فرق برلمانية أوروبية تتحرك لصالح المغرب‎

يشهد البرلمان الأوروبي حركية كبيرة بين بعض الفرق والبرلمانيين الأوروبيين الذين لم يتقبلوا “محاولة الزج بالاتحاد الأوروبي في أزمة مع المغرب”، حسب تعبير مصدر مطلع.
وينتظر أن تنعكس هذه التحركات على المناورات الخفية التي قادها بعض النواب المعادين للمغرب داخل البرلمان الأوروبي.
يذكر أن رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي أعرب عن “اندهاشه” و”خيبة أمله” عقب إدراج مشروع قرار بالبرلمان الأوروبي حول “توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية” في أزمة الهجرة في سبتة.
وأكد المالكي أن هذه المبادرة تتنافى تماما مع جودة التعاون القائم بين البرلمان المغربي ونظيره الأوروبي.
لا يوجد في القنافد أملس
بحال البرلمان الاروبي بحال الاتحاد الاروبي
الكل يدافع عن مصالحه وللمغرب كذلك الحق في الدفاع عن مصالحه
و سدات مدام
انها المانيا لوكوموتيف الاتحاد الاوروبي وتتحكم في كثير من الدول الأوروبية .
اسبانا وألمانيا يعملون الان في كل ما جهدهم ان يكبرو شوكة المغرب لان المشكل العميق هو الاعتراف الامريكي بالصحراء المغربية وألمانيا تحس بان قيمتها هرسها لها دولة تعتبرها دولة متخلفة وهي المغرب.
الاتحاد المنافق يشجع الارهاب ومصلحتهم قبل كل شيء ولو بدماء شعوبهم.
المغرب يجب عليه ان يعيد اوراقه بالأخص مع اسبانيا وبكل جدية لانها العدو الأكبر وسوف تبقى داءما ولو رجعت الأمور الى ماكان عليه. اسبانيا هي كحاءط امام المغرب وسوسة في الاتحاد الاروبي تتعرض لكل يكون في صالح المغرب.
اتمنى ان تقف لهم امريكا وإسرائيل في المرصاد كي تربيهم تربية حسنة ويذخلونزفي جواهم لانهم يقفون امام مصلحة معلمهم الدي يحميهم وهي الدولة الامريكية العظمى شريك المملكة المغربية الشريفة.
المؤسف و المدهش هو أن احزابنا غائبة عن الصراع الدائر بين وزارة خارجيتنا و اسبانيا و كان الأمر عادي….المجد لشعبنا العظيم و تحية لقواتنا المسلحة الملكية و دعواتنا بالتوفيق لوزارة الخارجية
حقيقة هو خطأ فادح..لكن هي بلادنا و حكومتنا ندافع عنها في الصالح و الطالح..نقول للبرلمان الأوروبي من أوصلنا حتى قُصرنا لم يجدوا ما يصبون إليه في بلادهم..أليس لأوروبا دخل في هذا..؟.. من يشتري منا بأقل الأثمان و يبيع انا بأغلى الأثمان ..من يحرمنا من التصنيع و الإبتكار ..من يفرض علينا مشترياتنا tgv مثلا..من يستهويه التعامل مع أعدائنا و يزرع التفرقة بين الدول من أجل شراء السلاح .. لو كانت اعترفت أوروبا بمغربية الصحراء لما كان مشكل بالمغرب العربي و لكان الآن مزدهرا…جماعة المنافقين يستخدمون الحقوق و العدل و الديمقراطية في غير محلها ليبتزون بها..نواياكم قبيحة و مازالت بريحة الإستعمار..
وأعدوا لهم ما استطعتم من القوة
عند الشدة يبان ليك من عدو من صديق
بكل حيادية وكمواطن مغربي مطلع على الحقائق كما هي… لو يعرف الأروبيون والأسبان على الخصوص الدور الذي يقوم به المغرب في محاربة الإرهاب والهجرة السرية لبادوروا لتحسين علاقتهم مع المغرب وفتح قنصلياتهم وإنجاز استثماراتهم في الصحراء المغربية… وما يحدث في دول الساحل والصحراء لخير دليل على ذلك
في الدول الديمقراطية والمتحضرة التي يكون فيها المواطن هو محور عمل الدولة ومسيروها يعتبر الدفع بالأطفال لتحقيق أهداف سياسية عملا منافي لكل القوانين والأعراف الدولية وأثار الاشمئزاز والصدمة في مختلف الدول الأوروبية !!
وأبان بكل وضوح حقيقة ووضعية الانسان في شعب تتحكم فيه المنظومة الشمولية رغم التطبيل والتهليل ومحاولة التعتيم الممنهج
NE PAS BAISSER LES BRAS MALGRE LES PROBLEMES ECONOMIQUES ET POLITIQUES BON COURAGE A TOUT LES MARACAINS
جمعوا أولادكم أحاسبوا اللي مسؤول على كارثة وفضيحة سبتة المحتلة.
لا اضن ان البرلمان الاوروبي سينزلق وراء هذه المغالطات وربما يكون المشكل سيؤدي إلى شق ظهر البعير على العموم ننتصر يوم الخميس