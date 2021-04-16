فرقة محاربة المخدرات بمراكش توقف مبحوثا عنه 

تمكنت عناصر الفرقة الولائية لمحاربة المخدرات والمؤثرات العقلية بولاية أمن مراكش، الجمعة، من إيقاف شخص في الثلاثينات من عمره، يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية بتهمة حيازة قطع من مخدر “الشيرا” معدة للبيع.

وتأتي هذه العملية في سياق جهود هذه الفرقة الرامية إلى تضييق الخناق على مروجي المخدرات بمنطقة سيدي يوسف بن علي، حيث تم ضبط المشتبه به متلبسا بحيازة 44 صفيحة من المخدرات، تزن في مجملها أزيد من 4 كيلوغرامات و200 غرام.

ولحاجة البحث والتقديم، تحت إشراف النيابة العامة، تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت الحراسة النظرية، فيما يبقى البحث متواصلا من أجل الوصول إلى شركاء آخرين محتملين على صلة بالقضية.