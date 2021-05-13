فرحة في قلوب الأطفال

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تعليقات الزوار4
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هذا هو المسؤول الذي نريد. يعطف على الصغير فيزرع في نفسه حبه واخترامه، ويلجأ إليه الضعيف، ويخشاه القوي حتى لا يظلم.
مجتمع بهكذا مواصفات لن ينهزم وسيصلح حاله.
اللهم احفظ مسؤولينا الأخيار واحفظهم وأهلهم من كل سوء.
3id Moubarak, franchement c un bon geste pour les enfants, et hamdolah y,à des bons au bled et un exemple à suivre
بهرجة إعلامية لا غير يجب رؤية تصرفاتهم خارجزنطاق الكاميرات و كأننا لسنا مواطنين مغاربة بل سكان كوكب المشتري
الشركة تهدي العمالة و العمالة تهدي رجال السلطة و رجال السلطة تهدي الأطفال الحلوى لتسويس الأسنان شكرا للجميع