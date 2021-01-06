فرع نقابي يعتصم بمديرية التعليم في طاطا

منذ 15 دجنبر من السنة الماضية، يستمر أعضاء من المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي بإقليم طاطا، في تنفيذ اعتصام مرفوق بمبيت ليلي داخل مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، احتجاجا على “أوضاع القطاع بالإقليم، أمام تعنت المسؤول الإقليمي ونهجه أسلوب التسويف والتماطل والوعود الزائفة”، إلى جانب “التنصل من التزامات سابقة مع النقابة، ونهجه أسلوب التضييق على العمل النقابي”.

ويأتي الشكل الاحتجاجي، الذي يدخل يومه 22 اليوم الأربعاء، يقول عمي فضيلي، الكاتب الإقليمي للتنظيم النقابي بطاطا، “استمرارا لتوجهنا المبدئي المكافح عن قضايا نساء ورجال التعليم، وهو شكل نضالي لجأنا إليه بعد استنفاد جميع السبل لحل المشاكل العالقة، منها الفردية والجماعية لنساء ورجال التعليم، فضلا عن تضييق واضح على الحريات النقابية وإقبار الجنة الإقليمية المشتركة للتتبع، والتدبير المزاجي للموارد البشرية، وغياب حل عدد من القضايا المتراكمة كملف مجموعة مدارس أكجكال وغيرها”.

واعتبر الفاعل النقابي ذاته أن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بطاطا “لم يف بمخرجات لقاءات سابقة معه، وهو أمر ليس بغريب، فذلك ديدنه في تدبير شؤون القطاع في الإقليم؛ فالمسؤول حريص على الالتفاف حول المشاكل وليس حلها، ويتقن سياسة التفاهمات والترضيات المفضوحة والتكليفات المشبوهة، وفق منطق الزبونية والمحسوبية و”الحزباوية””.

ومن الملفات التي دفعت التنظيم النقابي المذكور إلى تنزيل هذا الشكل الاحتجاجي الذي سبقته أشكال أخرى، وفق المتحدث ذاته، هناك “ملف الإطعام المدرسي لغياب الحكامة في تدبيره، في ظل غموض مآل مؤونة الموسم الماضي، وأيام الإطعام غير المستفاد منها، و’التوجيه التعسفي’ للمتعلمين، إلى جانب الاحتجاج على الاستعباد الذي يعانيه عمال النظافة والإطعام والطبخ من خلال الأجور الهزيلة، علاوة على مشكل البناء المفكك ببعض المؤسسات التعليمية، والمطالبة بتأهيل المؤسسات التعليمية واستكمال البنايات المبرمجة وربطها بالماء والكهرباء والمرافق الضرورية”.

من جهته، اعتبر المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بطاطا، عبد الرحمان الراجي، في اتصال أجرته معه هسبريس، أن “الدوافع الحقيقية لهذا الشكل الاحتجاجي تكمن في رفضه الاستجابة لطلبات انتقال قدمها التنظيم النقابي غير مؤطرة قانونا، ما سيشكل خرقا سافرا لمبدأ تكافؤ الفرص”.

وأوضح الراجي أن “المديرية تتبنى دائما كل الاقتراحات البناءة والقانونية والمعقولة الواردة عليها من شركائها الاجتماعيين وغيرهم، والتي يمكنها أن تساهم في السير بالقطاع إلى الأمام وتجويده، بما يخدم تلامذتنا وأطرنا التربوية والإدارية والمنظومة ككل. كما أن باب الحوار ظل دائما مفتوحا أمام الجميع، قصد مدارسة كل القضايا وإيجاد حلول تشاركية لها”.