فرنسا ترفع "قيود كورونا" انطلاقا من 3 ماي

تعتزم فرنسا تخفيف القيود المرتبطة بوباء كورونا على أربع مراحل، بداية من 3 ماي وحتى 30 يونيو، حسب ما نقلت صحيفة لو باريزيان عن تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية.

ماكرون قال أيضا إنه سوف يتم رفع القيود المفروضة على السفر الداخلي اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

كما سيتم تأخير موعد حظر التجوال اليومي ليبدأ الساعة التاسعة مساء بدل السابعة مساء بالتوقيت المحلي حاليا، اعتبارا من 19 ماي، وتأخيره مرة أخرى ليبدأ الساعة الواحدة بعد منتصف الليل اعتبارا من 9 يونيو، قبل رفعه تماما في 30 يونيو.

وأضافت الصحيفة أنه ستتم إعادة فتح أماكن العمل والمتاحف ودور السينما والمسارح وأماكن الهواء الطلق في المقاهي والمطاعم اعتبارا من ماي.