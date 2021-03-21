استئناف استعمال طرق قطعت بالثلوج في ميدلت

أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بميدلت أن جل المقاطع الطرقية تمت إعادة فتحها في وجه حركة السير، بعد توقف دينامية السير بها بسبب الثلوج التي عرفها الإقليم منذ مساء السبت وإلى غاية منتصف الليلة الماضية.

وقالت المديرية ذاتها إن فرق إزاحة الثلوج والصيانة التابعة لها، وبتنسيق مع السلطات المحلية، تدخلت لإرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي، فأصبحت جل الطرق مفتوحة في وجه حركة السير، باستثناء الطريق الإقليمية رقم 7319 الرابطة بين أكديم وإملشيل، التي مازالت مقطوعة.

وذكرت المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بميدلت بأهم المحاور الطرقية التي انقطعت بها حركة مرور العربات بجميع أصنافها بفعل الثلوج، وتمت إعادة فتحها، ومنها الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين تمحضيت وأيت أوفلا، التي تم فتحها في وجه العربات الخفيفة، وممنوعة على العربات المقطورة.

كما أوضحت المديرية أن المقاطع الطرقية المفتوحة في وجه جميع أنواع العربات هي المقطع الطرقي الرابط بين ميدلت والريش عبر تيزي نتلغومت، والطريق الوطنية رقم 29 الرابطة بين بومية وأغبالو، والطريق الوطنية رقم 29 الرابطة بين بولعجول وبولمان، والطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين إملشيل وأغبالة، والجهوية رقم 706 بين بوزمو وأوتربات، والوطنية رقم 15 بين ميدلت وميسور.

ودعت الوزارة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان، موضحة أنه يمكن، للمزيد من المعلومات، الاتصال بديمومة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء على الرقم: 05.37.71.17.17.