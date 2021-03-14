فرص اقتصادية واعدة تنتظر الاستعمال المشروع لنبتة "الكيف" بالمغرب

فرص اقتصادية واعدة تنتظر الاستعمال المشروع لنبتة "الكيف" بالمغرب
صورة: أرشيف
الأحد 14 مارس 2021 - 10:00

يطمح المغرب إلى الاستفادة من الفوائد الاقتصادية لتقنين القنب الهندي، وتطوير مسار فلاحي وصناعي لهذه الزراعة من خلال وكالة ستحدث لهذا الغرض.

ويوصف المغرب بأنه المنتج الأول لـ”الحشيش” في العالم، وهي المادة النهائية التي تتأتى من نبتة القنب الهندي المنتشرة في بعض مناطق الشمال.

وخلال الأسبوع الجاري، صادقت الحكومة على مشروع قانون لتقنين الاستعمالات الطبية للقنب الهندي الذي سيتيح الاستعمال الطبي والصناعي لهذه النبتة.

ويتطلب القانون مصادقة من قبل البرلمان قبل أن يطبق على أرض الواقع، وهي الخطوة المقبلة بعد مصادقة مجلس الحكومة على النص التشريعي.

وبالنسبة للسوسيولوجي خالد مونا، فإن هذه المصادقة “بمثابة نهاية لطابو سياسي، وتتويج لدينامية أطلقت منذ سنوات على أعلى مستوى في الدولة”، في تصريح أدلى به لوكالة فرانس برس.

وبحسب مجلة “لوبوان” الفرنسية، فإن التحدي كبير بالنسبة للمغرب الذي يصنف كأول منتج لـ”الحشيش” في العالم من قبل مكتب الأمم المتحدة لمحاربة الجريمة والمخدرات في آخر تقرير أصدره سنة 2020.

وجاء في التقرير الأممي أن المساحة المزروعة بنبتة القنب الهندي بلغت سنة 2018 حوالي 47.500 هكتار، فيما تشير الأرقام الرسمية إلى 55 ألف هكتار إلى حدود سنة 2019.
وذكرت مجلة “لوبوان” أن الأرقام الرسمية لا تكشف عن الإنتاج السنوي المتأتي من نبتة القنب الهندي، لكن تقريراً لشبكة مستقلة للمبادرة الدولية المناهضة للجريمة عبر الوطنية يقدر الإنتاج بـ700 طن سنويا، وهو ما قيمته 23 مليار دولار.

وينتظر من مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة أن يحدث وكالة تقنين مكلفة بتطوير مسار فلاحي وصناعي ومراقبة سلسلة الإنتاج واستيراد البذور والتعاونيات الفلاحية المرخص لها.

فرص اقتصادية

يراهن المغرب على السوق الدولية للقنب الهندي التي تعرف متوسط نمو سنويا بحوالي 60 في المائة في أوروبا التي تعتبر السوق المستهدفة من قبل المغرب.

ويقدر المهنيون سوق القنب الهندي القانوني في أوروبا بحوالي 1 مليار دولار، لكن مجلة “لوبوان” أشار إلى أن التأخر في تنفيذ مشروع القانون سيضيع فرصا اقتصادية مهمة على المغرب لصالح دول أخرى منافسة.

وتأتي مصادقة الحكومة المغربية على هذا القانون بعد ثلاثة أشهر من قرار الأمم المتحدة سحب القنب الهندي من المخدرات الخطيرة جدا.

وذكر المصدر أن “صغار المزارعين في الشمال لا يستفيدون كثيرا، بما أنهم يحققون 4 في المائة من رقم المعاملات النهائي في المسار غير القانوني لهذه الزراعية مقابل 12 في المائة في السوق القانونية.

ومعروف أن نبتة القنب الهندي كانت تزرع في المغرب منذ قرون، وجرى السماح بها في عهد الحماية الفرنسية، لكن تم منعها سنة 1954، ويغض الطرف عنها واقعيا.

ويتعيش من زراعة “الكيف” ما بين 80 ألفا و120 ألف أسرة، حسب التقديرات التي أوردتها مجلة “لوبوان” الفرنسية.

ولا يحظى تقنين زراعة القنب الهندي بإجماع داخل حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي، وقد أعلن في هذا الصدد أمينه العام السابق رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران تجميد عضويته في الحزب ساعات بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون احتجاجا على ذلك.

الفوائد الاقتصادية تقنين القنب الهندي زراعة الكيف محاربة بارونات المخدرات

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

79
  • عبد المنعم
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:13

    مكاين فرص ما والو بالعكس يستافدو هما وحتى الفلاح يبيعو بالثمن ليبغاو هما يعني اقل من ثمنه الحالي الفلاح ممنوع يبيعو لشي حد اخر ولا غادي يتعاقب

    15
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • بالواضح
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:16

    دابا ابغيت غير نفهم واش القنب الهندي اللي احرام ولا سبعة مليون تقاعد ا سي بن كيران……. ولا بجوج بيهم…. “”

    22
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سناء
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:18

    تقنين الحشيش معناه أن الحشيش في المغرب سوف تباع في المقاهي والمتاجر وعند أبواب المدارس والثانويات،سوف نصبحوا كلنا حشايشية وسوف ننام ولا نستيقظ وننسى همومنا ولا نفكر في أي شيء إلا في الحشيش،يفعل المخزن بنا ما يشاء ولن نحرك ساكنا،وسوف يزداد الإجرام والقتل والتشرميل وزينة المحارم وقطاع الطرق والإنتحار.

    -22
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:22

    ماشفناش الفرص الواعدة من انتاج الفوسفاط و من انتاج مختلف الخيرات التي تتمتع بها البلاد شفنا غير الاستغلال و الاحتكار و عدم اداء اجور العمال لهذا مكاين لاش الواحد يحلم

    31
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مكلخ مغربي قح
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:23

    من سيستفيد من هذه التجربة الطبية التي ستدر الملايير علي المغرب؟ هل سيبقي الشعب مقهوراومكلوما يتفرج في اناس ياتون علي الاخضر واليابس وتتضاعف ثرواتهم اضعاف مضاعفة ويراكمونها في سويسرا وبناما؟

    22
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Bo
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:28

    فرص واعدة
    ديما كانت الفرص الواعدة التهريب
    كلشي كاي يتكيف واللي ماكاي يكميش راه مبوق خلوق
    شفت بوليسي بهدل راجل على ورقه ديال النيبرو
    الحكره

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • driss
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:34

    Bravo. le courage politique c’est ça. On retrouve là un vieu phénomène; quand in peut pas abolir il faut réglementer. Aux USA, des etats comme la Californie ont réglementé l’usage du canabis. Ça reste toujiurs une drogue livrée aux usagers sous prescription médicale. Les marocains aujourd’hui se focalisent principalement sur à qui profitera le revenu de cette manne économique. Question légitime si les caisses de l’état et donc du peuple se remplissent pour le bien de tous.

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • وطني غيور على بلده
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:36

    حقيقة لما سمعنا بتقنين زراعة الكيف تفاءلنا خيرا ، لكن هناك توجسات كثيرة تطرح نفسها بقوة ،من قبيل كيف سيتم التقنين ؟ ومن سيستفيد ؟ وهل التقنين سيعوض الفلاح ويرضيه أم سيتم شراء الكيف بثمن بخص دراهم معدودات ؟ وما محل مدميني هذه النبتة هل بدورهم سيأخذون رخصة أم ماذا ؟ وأين ستبنى الشركات للتجميع والتصنيع هل في كتامة وتاونات وتطوان والحسيمة والشاون أم في الدار البيضاء ؟ …..
    ومن باب قول الحق فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح …وهذا أهم مكسب ستحققه مسألة التقنين .لكن سكان المنطقة لهم نظر اخر وهو الجانب المادي .وعلى الدولة ان تراعي مدى استفادتهم من هذا المشروع

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • boullayali
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:38

    يعتبر هدا القانون قفزة نوعية للمغرب في محاربة بيع المخدرات بالإضافة إلى مداخيله المهمة اخراج فلاحي الشمال من الضل واستغلال المجرمين لهم وكدلك مساعدة المرضى في محاربة الآلام خاصة منها المزمنة

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أحمد
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:39

    احياء وزارة الداخلية على هذا القرار الذي سيكون له وقع ايجابي على الاقتصاد المغربي و حتى على المزارعين

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:40

    هذا قرار استراتيجي سيعزز من قوة اقتصاد بلادنا كما أنه سيساهم في خلق مناصب شغل بطريقة قانونية

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • رضى
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:40

    الكل يعرف بأن الارض التي تزرع فيها نبتة الكيف هي أرض لا تنجح فيه أية زراعة من غير الكيف و قرار تقنين هذه الزراعة كان يجب أن يكون منذ زمن و لكن الحمد لله أن وزارة الداخلية و الدولة أصبحت واعية بأن هذه النبتة يجب أن يرد لها الاعتبار لكونها لها مجموعة من الفوائد

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • amal
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:40

    المغرب دئما متفوق بمتياز نحن فاخورون بي وزارة الداخلية التي إتخدت هدا القرار الصائب

    -4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • نجوى
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:41

    القنب الهندي من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.لدا نحن مع هدا القرار

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • طارق
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:41

    تقنين زراعة نبتة الكيف كان يجب أن يكون منذ زمن، أولا لأن تلك الارض لا تصلح لأية زراعة سبحان الله ثانيا فوائدها الطبية كثيرة

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سومية
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:41

    قرار جد مهم وسيكون من مصلحة الوطن ونحن بدورنا نرحب هاد القرار الاجابي والمنصف لجميع الاطراف

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • kamal
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:41

    وزارة الداخلية دائما تقوم بواجبها وهده الخطوة ستكون إيجابية على الصحة و الاقتصاد المغربي

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • كمال
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:41

    وزارة الداخلية أحسنت في قرار تقنين زراعة نيتة الكيف لأنه في صالح الاقتصاد و القطاع الصحي لبلادنا

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:41

    القنب الهندي تروة وطنية ويجب توظيفها لتحقيق التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية على البلاد..

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • احلام
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:41

    الحمد لله هاد القرار بتقنين الكيف سيكون منصف للمزارعين ويمكنهم بمزاولة النشاط كاي زراعة اخرى وبأريحية فرحتهم اوصلات كنحيو وزارة الداخلية على هاد القرار العادل

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ayoub
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:42

    فعلا هاد القرار لي خدتو الوزارة الداخلية غادي اكون ايجابي على الاقتصاد المغربي و غادي افك مشاكل ديال الصحة

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مريم
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:42

    شكرا لوزارة الداخلية للمصادقة على مشروع قانون تقنين القنب الهندي للإستخدام الطبي والصناعي

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سعيد
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:42

    هنيئا لساكنة كتامة و للمزارعين نيتة الكيف بهذا القرار الذي سيخدم مصالحهم و مصالح البلاد

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • امير
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:42

    لا فرق بين نبتة الكيف ونبتة اخرى فلكل نبتة والبيئة التي تنمو فيها يجب النضر للجانب الاجابي اكتر الدي سيعود بالنفع على المزارع وخاصة الاقاليم الشمالية التي تنمو فيها هده النبتة بشكل كبير ولا يمكن تعوضها نرحب بهدا القرار ونعتبره قرار صائب بتقنين الكيف كباقي الزراعات الاخرى

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • rania
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:42

    شكرا لوزرة الداخلية على هاد القرار لي غادي اكون خير على المزارعين وغادي تحسن المعيشة اليومية ديالهم

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سميرة
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:42

    هذه خطوة جد مهمة للمزارعين والذي سيعزز من اقتصاد البلاد شكرا لوزارة الداخلية

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبد العالي
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:42

    وزارة الداخلية أحسنت القرار لأن تقنين زراعة نبتة الكيف سيكون له دورا كبير في تحرك عجلة الاقتصاد ببلادنا العزيز

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • اسماء
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:43

    كلنا كنعرفو ان الاراضي التي تنبت فيها الكيف لا يمكن ان تصلح لاي زراعة اخرى وهدشي يمكن اقيس اصحاب هاد الاراضي وايتسبب لهم خسائر فمن اجل انصافيهم لابد من تقنين هده النبتة وتمكينهم من مزاولة النشاط الفلاحي والاستفادة منها كباقي الاراضي الزراعية الاخرى نشكر الحكومة على هاد القرار لكنعتبره عين الصواب

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • mohmed
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:43

    أحسن خبار سمعتوو فعلا عطنا الله واحد النعمة خاصنا نستغلوها بشكل إيجابي لتحسين الوضعية ديال البلاد

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الصحراوي
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:43

    المشكل الكبير الذي يقع عند أصبح العقول المحدودة أنها لا تعرف القيمة الطبية لنبتة الكيف و أن تقنينها سيخدم الاقتصاد المغربي و كذا سيساهم في خلق مناصب الشغل لدى يجب تأييد قرار وزارة الداخلية و التنويه بعملها

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حميد
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:43

    مرحب بهدا القرار بتقنين الكيف وهدا عين الصواب لما له من اتار اجابية على المزارع وعلى الوطن كدالك في تحسين الاقتصاد

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • jamal
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:43

    الحمد لله منين رخصو زراعة الكيف وهاد الخبار كان خاص يوصلنا مند زمان ، حيت فيه ايجابيات اكثر من سلبيات اول حاجة كتدخل في صناعة الادوية بالاخاص في البنج ،ادا هي مادة اساسية في الطب ، وحتى الوضع د البلاد غادي تحسن انشاء الله

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حسن
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:43

    قرار تقنين نبتة الكيف هو قرار شجاع اعتراف بالدور الذي تلعبه هذه النبتة في المجال الطبي أولا قبل كل شيء كما أن هذا القرار سيحسن الظروف المعيشية لمزارعي هذه النبتة

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • احمد
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:44

    كنحي الحكومة لصادقت على قرار تقنين الكيف والنضر الى الجانب الاجابي لهدا القرار الدي سيمكن الجهة الشمالية من مزاولة النشاطها الفلاحي بدون اي عرقلة والاستفادة اصحاب هده المزارع من الدرجة الاولى

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • samir
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:44

    وزارة الداخلية دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه وهذه الخطوة التي اتخدتها ستكون إيجابية على الصحة و الاقتصاد المغربي

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • هشام
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:44

    قرار وزارة الداخلية بتقنين نبتة الكيف كان قرار في محله لأن فوائد هذه النبتة لا تعد و تحصاء

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • اشرف
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:44

    احسن قرار لان سيستفيد منها المزارعين اصحاب الاراضي التي تنمو فبيها نبتة الكيف لان هده الاراضي لا يمكن ان تزرع فيها اي نوع اخر وهده خصارة كبيرة لاصحاب هده المزارع وبتقنينه سيكونون المستفيدين الاول وكدالك لا ننسا منافع الاجابية لهده النبتة

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • منال
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:44

    هدا القرار غادي افرح الناس الشمال وبالاخاص المزارعين حمد لله الله شاف من حالهم

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • كريم
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:45

    كلنا كنعرفو ان نبتة الكيف كتدخل في صناعة بعض الادوية وهي مادة اساسية لدالك انا كنأيد بتقنينه ويعود بالنفع للمزارعين وكدا المساهمة في الرفع من الاقتصاد الوطني كباقي الموارد الفلاحية

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الهام
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:45

    مشروع منافع القنب الطبية والصناعية، يعود بالفائدة على المزارعين البسطاء الذين يذوقون تهميشا وإقصاء. شخصيا أنا مع التقنين للاستعمال الطبي والصناعي،

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حميد
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:45

    مبادرة جيدة قامت بها وزارة الداخلية لغادي تكون ساهمت في اقتصاد البلاد وحل عديد من مشاكل المزارعين

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • احمد
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:46

    هده النبتة اساسية في الطب يجب زراعتها بكثافة لتحسين الوضع الصيحي بالمغرب

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Mariam
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:46

    فعلا هذه خطوة جيدة غتمشي بينا للأمام و غتزيد بالاقتصاد د البلاد للقدام.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Halima
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:46

    مشكورة وزارة الداخلية على هاد البادرة اللي غادي تزيد تنقذ الاقتصاد المغربي،فعلا كنا كنساينوها من شحال هادي.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Salma
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:47

    نبتة الكيف و كيفما كنعرفو جميعا نبتة كتسرعمل لامور طبية كالتخدير مثلا و ايضا صناعيا، هاد الخطوة من أحسن الخطوات باش يزدهر الاقتصاد د البلاد.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • هاجر
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:47

    هذه العشبة لها منافع من الناحية الطبية ومن ناحية الاقتصاد واهذا نشكر الوزارة الداخلية على هذا المشروع المربح

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Najla
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:47

    نحن مع كل ما يساعد في تطوير و تألق اقتصاد البلاد ،و هذ القرار سيكون له أثر إيجابي على الشباب لكونه سيوفر فرص شغل جديدة.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Laila
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:48

    نحن جد فخورين بهاد المستوى اللي ولا كيوصل المغرب كل مرة مشاريع جديدة و من هنا للقدام غادي نزيدو نتطورو و علاش لا نكونو مع الدول المصنفة كلشي قريب ان شاء الله.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Amine
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:48

    كل الشكر والتقدير والاحترام لوزارة الداخلية على ترخيصها لهذه الزراعة، لأنها ستعزز و تزيد من مدخول الفلاح البسيط و خاصة في شمال المغرب.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Med
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:48

    شكرا لوزارة الداخلية على هذا القرار صراحة قرار في محله او فمصلحة الوطن

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Abdo
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:49

    زراعته ستنتشر في المغرب من الشمال إلى الجنوب نظرا لفوائده الربحية و الاقتصادية مقارنة مع أي منتوج فلاحي آخر على حساب باقي المنتوجات الاخرى. وسيصبح من المستحيل مراقبة هذه النبته الخبيثة وستخرج عن نطاق السيطرة…..إنه الدمار والخراب الذي جاء به حزب العدالة و التنمية

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Soufian
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:49

    هذا النبتة عندها دور فالمجال طبي او هذا القرار غيكون عندو دور ايجاب لهذا المجال

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Kawtar
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:50

    بلادنا كانت محتاجة لقرار بحال هذا شكرا لوزارة داخلية لي دائما قائمة بالواجب

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Nassim
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:50

    مزيانة هاد الخطوة اللي دارت وزارة الداخلية ف نبتة الكيف نبتة كانت غادي تنفعنا من زمااان ولكن تا دابا القضية غادي تزيد تزيان إن شاء الله.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Simo
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:50

    هذا القرار غادي يزيد يقوي اقتصاد بلادنا او غادي يحل شحال من مشكل تحياتي لكم هذا القرار في مصلحتنا او مصلحة بلادنا

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Simo
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:51

    وزارة الداخلية قايمة بالواجب ديالها تحياتي لكم هذا القرار غيحل شحال من مشكل او غيخدم بلادنا انشاء الله

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Hamza
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:51

    فعلا ما عندي مانتسالك لوزارة الداخلية ملي ردات الاعتبار لهاد النبتة اللي غادي تحل بيبان جداد مطلة على اقتصاد ناجح للبلاد.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سارة
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:51

    هذا القرار غيريح الكثير من المزارعين لمعندهوم تا دخل اخر من غير زراعة هاد النبتة

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Karim
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:52

    وزارة داخلية اتخدت قرار في محله مانكروش بلي تقنين الكيف غيكون عندو ايجابية صحية او اقتصادية

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Youssef
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:52

    نبتة الكيف معروفة انها ذات فوائد كثيرة و جات الوقت دابا فاش نوظف ها حتى هي و تعطي ثمارها في ازدهار الاقتصاد المغربي.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Safa
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:53

    افضل قرار تم اتخاده غيحل الكثير من المشاكل الاقتصادية د المزارعين

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Chouaib
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:53

    هذا القرار سيساعد في خلق المزيد من فرص الشغل و خاصة في الشمال مشكورة وزارة الداخلية على هاد البادرة الرائعة.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Karim
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:54

    انشاء الله هذا القرار يكون فال خير علينا او على بلادنا او يكون عندو دور ايجابي صحيا او اقتصاديا

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Hassna
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:54

    وزارة الداخلية دائما قائمة بالواجب او ما اتخدت هذا القرار الا او ليه مصلحة لبلاد

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Hafsa
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:55

    انشاء الله هذا القرار غيزيد بالبلادنا القدام او مننساوش بلي غيكون عندو دور ايجابي اقتصاديا

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Med
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:55

    هذا القرار غادي يكون عندو دور ايجابي على بلادنا من الجانب القتصادي

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Simane
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:56

    هذا القرار يصب في مصلحة البلاد سنين و هاذ النبتة كتزرع بشكل غير قانوني و كيتم التهريب ديالها لذلك يجب تقنينها

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Imane
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:56

    اي قرار يصب في مصلحة البلاد اقتصاديا ا وطبيا او غير ذلك فهو مرحب به ، و هذا هو الحال مع تقنين نبتة القنب

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Laila
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:57

    كل الشكر لوزارة الداخلية غيتفكو المشاكل د شحال من اسرة في شمتل المغرب ليمعروفة بزرع هاد النبتة بسباب هاد القرار

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Silia
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:57

    الكيف يستعمل طبيا منذ الازل و تقنينه سيساهم في توفيره للناس د الميدان قانونيا كما سيساهم في اقتصاد البلاد

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Imane
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:58

    تقنين الكيف خطوة ايجابية قامت بها وزارة الداخلية ليغتخلي زراعة الكيف قانونية الشيء لغيخلي المزارعين يرتاحو من هاد الناحية

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • anir
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:58

    هذا القرار سيساهم غي خلق مناصب شغل للكثير من العاطلين مشكورة وزارة الداخلية

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • adil
    الأحد 14 مارس 2021 - 10:59

    تقنين الكيف عيكون عندو دور ايجابي اقتصاديا خصوصا على الفلاحا

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • soufiane
    الأحد 14 مارس 2021 - 11:00

    مبادرة جيدة قامت بها وزارة الداخلية ، غتساعد في فك المشاكل الصحية و الاقتصادية

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ##غريب
    الأحد 14 مارس 2021 - 11:01

    والله ما بغين الخير لهذا الشعب…..الحراك قام على مطالب اجتماعية محضة والبحث عن بدائل لهذه النبة الخبيثة وتوفير المشروع وليس تبرير اللامشروع

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ملاحظة
    الأحد 14 مارس 2021 - 11:10

    الان وقد سحبت منظمة الأمم المتحدة القنب الهندي من لائحة المخدرات القوية الخطيرة. فهل سيبقى المغرب في مقدمة المنتجين؟ أو ماذا سيصنع إذا ما دخل إلى السوق منافسون جدد مثل إيران الموطن الأصلي للقنب حسب علمي وإسرائيل لا سيما وأن هذا المنتوج ذو مردود كبير وسيسعى الجميع لإنتاج خ؟ هل الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة في هذا المقال بالنسبة لمنتجي القنب الهندي المغاربة والدولة المغربية ستبقى بنفس القدر ام ستقل ام ستزيد؟

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حكيم
    الأحد 14 مارس 2021 - 11:11

    هذه فرصة ذهبية للهيمنة على انتاج الكيف ونشر الإدمان.
    المغرب سيصحب بهذا القانون حالة شادة ومنبوذ اقليميا ودوليا على المستوى الشعبي مما سيأثر على التعاطف مع القضايا الوطنية وسمعة البلد والسياحة والهبة . سنكون أسوأ سمعة من كولومبيا.
    الدعوة بيكم لله يا حكومة العثماني.
    الإنتاج الطبي حجة واهية وهو انتاج قائم ومعمول به منذ زمان ولا يأتي هذا القانون بأي جديد من هذه الناحية.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عادل بوموجة
    الأحد 14 مارس 2021 - 11:22

    ضدا في الكيان الخرائري الصهيوني أنا مع زراعة القنب الهندي وزراعة الماريجوانا وزراعة حتى العفيون وتصديره للعالم لينفجر هذا الكيان المغتصب للشعب الجزائري الفقير الذي لا يجد ما يأكل ونظامه الجبان شغله الشاغل هو المغرب والمغاربة

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حنين المغريب
    الأحد 14 مارس 2021 - 11:30

    إدا تم تقنين حشيش يمكن لأي واحد يزرعو ويبيعو مثلا عندي عشرة لمحابق غادي نحيد الورد ونزع العشبة
    بحال هولندا عندك حق تزرع خمسات شجرات ماريوانا
    داوي بهم راسك هانية الوقت

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
الفضلي يطلق أغنية جديدة
الأحد 14 مارس 2021 - 10:36

الفضلي يطلق أغنية جديدة

صوت وصورة
وهبي .. القاسم والمعارك‎
السبت 13 مارس 2021 - 17:29 7

وهبي .. القاسم والمعارك‎

صوت وصورة
خلافات زوجية تنتهي بفاجعة
السبت 13 مارس 2021 - 16:59 21

خلافات زوجية تنتهي بفاجعة

صوت وصورة
تلوث نهر أبي رقراق
السبت 13 مارس 2021 - 15:59 16

تلوث نهر أبي رقراق

صوت وصورة
قنطرة تاريخية نواحي أبي الجعد
السبت 13 مارس 2021 - 12:34 6

قنطرة تاريخية نواحي أبي الجعد

صوت وصورة
الاستعمال الطبي للقنب الهندي
السبت 13 مارس 2021 - 11:32 20

الاستعمال الطبي للقنب الهندي