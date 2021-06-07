فرق برلمانية أوروبية تتحرك لصالح المغرب‎

يشهد البرلمان الأوروبي حركية كبيرة بين بعض الفرق والبرلمانيين الأوروبيين الذين لم يتقبلوا “محاولة الزج بالاتحاد الأوروبي في أزمة مع المغرب”، حسب تعبير مصدر مطلع.

وينتظر أن تنعكس هذه التحركات على المناورات الخفية التي قادها بعض النواب المعادين للمغرب داخل البرلمان الأوروبي.

يذكر أن رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي أعرب عن “اندهاشه” و”خيبة أمله” عقب إدراج مشروع قرار بالبرلمان الأوروبي حول “توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية” في أزمة الهجرة في سبتة.

وأكد المالكي أن هذه المبادرة تتنافى تماما مع جودة التعاون القائم بين البرلمان المغربي ونظيره الأوروبي.