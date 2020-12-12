"فتك كورونا" يبلغ 1,7% بالمملكة .. 1013 مصابا في حالة حرجة

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3033 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مقابل تعافي 3277 مصابا؛ فيما ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 37910، منها 166 حالة خطيرة أو حرجة، في حين بلغت نسبة الفتك 1.7 في المائة.

وحسَب نشرة “كوفيد-19” اليومية لوزارة الصحة، فقد بلغ معدل الإصابة التراكمي في الـ24 ساعة الأخيرة 8.4 في المائة لكل مائة ألف نسمة، في حين سُجلت نسبة تعافٍ قدرها 88.8 في المائة، ورُصدت 47 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الحالات الخطيرة أو الحرجة 1013.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 1239 حالة إصابة بـ”كوفيد-19″ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، منها 948 حالة بالدار البيضاء، و91 بالمحمدية، و59 بالنواصر، و54 بالجديدة، و45 ببرشيد، و19 بمديونة، و10 حالات ببن سليمان، و8 بسطات، و5 حالات بسيدي بنور.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 556 حالة، منها 145 بسلا، و127 بالصخيرات تمارة، و84 بالقنيطرة، و68 بالرباط، و57 بسيدي قاسم، و44 بالخميسات، و31 بسيدي سليمان.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فعرفت 342 حالة، منها 122 بطنجة أصيلة، و71 بتطوان، و47 بالعرائش، و44 بالحسيمة، و39 بالمضيق الفنيدق، و14 بشفشاون، و5 حالات بوزان.

جهة سوس ماسة أحصت 286 حالة، منها 96 بأكادير إداوتنان، و72 بإنزكان أيت ملول، و57 بتارودانت، و40 باشتوكة أيت باها، و21 بتزنيت.

وسجلت جهة مراكش أسفي 208 حالات، منها 146 بمراكش، و18 بقلعة السراغنة، و16 بالصويرة، و11 بشيشاوة، و11 باليوسفية، و4 حالات بالحوز، وحالة واحدة بآسفي، ومثلها بالرحامنة.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 85 حالة، منها 52 بالرشيدية، و13 بورزازات، و11 بتنغير، و5 حالات بزاكورة، و4 حالات بميدلت.

كما عرفت جهة العيون الساقية الحمراء 79 حالة، منها 68 بالعيون، و6 حالات بالسمارة، و3 حالات ببوجدور، وحالتان بطرفاية.

أما جهة فاس مكناس فأحصت 69 حالة، منها 29 بفاس، و11 بمكناس، و8 حالات بصفرو، و7 حالات بتاونات، و6 حالات بإفران، و5 حالات بالحاجب، وحالتان بتازة، وحالة واحدة ببولمان.

وسجلت جهة الشرق 68 حالة، منها 20 بالناظور، و19 بوجدة أنجاد، و14 ببركان، و6 حالات بجرادة، و4 بتاوريرت، و4 بجرسيف، وحالة واحدة بفجيج.

بجهة بني ملال خنيفرة، رصدت 47 حالة، منها 17 ببني ملال، و15 بالفقيه بن صالح، و12 بخريبكة، وحالتان بأزيلال، وحالة واحدة بخنيفرة.

وسجلت جهة كلميم واد نون 39 حالة، منها 28 بكلميم، و7 حالات بطانطان، و3 حالات بسيدي افني، وحالة واحدة بآسا الزاك. وبجهة الداخلة وادي الذهب، سجلت 15 حالة، جميعها بوادي الذهب.