فرقة المخدرات تحجز كمية من الشيرا بمراكش

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الثلاثاء، ستينيا في حالة تلبس بمسك وترويج مخدر الشيرا، حسب مصادر الأمنية.

وتمت هذه العملية من طرف فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية، التي وضعت خطة حراسة سرية على مستوى الحي العسكري، مكنت من وضع حد لنشاط هذا الستيني، الذي ضبط متلبسا بحيازة قطعة من الشيرا متوسطة الحجم معدة للترويج.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم تحت إشراف النيابة العامة المختصة إجراء تفتيش قانوني بمنزل المشتبه فيه، أسفر عن حجز 17 صفيحة إضافية من المخدر نفسه، تجاوز وزنها كيلوغراما ونصف كيلوغرام.

ووفق المصادر نفسها فقد وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية لضرورة البحث والتقديم أمام العدالة. ويبقى البحث مستمرا للوصول إلى شركاء آخرين محتملين في سياق القضية ذاتها.