء من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا في إطار التدابير الاحترازية لتفادي انتشار وباء “كوفيد 19″، والتي تم اتخاذها بمناسبة شهر رمضان”.

وأشار البلاغ إلى أنه “بالنظر إلى كون الفعل المذكور يجرمه القانون، ويتمثل في تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت النيابة العامة بالحسيمة فتح بحث في الموضوع بتاريخ يومه، عهد بإنجازه إلى المركز القضائي للدرك الملكي بالحسيمة”، مشددا على أنه “فور انتهاء البحث، سيتم ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه”.