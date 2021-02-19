فرقة تنتقد التسيير بالغناء

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‫تعليقات الزوار

2
  • OUSSAMA
    الجمعة 19 فبراير 2021 - 15:19

    قمة التفاهة و البلادة المهم من الواضح أنكم تبحتون عن الشهرة أما تسيير المدينة لا يعنيكم في شيء

    1
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  • mohammed
    الجمعة 19 فبراير 2021 - 16:00

    الناس تقهرات بالهدرا والغوات لا من يحرك ساكن ناضو هاد الإخوان قلبوها غنا تبارك الله عليهم

    0
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