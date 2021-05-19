فرنسا ترخص لفتح المقاهي والمطاعم بشروط

بعد ستة أشهر من حياة تحكمها قيود، بات بإمكان الفرنسيين، اعتبارا من اليوم الأربعاء، الذهاب إلى المطاعم والمقاهي والحانات من جديد؛ لكن فقط في باحاتها الخارجية، مع فرض استقبال 50 في المائة من قدرتها الاستيعابية وجلوس ستة أشخاص فقط على الطاولة نفسها. وفرض على المطاعم والمقاهي الانتظار حتى التاسع من يونيو المقبل لاستقبال الزبائن في قاعاتها الداخلية.

وسمح مجددا لدور السينما والمسارح والمتاحف الفرنسية باستقبال الجمهور مع فرض وضع كمامات، وبقدراتها الاستيعابية القصوى، وتم تأخير بدء سريان حظر التجول الليلي ساعتين وأصبح يبدأ عند الساعة الـ21,00 وينتهي عند السادسة صباحا.

واتخذ قرار رفع القيود بشكل جزئي بعدما تراجع تفشي الفيروس، على الرغم من أن الأعداد لا تزال مرتفعة، بمتوسط 14 ألف إصابة جديدة في اليوم، وتسريع وتيرة حملة التلقيح في فرنسا، حيث تسبب الوباء بوفاة 108 آلاف شخص.