فرقة تنتقد التسيير بالغناء

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تعليقات الزوار2
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وزارة التجهيز توضح بشأن أوضاع طريق في تزنيت
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عائلة مؤرخ "قبائل زعير" تفتح مكتبة الراحل التركي
قمة التفاهة و البلادة المهم من الواضح أنكم تبحتون عن الشهرة أما تسيير المدينة لا يعنيكم في شيء
الناس تقهرات بالهدرا والغوات لا من يحرك ساكن ناضو هاد الإخوان قلبوها غنا تبارك الله عليهم