فرحان: السعودية تفتح سفارة في الدوحة قريبا

فرحان: السعودية تفتح سفارة في الدوحة قريبا
صورة : أ.ف.ب
الخميس 21 يناير 2021 - 19:44

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، أن فتح السفارة السعودية في العاصمة القطرية الدوحة سيجري خلال أيام.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان في تصريح أورده موقع ” العربية نت” أن فريقا فنيا سعوديا يعمل على ذلك، مضيفا أن الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) “متفقة على أهمية المصالحة مع قطر” .

وحول مخرجات القمة الخليجية الـ41 التي استضافتها السعودية في مستهل الشهر الجاري، قال الوزير السعودي إن “اتفاق العلا سيكون أساسا قويا للتنسيق الخليجي والعربي”، معتبرا أن الاتفاق “يضع الأساس لحل جميع المشاكل العالقة، ونثق أن جميع من وقع على اتفاق العلا لديه النية لتنفيذه”.

وتجدر الإشارة إلى أن “اتفاق العلا” ساهم في إنهاء أزمة خليجية امتدت لأكثر من ثلاث سنوات، بفضل وساطة قادتها الكويت وسلطنة عمان بدعم أمريكي.

الدوحة السفارة السعودية قطر وزير الخارجية

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‫تعليقات الزوار

1
  • دول الخليج والمغرب
    الخميس 21 يناير 2021 - 19:49

    كمغربي ابارك إعادة العلاقات السعودية القطرية؛ لأن المغرب يربط علاقات ممتازة مع كلتا البلدين، ،،،،،

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