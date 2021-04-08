فتح تحقيق في تدوينة تحرض على خرق الطوارئ

تفاعلا مع ما نشره مكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، في تدوينة له، حول رفضه لقرار الحكومة فرض حظر التنقل الليلي، قررت النيابة العامة فتح تحقيق حول الموضوع.
وأصدر أحمد البنوضي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، بلاغا يشير إلى “تداول تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، يرخص فيها صاحبها للسكان بالتجول بالمناطق التابعة للجماعة القروية التي يرأسها وارتياد المقاهي من الفطور إلى الساعة الحادية عشرة ليلا خلال شهر رمضان، بعد أن قررت السلطات المختصة حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني ابتداء من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا في إطار التدابير الاحترازية لتفادي انتشار وباء “كوفيد 19″، والتي تم اتخاذها بمناسبة شهر رمضان”.
وأشار البلاغ إلى أنه “بالنظر إلى كون الفعل المذكور يجرمه القانون، ويتمثل في تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت النيابة العامة بالحسيمة فتح بحث في الموضوع بتاريخ يومه، عهد بإنجازه إلى المركز القضائي للدرك الملكي بالحسيمة”، مشددا على أنه “فور انتهاء البحث، سيتم ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه”.
سي الحنودي رجل المهمات الصعبه هههه، دابا تكون متابعة تاعوا زعما؟
اظن انه لا يوجد مشكل في تدوينة رئيس الجماعة لانها تتماشى مع الجهوية المتقدمة و كذلك تفيض وزارة الداخلية للعمال و البشوات لاتخاد اجراءات تخص حالة الطوارئ الصحية على حسب المعطيات المحلية .فإذا كانت المنطقة تعرف انخفاض لعدد الحالات فمن حق السلطات المحلية اتخاذ اجراءات في هذا الصدد. السلطات المحلية تكون ممثلة بالباشا على مستوى المدينة و العامل على مستوى الاقليم لكن من حق رؤساء الجماعات عقد اجتماعات مع السلطة .في الاخير تكون التدوينة ذات مصداقية و يجرى بها العمل اذا كان الرئيس قد تشاور مع السلطات .
و هل هناك من سيحاسب اللجنة العلمية على ما تنجزه لتتخذ بعده الحكومة قراراتها؟؟؟؟،
كل المؤشرات تكذب ادعاءات اللجنة!!!
كيف للحكومة أن تساوي بين الجهات و الفروق شاسعة بين الأرقام التي تسجلها؟؟؟
كيف تساوون بين الدار البيضاء و باقي الجهات؟؟؟هل من حق المواطن اللجوء للقضاء لأبطال قرار الحكومة؟؟؟
جميع قرارات الحكومة هي قرارات إدارية و بالتالي قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية.. الى متى سيظل الغرب يتحكم في حياتنا و شعائرنا و عبادتنا، هذه الاجراءات فرضت على جميع الدول الاسلامية و بالتالي يجب ردة فعل اتجاهها، حان الوقت لنتحرر من الغرب أما الحكومة هي مجرد محكومة من طرف اللوبي الغربي الفاسد و الجميع يعلم هذا، الآن أو الخضوع الى الابد
السيد قال غير رأي معظم الشعب ههههه
ممنووووع الكلام اسكت ولا ترعف…, اما الفقير المطحون المكور حدث ولا حرج.
من دابا لفوق صافي ليدوا يرعف ههههه. أعلاش أمولاي أ الطوارئ الصحية أخاي.
الحنودي أراد من خلال تدوينته تطبيق مبدأ خالف تعرف..لكنه جاب الربحة في هاد العواشير مع الأسف
الشكوى لغير الله مذلة
يمهل ولا بهمل
كان الله في عون الفقراء والمحتاجين
هو شهر الرحمةفارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.
لحد الساعة قرار الحكومة في ما يخص الحجر الصحي يشير إلى منع التنقل و ليس منع التجول و هناك فرق كبير بين التنقل و التجول و لا أظن القائمين لا يميزون بين التنقل و التجول . في إنتظار البيان التالي
إوا هوا غير زاد جوج سوايع 11 دليل حسن من 8
يجب أن يعزل من منصبه ولمحكمتكم الموقرة وااااسع النظر والسلام
بالنسبة لأصحاب المطاعم والمفاهي يجب تعويضهم في هاذ الشهر المبارك إن كان الإغلاق واجبآ لأن الجائحة لا زالت تلتهم الأرواح نسأل الله أن يرفع الوباء لتعود الحياة إلى طبيعتها
إن كان هذا التحريض فعلا صحيح، يجب متابعة صاحبه قضائيا وكل من سولت له نفسه دعمه و مساندته، وأن تكون الأحكام في حقهم مشددة بأقصى العقوبات ليكونوا عبرة مرجعية لغيرهم ممن يشككون في قرارات الدولة.
السيد بغا يدير البوز للشهرة لا كن جابها فراسو
و من سيحاسب الحكومة علي ظلم المواطن الضعيف، من سيحاسبها على اكاذيبها، و القول بأن الاغلاق الليلي لمواجهة كورونا عيب و الله عيب
هذه هي بداية الفتنة، يجب تحكيم المصلحة العامة، والقانون هو الذي يجب أن يسود، فكيف لرئيس الحكومة واللجنة العلمية تقرر، ورئيس جماعة يتمرد. هذا أمر غير مقبول بثاتا، ممكن الطعن في القرار ولكن بسلك المساطر القانونية، أما أن تصدر بلاغا فهذا لعمري لا يستقيم.
كفى من العبث و الشعبوية.
لا يختلف اثنان على ان اغلاق المحلات و المقاهي و منع الخروج ليلا بعد الافطار يضر غالبية الشعب المغربي. و ان بعض القرارات يجب توضيحها و تفسيرها للعموم . كيف للوباء ان ينتقل بالليل فقط و بالمساجد فقط. لكن لا يجب ان نتهاون مع من يخرق القانون كوننا في دولة مؤسسات . لا يحق لرئيس جماعة و لا حتى للوالي ان يقر قرارات دون الرجوع للجنة المركزية المشتركة بين مجموعة من القطاعات و المؤسسات و اهمها الصحة و الداخلية طبقا لقانون حالة الطوارئ الصحية. انا مفجوع في فراق مجموعة من الاحبة عائلة و اصدقاء بسبب الوباء و متضرر من الاغلاق كذلك لكن بعض القرارات تكون ضرورية .
سبحان الله،التحقيقات حتى هي بالݣانا،هناك ملايين القضايا والاشخاص المسؤولين الذين قاموا ليس هفوات بل اخطاء فادحة ومع ذلك فالقانون لا يشملهم، هل القانون فوق بعض ومع بعض وتحت بعض
بغيت نفهم مسألة وحدة علاش تتلقحو في ناس الا كان هاد القرارات بهاد الطريقة اذن لقاح غير فعال على هاد الحساب.
ذلك الشخص الذي عارض أوامر السلطة للشعب بكامله لم يفعل ذلك إلا لأغراض شخصية، بطريقة شعبوية، لينال الشهرة عند الساكنة التي لا تفهم حتى إسم البيروس ولا تومن بوجوذه إذن، لعله يحتفظ بمنصبه لأطول مدة من عهدته.
هذا الشخص المتمرد يستحق إزالته من منصبه، لأن نائب مجموعة يلتزم بتطبيق أوامر السلطة العليا وليس العكس كما فعل
ما هذه المصطلحات ؟؟! التحريض على خرق الطوارئ !! كيف يكون التحريض ؟ هو رئيس جماعة صغيرة يعرف شؤونها وما يدور فيها و حولها لذالك طمأن سكان قريته ..فهو رئيس تلك الجماعة وتكلم بما يمليه القانون ياودي يا الصحافة فالحين غير تغرقو بنادم !! غين هي حرية التعبير ؟؟ واس قرارات الحكومة قرارات إلهية لا تناقش ؟؟؟؟ واش الشعب معندوش دور ويعطي رأيو ؟ واش مامنحقش المعارضة فالبلاد تعطي رأيها ؟؟؟؟ شحال بينكم وبين الناس والدول الاخرى لي المسؤولين فيها ديما كيتحداو القرارات العليا وكلشي بالقانون وشي كيحتارم شي … حادكين غير فالقمع و التحقيقات و التخويف
نحن جميعا ضد قرارات الحكومة وهاشتاغ #مداخلينش
CE CONSEILLER EST MALADE IL A LE DROIT À UNE PLACE DANS UNE PSYCHIATRIE, IL A DÉJÀ DIT QU’IL VA DONNER UNE AIDE À LA CHINE S’IL Y AURA UN EXCÈS DE BUDGET DANS SA COMMUNE COMME S’IL N’Y AVAIT PAS DE PAUVRES DANS SA COMMUNE OU DANS SA RÉGION OU DANS SON PAYS. CEUX QUI ONT CHOISI CE CONSEILLER ILS ONT FAIT UN MAUVAIS CHOIX.
ياك المغرب فيه الجهوية والسيد دار بما قالت وزارة الداخلية ان لكل رئيس جهة الحق فاتخاد القرار المناسب ولا غير الجهوية حبر على ورق والله الى تضحكو على العباد
بغيت غير نعرف واش هاد كرونة كاينة بليل أمكيناش بنهار..؟؟!!!أش هاد الفهامة الخاوية راه خاص تسد العلب الليلية أمقاهي الشيشة أخليو دراوش إحركو الإقتصاد الوطني