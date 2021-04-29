فرنسا ترفع "قيود كورونا" انطلاقا من 3 ماي

فرنسا ترفع "قيود كورونا" انطلاقا من 3 ماي
صورة: أ.ف.ب
الخميس 29 أبريل 2021 - 13:46

تعتزم فرنسا تخفيف القيود المرتبطة بوباء كورونا على أربع مراحل، بداية من 3 ماي وحتى 30 يونيو، حسب ما نقلت صحيفة لو باريزيان عن تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية.

ماكرون قال أيضا إنه سوف يتم رفع القيود المفروضة على السفر الداخلي اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

كما سيتم تأخير موعد حظر التجوال اليومي ليبدأ الساعة التاسعة مساء بدل السابعة مساء بالتوقيت المحلي حاليا، اعتبارا من 19 ماي، وتأخيره مرة أخرى ليبدأ الساعة الواحدة بعد منتصف الليل اعتبارا من 9 يونيو، قبل رفعه تماما في 30 يونيو.

وأضافت الصحيفة أنه ستتم إعادة فتح أماكن العمل والمتاحف ودور السينما والمسارح وأماكن الهواء الطلق في المقاهي والمطاعم اعتبارا من ماي.

إيمانويل ماكرون حظر التجوال اليومي رفع القيود وباء كورونا

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‫تعليقات الزوار

21
  • الحمد لله
    الخميس 29 أبريل 2021 - 13:50

    الحمد لله حتى حنا غيرفعو علينا القيود نهار 4 او 6
    شكرا ماما فرنسا

    22
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  • عبد الرحيم
    الخميس 29 أبريل 2021 - 13:51

    نتمنى أن يسير المغرب في نفس الاتجاه او افضل

    4
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  • نسخ_لصق
    الخميس 29 أبريل 2021 - 13:51

    واش سمعتيه السي العثماني، يالاه بالي.

    30
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  • abdel
    الخميس 29 أبريل 2021 - 13:51

    إليك الخط سي العثماني ولنعتبر أن هذا ييقع في المغرب

    9
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  • taoufik
    الخميس 29 أبريل 2021 - 13:51

    على سلامتنا . دبا العتماني ايقول لينا خودو راحتكم خرجو راه مبقاش الوباء

    7
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  • achraf makrad
    الخميس 29 أبريل 2021 - 13:53

    ليس تعليق بل اتمنى ان نرجع إلى حياتنا الطبيعية

    6
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  • Red pen
    الخميس 29 أبريل 2021 - 13:55

    خبر مفرح. عنداك غي المغرب يدير قصوحية الراس و يبغي بين راسو واعر زعما ما كي تبعش فرنسا و يزيد في التمديد. انذاك ستكون الكارثة و الانفجار

    12
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  • سفيان
    الخميس 29 أبريل 2021 - 13:57

    هاد المرة ماغديرش كوبي كولي المغرب

    3
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  • مغربي
    الخميس 29 أبريل 2021 - 13:59

    الحاج العثماني، رئيس وزراءه، سيقوم بنسخ هذه القرارات و يفرضها علينا، على أساس أنها توصيات من لجنتهم العلمية.
    سؤال: لماذا إستقللنا عن فرنسا أصلا حتى نفعل ما تفعل؟ أليس لنا وضعنا الخاص أم نحن مستعمرون من فرنسا بلا علمنا؟
    رمضانكم كريم.

    8
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  • مصطفى
    الخميس 29 أبريل 2021 - 14:00

    المغرب يرفع القيود المفروضة ابتداء من فاتح ماي

    2
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  • moradinio
    الخميس 29 أبريل 2021 - 14:01

    يلاه ماما فرنسا غادي ترفع القيود تانتسناو البكماني حتى هو يخرج لينا بشي بلاغ فهاد الخصوص

    1
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  • عبدو
    الخميس 29 أبريل 2021 - 14:03

    المغرب كوبي كولي حل روبيني هنا يشعل ضو لهيه

    4
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  • Said meknes
    الخميس 29 أبريل 2021 - 14:04

    العقبة لينا خاص العثماني يشوف هذا الخبر باش يدير كوبي ليه

    2
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  • said
    الخميس 29 أبريل 2021 - 14:08

    أو فرنسا تفألت إلى هذه درجة أاخف أن أسمع لإقفال في فاتح غشت

    -2
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  • mouad
    الخميس 29 أبريل 2021 - 14:09

    يا ربي شي نقلا باش جايا باش ضايرا هه خاصنا نشكرو فرانسا حيت إلا ماداروهاش ماغانديروهاش

    1
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  • متتبع
    الخميس 29 أبريل 2021 - 14:12

    ههه كما هي العادة فالمغرب كذلك سيمسح اسم فرنسا ويضع المغرب لاننا قوم تبع.

    1
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  • عيينا من البطالة
    الخميس 29 أبريل 2021 - 14:13

    إوا علا الله ديالنا يديرو كوبي كولي… راه تقهرنا بالبطالة و الإلتزمات كولها مامخلصاش ف قطاع الممونين يشغل الألاف والكل في حالة ركود

    1
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  • سعيد من بوزنيقة
    الخميس 29 أبريل 2021 - 14:14

    مبروك علينا ماما فرنسا غترفع القيود فأبشرو هم السابقون ونحن اللاحقون

    3
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  • الله يتقبل
    الخميس 29 أبريل 2021 - 14:15

    وأخيرا غادي يترفع علينا الحجر نهار3شهر5…..ونرجعو لحياتنا العادية فلخر شهر ستة لهلا يخطيك علينا الماما فرانسا .حكومة مستعمرة.ونحن الضحية.

    3
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  • dina
    الخميس 29 أبريل 2021 - 14:16

    هانتوما عرفتوا البلان.
    copier coller

    2
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  • موكا
    الخميس 29 أبريل 2021 - 14:20

    لاحالمغرب سوف يتخذ نفس القرار الفرنسي والمعنى من ذلك بأن لا استقلالية في القرار في المغرب ما لم يعطى الضوء الأخضر من ماما فرنسا ، القرارات في المغرب مخوله للعفو فقط على من ينهبوا ويهربوا ثروات الشعب إلى فرنسا وغيرها من الدول الغربية والمواطن يعيش حالة الفقر والجوع والبطالة والتشرد والتهميش والاعتقالات التعسفية لمجرد أنه يطالب بحقوقه المشروعة.

    0
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