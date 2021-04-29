فرنسا ترفع "قيود كورونا" انطلاقا من 3 ماي

تعتزم فرنسا تخفيف القيود المرتبطة بوباء كورونا على أربع مراحل، بداية من 3 ماي وحتى 30 يونيو، حسب ما نقلت صحيفة لو باريزيان عن تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية.
ماكرون قال أيضا إنه سوف يتم رفع القيود المفروضة على السفر الداخلي اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.
كما سيتم تأخير موعد حظر التجوال اليومي ليبدأ الساعة التاسعة مساء بدل السابعة مساء بالتوقيت المحلي حاليا، اعتبارا من 19 ماي، وتأخيره مرة أخرى ليبدأ الساعة الواحدة بعد منتصف الليل اعتبارا من 9 يونيو، قبل رفعه تماما في 30 يونيو.
وأضافت الصحيفة أنه ستتم إعادة فتح أماكن العمل والمتاحف ودور السينما والمسارح وأماكن الهواء الطلق في المقاهي والمطاعم اعتبارا من ماي.
الحمد لله حتى حنا غيرفعو علينا القيود نهار 4 او 6
شكرا ماما فرنسا
نتمنى أن يسير المغرب في نفس الاتجاه او افضل
واش سمعتيه السي العثماني، يالاه بالي.
إليك الخط سي العثماني ولنعتبر أن هذا ييقع في المغرب
على سلامتنا . دبا العتماني ايقول لينا خودو راحتكم خرجو راه مبقاش الوباء
ليس تعليق بل اتمنى ان نرجع إلى حياتنا الطبيعية
خبر مفرح. عنداك غي المغرب يدير قصوحية الراس و يبغي بين راسو واعر زعما ما كي تبعش فرنسا و يزيد في التمديد. انذاك ستكون الكارثة و الانفجار
هاد المرة ماغديرش كوبي كولي المغرب
الحاج العثماني، رئيس وزراءه، سيقوم بنسخ هذه القرارات و يفرضها علينا، على أساس أنها توصيات من لجنتهم العلمية.
سؤال: لماذا إستقللنا عن فرنسا أصلا حتى نفعل ما تفعل؟ أليس لنا وضعنا الخاص أم نحن مستعمرون من فرنسا بلا علمنا؟
رمضانكم كريم.
المغرب يرفع القيود المفروضة ابتداء من فاتح ماي
يلاه ماما فرنسا غادي ترفع القيود تانتسناو البكماني حتى هو يخرج لينا بشي بلاغ فهاد الخصوص
المغرب كوبي كولي حل روبيني هنا يشعل ضو لهيه
العقبة لينا خاص العثماني يشوف هذا الخبر باش يدير كوبي ليه
أو فرنسا تفألت إلى هذه درجة أاخف أن أسمع لإقفال في فاتح غشت
يا ربي شي نقلا باش جايا باش ضايرا هه خاصنا نشكرو فرانسا حيت إلا ماداروهاش ماغانديروهاش
ههه كما هي العادة فالمغرب كذلك سيمسح اسم فرنسا ويضع المغرب لاننا قوم تبع.
إوا علا الله ديالنا يديرو كوبي كولي… راه تقهرنا بالبطالة و الإلتزمات كولها مامخلصاش ف قطاع الممونين يشغل الألاف والكل في حالة ركود
مبروك علينا ماما فرنسا غترفع القيود فأبشرو هم السابقون ونحن اللاحقون
وأخيرا غادي يترفع علينا الحجر نهار3شهر5…..ونرجعو لحياتنا العادية فلخر شهر ستة لهلا يخطيك علينا الماما فرانسا .حكومة مستعمرة.ونحن الضحية.
هانتوما عرفتوا البلان.
copier coller
لاحالمغرب سوف يتخذ نفس القرار الفرنسي والمعنى من ذلك بأن لا استقلالية في القرار في المغرب ما لم يعطى الضوء الأخضر من ماما فرنسا ، القرارات في المغرب مخوله للعفو فقط على من ينهبوا ويهربوا ثروات الشعب إلى فرنسا وغيرها من الدول الغربية والمواطن يعيش حالة الفقر والجوع والبطالة والتشرد والتهميش والاعتقالات التعسفية لمجرد أنه يطالب بحقوقه المشروعة.