فرص اقتصادية واعدة تنتظر الاستعمال المشروع لنبتة "الكيف" بالمغرب

يطمح المغرب إلى الاستفادة من الفوائد الاقتصادية لتقنين القنب الهندي، وتطوير مسار فلاحي وصناعي لهذه الزراعة من خلال وكالة ستحدث لهذا الغرض.
ويوصف المغرب بأنه المنتج الأول لـ”الحشيش” في العالم، وهي المادة النهائية التي تتأتى من نبتة القنب الهندي المنتشرة في بعض مناطق الشمال.
وخلال الأسبوع الجاري، صادقت الحكومة على مشروع قانون لتقنين الاستعمالات الطبية للقنب الهندي الذي سيتيح الاستعمال الطبي والصناعي لهذه النبتة.
ويتطلب القانون مصادقة من قبل البرلمان قبل أن يطبق على أرض الواقع، وهي الخطوة المقبلة بعد مصادقة مجلس الحكومة على النص التشريعي.
وبالنسبة للسوسيولوجي خالد مونا، فإن هذه المصادقة “بمثابة نهاية لطابو سياسي، وتتويج لدينامية أطلقت منذ سنوات على أعلى مستوى في الدولة”، في تصريح أدلى به لوكالة فرانس برس.
وبحسب مجلة “لوبوان” الفرنسية، فإن التحدي كبير بالنسبة للمغرب الذي يصنف كأول منتج لـ”الحشيش” في العالم من قبل مكتب الأمم المتحدة لمحاربة الجريمة والمخدرات في آخر تقرير أصدره سنة 2020.
وجاء في التقرير الأممي أن المساحة المزروعة بنبتة القنب الهندي بلغت سنة 2018 حوالي 47.500 هكتار، فيما تشير الأرقام الرسمية إلى 55 ألف هكتار إلى حدود سنة 2019.
وذكرت مجلة “لوبوان” أن الأرقام الرسمية لا تكشف عن الإنتاج السنوي المتأتي من نبتة القنب الهندي، لكن تقريراً لشبكة مستقلة للمبادرة الدولية المناهضة للجريمة عبر الوطنية يقدر الإنتاج بـ700 طن سنويا، وهو ما قيمته 23 مليار دولار.
وينتظر من مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة أن يحدث وكالة تقنين مكلفة بتطوير مسار فلاحي وصناعي ومراقبة سلسلة الإنتاج واستيراد البذور والتعاونيات الفلاحية المرخص لها.
فرص اقتصادية
يراهن المغرب على السوق الدولية للقنب الهندي التي تعرف متوسط نمو سنويا بحوالي 60 في المائة في أوروبا التي تعتبر السوق المستهدفة من قبل المغرب.
ويقدر المهنيون سوق القنب الهندي القانوني في أوروبا بحوالي 1 مليار دولار، لكن مجلة “لوبوان” أشار إلى أن التأخر في تنفيذ مشروع القانون سيضيع فرصا اقتصادية مهمة على المغرب لصالح دول أخرى منافسة.
وتأتي مصادقة الحكومة المغربية على هذا القانون بعد ثلاثة أشهر من قرار الأمم المتحدة سحب القنب الهندي من المخدرات الخطيرة جدا.
وذكر المصدر أن “صغار المزارعين في الشمال لا يستفيدون كثيرا، بما أنهم يحققون 4 في المائة من رقم المعاملات النهائي في المسار غير القانوني لهذه الزراعية مقابل 12 في المائة في السوق القانونية.
ومعروف أن نبتة القنب الهندي كانت تزرع في المغرب منذ قرون، وجرى السماح بها في عهد الحماية الفرنسية، لكن تم منعها سنة 1954، ويغض الطرف عنها واقعيا.
ويتعيش من زراعة “الكيف” ما بين 80 ألفا و120 ألف أسرة، حسب التقديرات التي أوردتها مجلة “لوبوان” الفرنسية.
ولا يحظى تقنين زراعة القنب الهندي بإجماع داخل حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي، وقد أعلن في هذا الصدد أمينه العام السابق رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران تجميد عضويته في الحزب ساعات بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون احتجاجا على ذلك.
مكاين فرص ما والو بالعكس يستافدو هما وحتى الفلاح يبيعو بالثمن ليبغاو هما يعني اقل من ثمنه الحالي الفلاح ممنوع يبيعو لشي حد اخر ولا غادي يتعاقب
دابا ابغيت غير نفهم واش القنب الهندي اللي احرام ولا سبعة مليون تقاعد ا سي بن كيران……. ولا بجوج بيهم…. “”
تقنين الحشيش معناه أن الحشيش في المغرب سوف تباع في المقاهي والمتاجر وعند أبواب المدارس والثانويات،سوف نصبحوا كلنا حشايشية وسوف ننام ولا نستيقظ وننسى همومنا ولا نفكر في أي شيء إلا في الحشيش،يفعل المخزن بنا ما يشاء ولن نحرك ساكنا،وسوف يزداد الإجرام والقتل والتشرميل وزينة المحارم وقطاع الطرق والإنتحار.
ماشفناش الفرص الواعدة من انتاج الفوسفاط و من انتاج مختلف الخيرات التي تتمتع بها البلاد شفنا غير الاستغلال و الاحتكار و عدم اداء اجور العمال لهذا مكاين لاش الواحد يحلم
من سيستفيد من هذه التجربة الطبية التي ستدر الملايير علي المغرب؟ هل سيبقي الشعب مقهوراومكلوما يتفرج في اناس ياتون علي الاخضر واليابس وتتضاعف ثرواتهم اضعاف مضاعفة ويراكمونها في سويسرا وبناما؟
فرص واعدة
ديما كانت الفرص الواعدة التهريب
كلشي كاي يتكيف واللي ماكاي يكميش راه مبوق خلوق
شفت بوليسي بهدل راجل على ورقه ديال النيبرو
الحكره
Bravo. le courage politique c’est ça. On retrouve là un vieu phénomène; quand in peut pas abolir il faut réglementer. Aux USA, des etats comme la Californie ont réglementé l’usage du canabis. Ça reste toujiurs une drogue livrée aux usagers sous prescription médicale. Les marocains aujourd’hui se focalisent principalement sur à qui profitera le revenu de cette manne économique. Question légitime si les caisses de l’état et donc du peuple se remplissent pour le bien de tous.
حقيقة لما سمعنا بتقنين زراعة الكيف تفاءلنا خيرا ، لكن هناك توجسات كثيرة تطرح نفسها بقوة ،من قبيل كيف سيتم التقنين ؟ ومن سيستفيد ؟ وهل التقنين سيعوض الفلاح ويرضيه أم سيتم شراء الكيف بثمن بخص دراهم معدودات ؟ وما محل مدميني هذه النبتة هل بدورهم سيأخذون رخصة أم ماذا ؟ وأين ستبنى الشركات للتجميع والتصنيع هل في كتامة وتاونات وتطوان والحسيمة والشاون أم في الدار البيضاء ؟ …..
ومن باب قول الحق فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح …وهذا أهم مكسب ستحققه مسألة التقنين .لكن سكان المنطقة لهم نظر اخر وهو الجانب المادي .وعلى الدولة ان تراعي مدى استفادتهم من هذا المشروع
يعتبر هدا القانون قفزة نوعية للمغرب في محاربة بيع المخدرات بالإضافة إلى مداخيله المهمة اخراج فلاحي الشمال من الضل واستغلال المجرمين لهم وكدلك مساعدة المرضى في محاربة الآلام خاصة منها المزمنة
احياء وزارة الداخلية على هذا القرار الذي سيكون له وقع ايجابي على الاقتصاد المغربي و حتى على المزارعين
هذا قرار استراتيجي سيعزز من قوة اقتصاد بلادنا كما أنه سيساهم في خلق مناصب شغل بطريقة قانونية
الكل يعرف بأن الارض التي تزرع فيها نبتة الكيف هي أرض لا تنجح فيه أية زراعة من غير الكيف و قرار تقنين هذه الزراعة كان يجب أن يكون منذ زمن و لكن الحمد لله أن وزارة الداخلية و الدولة أصبحت واعية بأن هذه النبتة يجب أن يرد لها الاعتبار لكونها لها مجموعة من الفوائد
المغرب دئما متفوق بمتياز نحن فاخورون بي وزارة الداخلية التي إتخدت هدا القرار الصائب
القنب الهندي من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.لدا نحن مع هدا القرار
تقنين زراعة نبتة الكيف كان يجب أن يكون منذ زمن، أولا لأن تلك الارض لا تصلح لأية زراعة سبحان الله ثانيا فوائدها الطبية كثيرة
قرار جد مهم وسيكون من مصلحة الوطن ونحن بدورنا نرحب هاد القرار الاجابي والمنصف لجميع الاطراف
وزارة الداخلية دائما تقوم بواجبها وهده الخطوة ستكون إيجابية على الصحة و الاقتصاد المغربي
وزارة الداخلية أحسنت في قرار تقنين زراعة نيتة الكيف لأنه في صالح الاقتصاد و القطاع الصحي لبلادنا
القنب الهندي تروة وطنية ويجب توظيفها لتحقيق التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية على البلاد..
الحمد لله هاد القرار بتقنين الكيف سيكون منصف للمزارعين ويمكنهم بمزاولة النشاط كاي زراعة اخرى وبأريحية فرحتهم اوصلات كنحيو وزارة الداخلية على هاد القرار العادل
فعلا هاد القرار لي خدتو الوزارة الداخلية غادي اكون ايجابي على الاقتصاد المغربي و غادي افك مشاكل ديال الصحة
شكرا لوزارة الداخلية للمصادقة على مشروع قانون تقنين القنب الهندي للإستخدام الطبي والصناعي
هنيئا لساكنة كتامة و للمزارعين نيتة الكيف بهذا القرار الذي سيخدم مصالحهم و مصالح البلاد
لا فرق بين نبتة الكيف ونبتة اخرى فلكل نبتة والبيئة التي تنمو فيها يجب النضر للجانب الاجابي اكتر الدي سيعود بالنفع على المزارع وخاصة الاقاليم الشمالية التي تنمو فيها هده النبتة بشكل كبير ولا يمكن تعوضها نرحب بهدا القرار ونعتبره قرار صائب بتقنين الكيف كباقي الزراعات الاخرى
شكرا لوزرة الداخلية على هاد القرار لي غادي اكون خير على المزارعين وغادي تحسن المعيشة اليومية ديالهم
هذه خطوة جد مهمة للمزارعين والذي سيعزز من اقتصاد البلاد شكرا لوزارة الداخلية
وزارة الداخلية أحسنت القرار لأن تقنين زراعة نبتة الكيف سيكون له دورا كبير في تحرك عجلة الاقتصاد ببلادنا العزيز
كلنا كنعرفو ان الاراضي التي تنبت فيها الكيف لا يمكن ان تصلح لاي زراعة اخرى وهدشي يمكن اقيس اصحاب هاد الاراضي وايتسبب لهم خسائر فمن اجل انصافيهم لابد من تقنين هده النبتة وتمكينهم من مزاولة النشاط الفلاحي والاستفادة منها كباقي الاراضي الزراعية الاخرى نشكر الحكومة على هاد القرار لكنعتبره عين الصواب
أحسن خبار سمعتوو فعلا عطنا الله واحد النعمة خاصنا نستغلوها بشكل إيجابي لتحسين الوضعية ديال البلاد
المشكل الكبير الذي يقع عند أصبح العقول المحدودة أنها لا تعرف القيمة الطبية لنبتة الكيف و أن تقنينها سيخدم الاقتصاد المغربي و كذا سيساهم في خلق مناصب الشغل لدى يجب تأييد قرار وزارة الداخلية و التنويه بعملها
مرحب بهدا القرار بتقنين الكيف وهدا عين الصواب لما له من اتار اجابية على المزارع وعلى الوطن كدالك في تحسين الاقتصاد
الحمد لله منين رخصو زراعة الكيف وهاد الخبار كان خاص يوصلنا مند زمان ، حيت فيه ايجابيات اكثر من سلبيات اول حاجة كتدخل في صناعة الادوية بالاخاص في البنج ،ادا هي مادة اساسية في الطب ، وحتى الوضع د البلاد غادي تحسن انشاء الله
قرار تقنين نبتة الكيف هو قرار شجاع اعتراف بالدور الذي تلعبه هذه النبتة في المجال الطبي أولا قبل كل شيء كما أن هذا القرار سيحسن الظروف المعيشية لمزارعي هذه النبتة
كنحي الحكومة لصادقت على قرار تقنين الكيف والنضر الى الجانب الاجابي لهدا القرار الدي سيمكن الجهة الشمالية من مزاولة النشاطها الفلاحي بدون اي عرقلة والاستفادة اصحاب هده المزارع من الدرجة الاولى
وزارة الداخلية دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه وهذه الخطوة التي اتخدتها ستكون إيجابية على الصحة و الاقتصاد المغربي
قرار وزارة الداخلية بتقنين نبتة الكيف كان قرار في محله لأن فوائد هذه النبتة لا تعد و تحصاء
احسن قرار لان سيستفيد منها المزارعين اصحاب الاراضي التي تنمو فبيها نبتة الكيف لان هده الاراضي لا يمكن ان تزرع فيها اي نوع اخر وهده خصارة كبيرة لاصحاب هده المزارع وبتقنينه سيكونون المستفيدين الاول وكدالك لا ننسا منافع الاجابية لهده النبتة
هدا القرار غادي افرح الناس الشمال وبالاخاص المزارعين حمد لله الله شاف من حالهم
كلنا كنعرفو ان نبتة الكيف كتدخل في صناعة بعض الادوية وهي مادة اساسية لدالك انا كنأيد بتقنينه ويعود بالنفع للمزارعين وكدا المساهمة في الرفع من الاقتصاد الوطني كباقي الموارد الفلاحية
مشروع منافع القنب الطبية والصناعية، يعود بالفائدة على المزارعين البسطاء الذين يذوقون تهميشا وإقصاء. شخصيا أنا مع التقنين للاستعمال الطبي والصناعي،
مبادرة جيدة قامت بها وزارة الداخلية لغادي تكون ساهمت في اقتصاد البلاد وحل عديد من مشاكل المزارعين
هده النبتة اساسية في الطب يجب زراعتها بكثافة لتحسين الوضع الصيحي بالمغرب
فعلا هذه خطوة جيدة غتمشي بينا للأمام و غتزيد بالاقتصاد د البلاد للقدام.
مشكورة وزارة الداخلية على هاد البادرة اللي غادي تزيد تنقذ الاقتصاد المغربي،فعلا كنا كنساينوها من شحال هادي.
نبتة الكيف و كيفما كنعرفو جميعا نبتة كتسرعمل لامور طبية كالتخدير مثلا و ايضا صناعيا، هاد الخطوة من أحسن الخطوات باش يزدهر الاقتصاد د البلاد.
هذه العشبة لها منافع من الناحية الطبية ومن ناحية الاقتصاد واهذا نشكر الوزارة الداخلية على هذا المشروع المربح
نحن مع كل ما يساعد في تطوير و تألق اقتصاد البلاد ،و هذ القرار سيكون له أثر إيجابي على الشباب لكونه سيوفر فرص شغل جديدة.
نحن جد فخورين بهاد المستوى اللي ولا كيوصل المغرب كل مرة مشاريع جديدة و من هنا للقدام غادي نزيدو نتطورو و علاش لا نكونو مع الدول المصنفة كلشي قريب ان شاء الله.
كل الشكر والتقدير والاحترام لوزارة الداخلية على ترخيصها لهذه الزراعة، لأنها ستعزز و تزيد من مدخول الفلاح البسيط و خاصة في شمال المغرب.
شكرا لوزارة الداخلية على هذا القرار صراحة قرار في محله او فمصلحة الوطن
زراعته ستنتشر في المغرب من الشمال إلى الجنوب نظرا لفوائده الربحية و الاقتصادية مقارنة مع أي منتوج فلاحي آخر على حساب باقي المنتوجات الاخرى. وسيصبح من المستحيل مراقبة هذه النبته الخبيثة وستخرج عن نطاق السيطرة…..إنه الدمار والخراب الذي جاء به حزب العدالة و التنمية
هذا النبتة عندها دور فالمجال طبي او هذا القرار غيكون عندو دور ايجاب لهذا المجال
بلادنا كانت محتاجة لقرار بحال هذا شكرا لوزارة داخلية لي دائما قائمة بالواجب
مزيانة هاد الخطوة اللي دارت وزارة الداخلية ف نبتة الكيف نبتة كانت غادي تنفعنا من زمااان ولكن تا دابا القضية غادي تزيد تزيان إن شاء الله.
هذا القرار غادي يزيد يقوي اقتصاد بلادنا او غادي يحل شحال من مشكل تحياتي لكم هذا القرار في مصلحتنا او مصلحة بلادنا
وزارة الداخلية قايمة بالواجب ديالها تحياتي لكم هذا القرار غيحل شحال من مشكل او غيخدم بلادنا انشاء الله
فعلا ما عندي مانتسالك لوزارة الداخلية ملي ردات الاعتبار لهاد النبتة اللي غادي تحل بيبان جداد مطلة على اقتصاد ناجح للبلاد.
هذا القرار غيريح الكثير من المزارعين لمعندهوم تا دخل اخر من غير زراعة هاد النبتة
وزارة داخلية اتخدت قرار في محله مانكروش بلي تقنين الكيف غيكون عندو ايجابية صحية او اقتصادية
نبتة الكيف معروفة انها ذات فوائد كثيرة و جات الوقت دابا فاش نوظف ها حتى هي و تعطي ثمارها في ازدهار الاقتصاد المغربي.
افضل قرار تم اتخاده غيحل الكثير من المشاكل الاقتصادية د المزارعين
هذا القرار سيساعد في خلق المزيد من فرص الشغل و خاصة في الشمال مشكورة وزارة الداخلية على هاد البادرة الرائعة.
انشاء الله هذا القرار يكون فال خير علينا او على بلادنا او يكون عندو دور ايجابي صحيا او اقتصاديا
وزارة الداخلية دائما قائمة بالواجب او ما اتخدت هذا القرار الا او ليه مصلحة لبلاد
انشاء الله هذا القرار غيزيد بالبلادنا القدام او مننساوش بلي غيكون عندو دور ايجابي اقتصاديا
هذا القرار غادي يكون عندو دور ايجابي على بلادنا من الجانب القتصادي
هذا القرار يصب في مصلحة البلاد سنين و هاذ النبتة كتزرع بشكل غير قانوني و كيتم التهريب ديالها لذلك يجب تقنينها
اي قرار يصب في مصلحة البلاد اقتصاديا ا وطبيا او غير ذلك فهو مرحب به ، و هذا هو الحال مع تقنين نبتة القنب
كل الشكر لوزارة الداخلية غيتفكو المشاكل د شحال من اسرة في شمتل المغرب ليمعروفة بزرع هاد النبتة بسباب هاد القرار
الكيف يستعمل طبيا منذ الازل و تقنينه سيساهم في توفيره للناس د الميدان قانونيا كما سيساهم في اقتصاد البلاد
تقنين الكيف خطوة ايجابية قامت بها وزارة الداخلية ليغتخلي زراعة الكيف قانونية الشيء لغيخلي المزارعين يرتاحو من هاد الناحية
هذا القرار سيساهم غي خلق مناصب شغل للكثير من العاطلين مشكورة وزارة الداخلية
تقنين الكيف عيكون عندو دور ايجابي اقتصاديا خصوصا على الفلاحا
مبادرة جيدة قامت بها وزارة الداخلية ، غتساعد في فك المشاكل الصحية و الاقتصادية
والله ما بغين الخير لهذا الشعب…..الحراك قام على مطالب اجتماعية محضة والبحث عن بدائل لهذه النبة الخبيثة وتوفير المشروع وليس تبرير اللامشروع
الان وقد سحبت منظمة الأمم المتحدة القنب الهندي من لائحة المخدرات القوية الخطيرة. فهل سيبقى المغرب في مقدمة المنتجين؟ أو ماذا سيصنع إذا ما دخل إلى السوق منافسون جدد مثل إيران الموطن الأصلي للقنب حسب علمي وإسرائيل لا سيما وأن هذا المنتوج ذو مردود كبير وسيسعى الجميع لإنتاج خ؟ هل الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة في هذا المقال بالنسبة لمنتجي القنب الهندي المغاربة والدولة المغربية ستبقى بنفس القدر ام ستقل ام ستزيد؟
هذه فرصة ذهبية للهيمنة على انتاج الكيف ونشر الإدمان.
المغرب سيصحب بهذا القانون حالة شادة ومنبوذ اقليميا ودوليا على المستوى الشعبي مما سيأثر على التعاطف مع القضايا الوطنية وسمعة البلد والسياحة والهبة . سنكون أسوأ سمعة من كولومبيا.
الدعوة بيكم لله يا حكومة العثماني.
الإنتاج الطبي حجة واهية وهو انتاج قائم ومعمول به منذ زمان ولا يأتي هذا القانون بأي جديد من هذه الناحية.
ضدا في الكيان الخرائري الصهيوني أنا مع زراعة القنب الهندي وزراعة الماريجوانا وزراعة حتى العفيون وتصديره للعالم لينفجر هذا الكيان المغتصب للشعب الجزائري الفقير الذي لا يجد ما يأكل ونظامه الجبان شغله الشاغل هو المغرب والمغاربة
إدا تم تقنين حشيش يمكن لأي واحد يزرعو ويبيعو مثلا عندي عشرة لمحابق غادي نحيد الورد ونزع العشبة
بحال هولندا عندك حق تزرع خمسات شجرات ماريوانا
داوي بهم راسك هانية الوقت