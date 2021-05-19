فرنسا ترخص لفتح المقاهي والمطاعم بشروط

بعد ستة أشهر من حياة تحكمها قيود، بات بإمكان الفرنسيين، اعتبارا من اليوم الأربعاء، الذهاب إلى المطاعم والمقاهي والحانات من جديد؛ لكن فقط في باحاتها الخارجية، مع فرض استقبال 50 في المائة من قدرتها الاستيعابية وجلوس ستة أشخاص فقط على الطاولة نفسها. وفرض على المطاعم والمقاهي الانتظار حتى التاسع من يونيو المقبل لاستقبال الزبائن في قاعاتها الداخلية.
وسمح مجددا لدور السينما والمسارح والمتاحف الفرنسية باستقبال الجمهور مع فرض وضع كمامات، وبقدراتها الاستيعابية القصوى، وتم تأخير بدء سريان حظر التجول الليلي ساعتين وأصبح يبدأ عند الساعة الـ21,00 وينتهي عند السادسة صباحا.
واتخذ قرار رفع القيود بشكل جزئي بعدما تراجع تفشي الفيروس، على الرغم من أن الأعداد لا تزال مرتفعة، بمتوسط 14 ألف إصابة جديدة في اليوم، وتسريع وتيرة حملة التلقيح في فرنسا، حيث تسبب الوباء بوفاة 108 آلاف شخص.
هنيئا للمغاربة فحكومتنا ( حزب اللاعدالة و كوبي كولي) سوف تخفف من حالة الطوارئ و تتبعها إفتتاح المحلات التجارية بجميع انواعها،و نتمنى بفارغ الصبر أن تعتمد فرنسا توقيت غرينيتش مدى السنة رغم تخلفها عن جرينتش بساعة ( قانونية)
ماما فرنسا حلت القيود ونحن بها لاحقون بدون تعليق ههههه
فرنسا تدرس وتحسب وتقرر والمغرب يترجم وينقل حرفيا، في فضيحة ماااااااابعدها فضيحة
لا زال المغرب مستعمرة فرنسية، لم تحرر بعد، والمغرب بلد بدون سيادة.
وقت كورونا كل ما قررته فرنسا، اقول كل وحرفيا، طبق في المغرب،
لا حاجة بنا الى حكومة او غيره دعوا ما كرون يقرر
وحفدت فيرنسا كذلك سترخص المشكل هو انه تبت ان كل هذه الاجرءاأت فاشلة لم تنفع في اي شيىء الحجر الصحي لم يحقق شيىا سوى تدمير الاقتصاد الوطني وهو فرصة لاستعراض عضلات المخزن فقط غير التصاور امام الكاميرا و الصحافة.
… و بعد أيام من القرار الفرنسي لرفع القيود ستتخذ حكومة المغرب نفس الإجراءات الفرنسية كعادتها (copie-coller) من الإيليزي.
يالله واحد copie coller فاعل تارك يا…. ماما فرنسا تنادي.
حكومة فرنسية فتحات حكومة مغربية فتحات
أغلقت حكومة فرنسية أغلقت حكومة مغربية
حكومة فرنسية طاحت في بير حتى حكومة مغربية طاحت في بير
طرف من كبدة الله يسمح لينا من والدين
هنيئا للحكومة المغربية بما قررته فرنسا على اراضيها كم طال انتظارك يا حكومتنا الفرنسية لكي يقرر تابعيك على شعوبهم المستضعفة قراراتك شكرا فرنسا