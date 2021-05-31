فرار زعيم جبهة "البوليساريو" يضع استقلالية القضاء الإسباني على المحك

يمثل زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، غدا الثلاثاء، أمام القضاء الإسباني، عبر “تقنية الفيديو”، للتحقيق معه بشأن الجرائم التي تلاحقه من قبل ضحاياه، في ظل استمرار الأزمة بين الرباط ومدريد.
وتتابع الرباط الإجراءات المرتقب اتخاذها من قبل قاضي التحقيق في مدريد بعد الاستماع إلى إبراهيم غالي؛ إذ إن مصير العلاقات بين المغرب وإسبانيا معلق على التدابير التي سيتخذها القضاء الإسباني بعد تزوير الحكومة الإسبانية لهوية ووثائق زعيم البوليساريو.
وهدد المغرب بالقطيعة الدبلوماسية مع إسبانيا في حالة عدم اتخاذ أي إجراءات في حق زعيم المليشيات الانفصالية، وحذر ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في تصريح سابق، قائلا: “إذا كانت إسبانيا تعتقد أنه يمكن حل الأزمة عن طريق إخراج هذا الشخص (إبراهيم غالي) بنفس الإجراءات، فذلك يعني أنها تبحث عن تسميم الأجواء وعن تفاقم الأزمة أو حتى القطيعة”.
وقال المحامي والحقوقي نوفل البوعمري إن أول إجراء كان يجب أن يتخذه القضاء الإسباني، “هو إغلاق الحدود في وجه إبراهيم غالي وسحب جل جوازات السفر التي دخل بها إلى إسبانيا، سواء كانت حقيقية أم مزورة، مع تنبيه الحكومة الإسبانية في حال محاولة تهريبه خارج البلاد”.
وأضاف البوعمري أن عدم اتخاذ السلطات الإسبانية القضائية للإجراءات المشار إليها، “لم يتم للاعتبارات المتعلقة بالارتباك الذي ساد تدبير الملف قضائيا بسبب تأثره بالأزمة السياسية التي تسببت فيها الحكومة الإسبانية مع المغرب من خلال استقبالها لزعيم البوليساريو بهوية مزورة لتضمن له الإفلات من العقاب”.
وأورد المحامي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن قرار قاضي التحقيق الاستماع إلى غالي عبر تقنية الفيديو، “لا يمكن الاعتراض عليه من الناحية الإجرائية، خاصة وأنه يتحجج بحالته الصحية، لكن على قاضي التحقيق أن يخبر الرأي العام بالأسباب الصحية التي حالت دون مثوله أمامه، خاصة وأنه قد مر حوالي شهر على علاجه، وفي حال كان مصابا بكورونا كما يتم الادعاء، فسيكون بعد هذه المدة الطويلة قد تمت معالجته. هذا إذا كان فعلا مصابا بكورونا وليس بأشياء أخرى ننتظر الكشف عنها في القادم من الأيام”.
واعتبر المتحدث أن جلسة فاتح يونيو هي “جلسة سيضع فيها القضاء الإسباني نفسه على المحك؛ محك استقلاليته ونزاهته”، مشيرا إلى أنه “قد جرت العادة في شكاوى عادية يكون الأجانب موضوعها أن يتم اتخاذ أول إجراء بإغلاق الحدود لضمان حضور المتهم أمام القضاء، وهو ما لم يتم في هذه الحالة، خاصة وأن وزيرة خارجية إسبانيا أشارت في تصريح غريب إلى كون غالي سيغادر إسبانيا فور علاجه، وكأنها هي من تتحكم في القرار القضائي وهي من تصدره، في مس خطير وصريح باستقلالية القضاء الإسباني”.
وذكر الخبير في ملف الصحراء بأن “المغرب أعلن أنه في حال خروج غالي بنفس الكيفية من إسبانيا، سيكون له موقف دبلوماسي صارم تجاه العلاقة التي تربطه بإسبانيا، خاصة في ظل حكومة ثبت أنها هشة”.
وشدد المصدر ذاته على أنه من الناحية القانونية والحقوقية، من حق ضحايا إبراهيم غالي مساءلة الحكومة الإسبانية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، “لأنها تواطأت بداية مع مجرم حرب عند تهريبه إلى الداخل الإسباني بهوية مزورة، وتواطأت معه لمرة ثانية في حال سمحت وسهلت له عملية فراره من إسبانيا”.
وأورد البوعمري أن الوقائع تضع إسبانيا وحكومتها بالأساس موضع مساءلة من الناحية القانونية أمام الضحايا الذين سيكون لهم كامل الحق للتوجه إلى القضاء الأوروبي لإنصافهم في مواجهتها، مبرزا أن الآليات الأممية، خاصة المعنية بحماية حقوق الإنسان، ستكون مفتوحة أمام مختلف الضحايا للتوجه إليها ولإعمالها ضد الحكومة المركزية في مدريد “إذا ثبت أن وسائل الانتصاف القانونية الداخلية الإسبانية غير منصفة وغير عادلة، وسيكون بإمكانهم اللجوء إلى آلية الشكاوى الفردية أمام مجلس حقوق الإنسان في مواجهة الحكومة الإسبانية”.
على أوروبا أن تبخر باتفاقية شينغن، فإسبانيا قامت بخرق الاتفاقية و زورت جواز و هوية شخص و أعطته الفيزا، في حين أنه عندما يدفع ملف الفيزا شخص عادي أشرف من بطوش الرخيص ترفض أحيانا الفيزا ديالو فقط لأنه لا يتوفر على سيولة كافية أما إن كان قد زور وثيقة في ملف الفيزا فهذا سيمنعه من الحصول على فيزا طول حياته.
فين هي بعدا هاذ السلطة القضائية المستقلة .مستقلة غير على الإسبان بينهم .أما مع غيرهم فمتواطءة. باين لانها لم تغلق الحدود في وجه بن بطوش .
إسبانيا تتلاعب في موضوع الصحراء المغربية وتلعب على الحبلين. لذلك يجب مواجهتها بكل حزم وصرامة
هل المغرب بالنسبة لكم مهم وشريك أم تستغلونه في حاجاتكم فقط ولا تريدون له الاستقرار
المغرب واضح وموقفه شجاع وسليم أما إسبانيا أظنها تلعب بالنار.
المسألة كبرات
اشرحوا لنا التفاصيل أكثر خبايا الأمور و لمذا لم يطالب المغرب الى الآن باسترجاع سبتة و مليلية رسميا
لابد من استصدار أمر قضائي لاجل إجراء خبرة صحية من طرف القضاء الإسباني .هل يستحق التحقيق عبر تقنية الفديو ام لا .ام المثول امام قاضي التحقيقات في الشكايات الموجهة ضده مع حضور الأطراف الأخرى أو بالانابة هدا من الناحية الإحترازية لان المحاكم في جميع الدول تقريبا لازالت تطبق حالة الطوارئ اما من ناحية الراي العام فاظن ان حسني مبارك جاء للمحاكمة وهو على سرير المرض
نعلم جيدا ان الحقد الاسباني تجاه المغرب موجود و مدفون من قرون مضت ، و يكنون لنا حقد دفين ، الاسباب تاريخية ربما مند حكم طارق بن زياد جنوب اسبانيا . كايبقاو فيا غير المهاجرين لي كايمجدو في الدول الاروبية و خصوصا اسبانيا بانها دولة حق و قانون و ديمقراطية ، لكن في الحقيقة ها هي صورتها الأصلية مع الاسف.
هذا المدعو غالي مع انه رخيص بغض النظر على انه مجرم حرب وسفاح .اتضح من خلال بعض التقارير على انه عميل لإسبانيا ضد الجزائر وفي نفس الوقت عميل للجزائر ضد اسبانيا ،اذا مرت المحاكمة في ظروف سليمة فستظهر من خلالها مفاجآت لم تكن في الحسبان وهذا ما يخشاه الإسبان الذين يعيشون على أعصابهم وفي موقف لم يسبق له مثيل في تاريخهم السياسي
لا أفهم لماذا لم يقم الضحايا برفع دعوى قضائية ضد الحكومة الإسبانية بسبب تسهيل دخول شخص متابع بهوية مزورة حتى تتكشف الحقائق ويزيد ارتباك القضاء والحكومة الإسبانيين. هاته الدعوى ستكون مثل قنلبة قابلة للانفجار سواء بيد القضاء او الحكومة وتلزم الطرفين بإعطاء جواب قانوني وكذلك يلزم النيابة العامة بفتح تحقيق
لماذا هذا الصمت اتجاه شريك اسبانيا في جريمة تهريب زعيم المرتزقة!!؟