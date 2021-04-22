فرقة أمنية بمراكش تحجز كيلوغرامات حشيش

أوقفت فرقة محاربة المخدرات بولاية أمن مراكش، شخصا مبحوثا عنه على الصعيد الوطني في حالة تلبس بترويج المخدرات.

وأوضحت مصادر هسبريس أن إجراءات التفتيش المسطرية بمنزل الشخص المعني مكنت من حجز 102 صفيحة إضافية من مخدر الشيرا، بلغ وزنها الإجمالي حوالي 11 كيلوغراما.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم تشخيص هوية المزود الرئيسي من خلال الأبحاث والتحريات المدعومة بنتائج الاستعلام الجنائي، ومعلومات تم تحصيلها من خلال الأبحاث المنجزة في شأن قضايا سابقة متعلقة بجنحة الاتجار بالمخدرات.

وعلى ضوء ذلك تم تحديد المكان الذي يزود به المعني بالأمر زبائنه بالمخدرات، لتفرض عناصر الشرطة حراسة ومراقبة سريتين، ما مكن من توقيفه متلبسا بحيازة ثلاث صفائح من مخدر الشيرا وبعض القطع المعدة للترويج.

وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية من أجل البحث والتقديم؛ فيما يبقى البحث متواصلا للوصول إلى شركاء آخرين محتملين في سياق القضية نفسها.